SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Samstag, 18.02.17 (Woche 8) bis Sonntag, 26.03.17 (Woche 13)

Samstag, 18. Februar 2017 (Woche 8)/15.02.2017Geänderten Programmablauf beachten!Tagestipp20.15 Närrische Wochen im Südwesten Narrenschau 2017Saarländische Karnevalsvereine präsentieren sich23.50 (VPS 23.20) Närrische Wochen im Südwesten Mainz bleibtMainz, wie es singt und lacht - Das Beste Die frühen JahrzehnteErstsendung: 27.01.2015 in SWR/SR00.50 (VPS 00.20) Närrische Wochen im Südwesten Mainz bleibtMainz, wie es singt und lacht - Das Beste Höhepunkte 1980 - 1999Erstsendung: 04.02.2015 in SWR/SR01.50 (VPS 01.20) Närrische Wochen im Südwesten Mainz bleibtMainz, wie es singt und lacht - Das Beste Das neue JahrtausendErstsendung: 11.02.2015 in SWR/SR02.50 (VPS 02.20) Närrische Wochen im Südwesten Narrenschau 2017(WH) Saarländische Karnevalsvereine präsentieren sich(bis 06.30 - weiter wie mitgeteilt)Mittwoch, 01. März 2017 (Woche 9)/15.02.2017Geänderten Text beachten!23.25 Prinz Hollywood - Frederic von Anhalt Erstsendung:17.08.2016 in Das ErsteFrederic von Anhalt tritt seit seiner Heirat mit Zsa Zsa Gabor alsPromi in Erscheinung, der mit allen Mitteln im Scheinwerferlichtstehen will. Seinen Adelstitel hat er nicht bei seiner Geburterhalten, er hat ihn sich als Erwachsener durch Adoption erworben.Warum wurde er der, der er ist - und was sagt seineSelbstinszenierung aus über die Gesetze des Boulevards und das"System Hollywood"? Dies ergründet der 75-minütige Film von NicolaGraef.Frederic von Anhalt wurde als Hans-Robert Lichtenberg in einemHunsrücker Dorf geboren. Als ungeliebtes Kind war er immer auf derSuche nach Anerkennung und Ruhm. Durch seine Ehe mit dem Star Zsa ZsaGabor stieg er in die Szene Hollywoods auf und wurde zum Zeugen einerWelt, die sich glamourös und glanzvoll darstellt, in der jedochknallharte Mechanismen greifen. Was die wenigsten wissen: Über zehnJahren pflegte er seine inzwischen verstorbene Frau, Nacht für Nacht.Erstmals lässt der 72-jährige Frederic von Anhalt Einblickgewähren in das wahre Leben als "Prinz von Hollywood". Er verstehtsich als Animateur der vergnügungssüchtigen Hollywood-Gesellschaftund hält ihr ironisch den Spiegel vor. Der Prinz nimmt die Zuschauermit bei seinen Besuchen auf dem roten Teppich, zum Shoppen und packtsein privates Fotoalbum aus, ein Geschichts- und Geschichtenbuch:Hollywoods par excellence. Unbekannte Geschichten derHollywood-Ikone Gabor werden erzählt und lassen ahnen, dass es schonvor 30 Jahren um die richtige Inszenierung in der Öffentlichkeitging. As Hans-Robert Lichtenberg alias Prinz Fredeìric von Anhaltnach Hollywood kam, war ihm eines ganz klar: "Man braucht eine guteStory und ein Bild, das sich die Leute von einem einprägen können."Was hat Hollywood aus dem kleinen einsamen Jungen aus Rheinland-Pfalzgemacht? Welche ist nun seine eigene Geschichte? Zsa Zsa Gabor hatihm die Türen in Hollywood geöffnet, er ist Teil der Hollywoodfamiliegeworden. Aber: Hat ihn dieses Leben wirklich weniger einsam gemacht?Der Film zeigt bislang unbekannte Seiten des Prinzen und lässt u .a.auch seinen Bruder, seinen besten Freund, Schulfreunde von früher undKonsul Weyer zu Wort kommen.Mittwoch, 15. März 2017 (Woche 11)/15.02.2017Geänderten Programmablauf beachten!23.30 (VPS 23.29) Die Zukunft gehört uns Erstsendung: 19.11.2014in SWR/SR00.30 Rentner-MobilVon Freiheit, Freizeit, Fernweh Erstsendung: 04.10.2004 in 3sat01.30 Und ewig lockt der GugelhupfVon Elsässern und anderen Leuten Erstsendung: 01.09.2004 in DasErste02.45 (VPS 02.40) Marktcheck (WH von DI)03.30 (VPS 03.25) Vorsicht, Verbraucherfalle! (WH von DI)Erstsendung: 12.12.2016 in Das Erste04.15 (VPS 04.10) betrifft: Fix und fertig - Unser Essen (WH)Erstsendung: 01.12.2014 in NDR05.00 (VPS 04.55) BW+RP: Die Retter vom Feldberg (WH) Tage derEntscheidung Erstsendung: 03.02.2016 in SWR/SR05.00 SR: Curry - Ein kulinarisches Missverständnis Erstsendung:24.10.2010 in Das Erste05.20 SR: aktueller bericht05.45 (VPS 05.40) BW+RP: Der Schwarzwald Die SchwarzwaldbauernErstsendung: 16.10.2013 in SWR/SR(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)Sonntag, 26. März 2017 (Woche 13)/15.02.201719.15 BW+RP: Die Fallers - Die SWR SchwarzwaldserieDeutschland 2017SchnapsideeAutor: Ralph Ströhle, Michael SchulzMit Wolfgang Hepp, Ursula Cantieni, Peter Schell u.a.Folge 928Karl hat beim Zoll einen Brand angemeldet und den Terminvergessen. Die einzige, die für ihn einspringen und Lioba jetzt beimBrennen helfen kann, ist Bea. Das hat der Jungbäuerin aber geradenoch gefehlt. Auch Lioba ist wenig begeistert von Beas Mithilfe beimBrand. Widerwillig raufen sich die beiden Frauen zusammen undversuchen, miteinander klarzukommen. Irgendwie! Doch dann geht etwasgewaltig schief.Bernhard kommt nur schwer damit klar, dass Leonard Kreuzer einerseiner Gegenkandidaten ist und der auch noch ausgerechnet vomFeuerwehrkommandanten höchstpersönlich unterstützt wird. UliZimmermann sieht der Wahl äußerst gelassen entgegen, denn er ist sichsicher, dass Bernhard sich während der nächsten Wochen schon selbstdemontieren wird. Schönwald steuert auf einen turbulenten Wahlkampfzu.Eva ist mit ihrem Leben als berufstätige Mutter derzeit komplettüberfordert. Auch fühlt sie sich von Andreas alleine gelassen, als erzu einem Einsatz muss und sie wieder einmal mit ihrer schreiendenTochter sitzen lässt. Erneut kommt es darüber zwischen Andreas undEva zu einem Streit, der plötzlich eskaliert.