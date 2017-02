SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Samstag, 25.02.17 (Woche 9) bis Sonntag, 02.04.17 (Woche 14)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 25. Februar 2017 (Woche 9)/22.02.2017Erstsendedatum bitte streichen!10.15 Närrische Wochen im SüdwestenFastnacht am HochrheinDonnerstag, 02. März 2017 (Woche 9)/22.02.2017Erstsendedatum beachten!10.50 ARD-BuffetLeben & genießen Erstsendung: 01.02.2017 in Das ErsteDonnerstag, 02. März 2017 (Woche 9)/22.02.201714.45 Eisenbahn-RomantikDie 3-Seen-Bahn - Vom Titisee zum Schluchsee Folge 804Es dauerte eine kleine Ewigkeit, bis die Dreiseenbahn mitten imHochschwarzwald fertig gebaut war. Deswegen heißt sie im Volksmundauch Ewigkeitsbahn; erst 1926 wurde sie eingeweiht. Die knapp 20Kilometer lange Nebenbahn zweigt in Titisee von der Höllentalbahn abund führt steil bergauf bis nach Bärental, wo man einen herrlichenBlick zum Feldberg hat. Auf der Hochebene des Schwarzwaldes fährt sievorbei am Windgfällweiher, der ihr als dritter See, neben Titisee undSchluchsee, den Namen gab. Am Endbahnhof Seebrugg hat sich ein Vereinaufgemacht, den alten Zustand des vollständig erhaltenen Bahngeländeswieder herzustellen und dort ein Eisenbahn-Freilichtmuseum zuerrichten. "Eisenbahn-Romantik" berichtet von den Plänen derIG-3-Seen-Bahn und begleitet den Dampfzug der Dreiseenbahn durch dietraumhafte Landschaft des Hochschwarzwaldes.Freitag, 03. März 2017 (Woche 9)/22.02.2017Erstsendedatum beachten!10.50 ARD-BuffetLeben & genießen Erstsendung: 31.01.2017 in Das ErsteFreitag, 03. März 2017 (Woche 9)/22.02.201714.45 Eisenbahn-RomantikGletscherwunder Jungfraubahn Folge 768Eine Legende wird hundert Jahre alt. Am 1.8.1902 wurde dieBahnstrecke zum Jungfraujoch eröffnet, die Jungfraubahn im BernerOberland. Von der Kleinen Scheidegg aus fährt die Zahnradbahn durchEiger und Mönch und erreicht nach neun Kilometern und 1.400Höhenmetern das Jungfraujoch auf einer Höhe von 3.454 Metern über demMeer. Es ist damit der höchste Bahnhof Europas, ganz bescheiden "Topof Europe" genannt. Oben angekommen eröffnet sich die Welt desUnesco-Welterbes Aletschgletscher. Die Luft ist hier so dünn, dassder Mensch nur noch 70 Prozent seiner Leistung erreicht. EineForschungsstation, die sogenannte Sphinx, feiert in diesem Jahrebenfalls Geburtstag, sie wird 75 Jahre alt. Bahn und Forschung sindseit je her eng miteinander verbunden. Die Konzession zum Bau derBahn wurde nur vergeben, wenn die Jungfraubahn auch der Forschungdienen würde.Montag, 06. März 2017 (Woche 10)/22.02.2017Erstsendedatum beachten!10.50 ARD-BuffetLeben & genießen Erstsendung: 03.02.2017 in Das ErsteDienstag, 07. März 2017 (Woche 10)/22.02.201714.15 Eisenbahn-RomantikEin schwäbisches Modellbahnmärchen Folge 801Es waren einmal fünf Freunde aus dem schwäbischen Winnenden, diesich mit Ihrem Modellbahnhobby zusammengetan haben. Ihre Anlagewuchs, ebenso ihre Begeisterung, und das seit bald 50 Jahren. 2003wurde das Modellbahnerglück allerdings jäh unterbrochen, ja es gingenbuchstäblich die Lichter aus. Die Private Modellbahner VereinigungWinnenden, PMW, musste ihr angestammtes Domizil in der Ziegeleiverlassen und ihre Anlage komplett abbauen. Doch diese Wunden sindlängst verheilt. Seit nunmehr neun Jahren rattern die Züge im neuenDomizil auf rund 4.000 Meter Gleis wieder durch die schwäbischeMärchenwelt der PMWler. Viele Fans bekommen feuchte Augen beimAnblick dieser einzigartigen Modellbahn - auch Hagen v. Ortloff, derhier vor dreieinhalb Jahrzehnten seinen ersten Modellbahnfilm drehte.Mittwoch, 08. März 2017 (Woche 10)/22.02.201714.15 Eisenbahn-RomantikVier Jahreszeiten - acht Modellbahnen Folge 799Alle vier Jahreszeiten spiegeln sich in den Modellbahnanlagen, dieauf der Modellbaumesse in Sinsheim ausgestellt waren. DieGartenbahner Südwest fahren am liebsten im Sommer, aber auch imWinter lassen sie ihre Züge durch die weiße Welt rollen. Sommer undHerbst zeigen Landschaft, Industrieanlagen und alte verlasseneBahnhöfe in der Niederlausitz. Eine Künstlerin hat in vierMetallkoffern die vier Jahreszeiten in der Spur Z gestaltet.Insgesamt werden acht aufwändig und liebevoll gestalteteModellbahnanlagen und ihre Gestalter präsentiert.Donnerstag, 16. März 2017 (Woche 11)/22.02.201714.15 Eisenbahn-RomantikBahnverein im Schwabenalter - 40 Jahre EFZ Folge 789Vor vierzig Jahren war die Deutsche Bundesbahn stolz darauf, dasssich ihre Dampfloks das Rauchen abgewöhnten. Einer HandvollEisenbahnfans aus dem Raum Tübingen/Balingen gefiel das nicht, siewollten die alten Dampfrösser am Leben erhalten und gründeten dieEisenbahnfreunde Zollernbahn, EFZ. Im April 1973 organisierten sieihre erste Dampfsonderfahrt. Nun ist der Verein vierzig und im bestenSchwabenalter, möglich wurde das nur durch einen fürsorglichen Vater- den langjährigen 1. Vorsitzenden Klaus Bogenschütz. Ein Blick indie Vergangenheit der EFZ, aber auch mit Volldampf nach vorn.Sonntag, 19. März 2017 (Woche 12)/22.02.2017Geänderte Folge beachten!01.05 Cop & Co.Der Griff nach dem Gold Fernsehserie Deutschland 1989Erstsendung: 09.03.1990 in Das Erste Autor: W.G. Larsen Rollen undDarsteller: Kaschowitz____Hans Peter Korff Pöppelmann____ToniBerger Anna____Ulli Philipp Markus____Michael WolfGoldfinger____Edgar Walther Elfie____Elfi EschkeStaatsanwalt____Karl Heinz Vietsch u.a. Kamera: James JacobsMusik: Norbert Jürgen SchneiderFreitag, 24. März 2017 (Woche 12)/22.02.201714.15 Eisenbahn-RomantikVon Bergköniginnen und Harzkamelen Folge 724Der Harz ist bekannt für Sagen und Legenden, für Hexen- undTeufelsgeschichten aber auch für legendäre Schmalspurbahnen undsagenhafte Lok-Raritäten, wie die "Bergkönigin" oder das "Harzkamel".Natürlich geht die Reise auch dampfend hinauf auf den "Blocksberg".So nennt der Volksmund den Brocken, den höchsten Berg des Harzes.Neben der meterspurigen Brockenbahn gilt das Interesse auch derRübelandbahn und ihrer Geschichte von der einstigen Zahnradbahn, überihr befürchtetes Ableben zur hochmodernen Schienenverbindung vonheute. Entlang der Strecken findet man die Deutsche Fachwerkstraße,den Blauen See und die berühmte Baumannshöhle, die schon Goethebesucht hat. Und viele engagierte Eisenbahner, die von ihrenErlebnissen im Oberharz erzählen.Sonntag, 26. März 2017 (Woche 13)/22.02.2017Geänderte Folge beachten!01.05 Cop & Co.Lockvogel Claudia Fernsehserie Deutschland 1989 Erstsendung:16.03.1990 in Das Erste Autor: Peter Ertel Rollen und Darsteller:Kaschowitz____Hans Peter Korff Pöppelmann____Toni BergerAnna____Ulli Philipp Markus____Michael Wolf KalleKaufmann____Herbert Fux Claudia____Hildegard KrekelBrehme____Karlheinz Lemken Zander____Jochen StriebeckLöbmann____Philipp Moog u.a. Kamera: James Jacobs____ Musik:Norbert Jürgen SchneiderSonntag, 02. April 2017 (Woche 14)/22.02.2017Geänderte Folge beachten!01.05 Cop & Co.Wenn es in der Yucca knackt Fernsehserie Deutschland 1989Erstsendung: 23.03.1990 in Das Erste Autor: Norbert Klugmann, W.G.Larsen Rollen und Darsteller: Kaschowitz____Hans Peter KorffPöppelmann____Toni Berger Anna____Ulli Philipp Markus____MichaelWolf Kernbeißer____Hans Heinz Moser Bamberg____Bernd Stephan Prof.Grolle____Franz Gary Rosi____Minnie Oehl u.a. 