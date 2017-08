SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Samstag, 26.08.17 (Woche 35) bis Samstag, 23.09.17 (Woche 39)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 26. August 2017 (Woche 35)/23.08.2017Geänderten Beitrag für SR beachten!18.45 (VPS 18.44) SR: Der Wolfsmann Erstsendung: 23.01.2011 inBRMontag, 28. August 2017 (Woche 35)/23.08.201722.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Erstsendung: 02.05.2016 in SWR/SRModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, SmudoFolge 414Seine Tricks sind so perfekt, dass man sie nicht durchschauenkann. Ob er seine Zauberkünste auch bei "Sag die Wahrheit" einsetzt?In der Rateshow geht es darum herauszufinden, wer der echte Magierist. Außerdem behaupten drei Kandidatinnen, Expertenwissen in SachenUnterschriften zu haben. Die echte Unterschriftenexpertin freut sichdarüber, dass Unterschriften in Zeiten fortschreitenderDigitalisierung wieder einen Wert bekommen.Montag, 04. September 2017 (Woche 36)/23.08.2017Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!18.15 (VPS 18.14) BW+RP: MENSCH LEUTE Die Chaos-Manager - DasStreckenloch der Bahn und die FolgenMontag, 04. September 2017 (Woche 36)/23.08.201722.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Erstsendung: 09.05.2016 in SWR/SR Moderation:Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M.Krause, Smudo Folge 415Ihren größten Traum setzte sie nach langen Jahren in die Tat um:einmal von Holland aus mit einem Traktor zum Südpol zu fahren. Dochnur eine der Kandidatinnen ist die echte Abenteurerin. Außerdemmusiziert ein Tubaspieler auf der größten Tuba der Welt - allerdingserst, wenn die Schwindler entlarvt sind. Das wird eine musikalischeSensation.Donnerstag, 07. September 2017 (Woche 36)/23.08.2017Geänderten Beitrag für SR beachten!20.15 (VPS 20.14) SR: SAARTHEMA Nikolaus Warken und derRechtsschutzsaal Die Geschichte der ersten saarländischenGewerkschaftMontag, 11. September 2017 (Woche 37)/23.08.201722.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Erstsendung: 23.05.2016 in SWR/SRModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, SmudoFolge 417Im Studio wird es dunkel, wenn die echte Lichtkunstartistin eineKostprobe ihres Könnens zeigt. Sie schwingt Stäbe, auf denen mitHilfe von LEDs Bilder erzeugt werden. Außerdem tritt ein Tüftler auf:Dank seiner Erfindung kann jetzt ein jeder Wasserski ohne Bootfahren. Welcher der drei Herren hat dies erfunden?Samstag, 23. September 2017 (Woche 39)/23.08.2017Geänderten Beitrag für SR beachten!18.45 (VPS 18.44) SR: Flohmarkt extraPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell