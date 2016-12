SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Montag, 26.12.16 (Woche 52) bis Dienstag, 17.01.17 (Woche 3)

Baden-Baden (ots) - Montag, 26. Dezember 2016 (Woche52)/22.12.201621.45 Sag die Wahrheit - Die SWR Rateshow XL Moderation: MichaelAntwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause,Smudo Folge 2/2Archivmaterial zeigt spannende und witzige Momente aus 13 Jahren"Sag die Wahrheit". Kann das Rateteam um Smudo, Kim Fisher, Pierre M.Krause und Ursula Cantieni dabei auch über sich selbst lachen?Zusammen mit den Rateexperten muss der Überraschungsgast die echtenKandidaten unter den Schwindlern entlarven. Das ist dieses Mal nichteinfach, denn nur einer der drei Herren in Runde eins ist einBallonkünstler. In der zweiten Runde trainiert nur eine der dreiDamen Sängerinnen und Sänger für die Opernbühne.Mittwoch, 28. Dezember 2016 (Woche 52)/22.12.2016Erstsendedatum bitte streichen. Beitrag ist bearbeitete Fassung!13.00 HeimatglühenModeration: Max Peter Folge 2/3Donnerstag, 29. Dezember 2016 (Woche 52)/22.12.2016Korrigiertes Erstsendedatum beachten!06.15 Heimatglühen (WH von MI) Erstsendung: 28.12.2016 in SWR/SRModeration: Max Peter Folge 2/3Dienstag, 03. Januar 2017 (Woche 1)/22.12.2016Geänderten Beitrag beachten!02.30 (VPS 02.29) 2016 von hinten - Jahresrückblick aus derRosenau (WH von FR) Erstsendung: 30.12.2016 in SWR/SR Moderation:Andi Kraus und Michael DrauzDienstag, 17. Januar 2017 (Woche 3)/22.12.2016Tagestipp22.30 Schreinerei Fleischmann und Freunde mit Alice Hoffmann undTimo SturmSo geht's nicht weiter, meint Vanessa: Auch in der SchreinereiFleischmann muss eine Frauenbeauftrage her. Jean, ihr Chef, sieht dasnatürlich völlig anders, zumal die Schreinerei überhaupt nur eineMitarbeiterin hat. Aber Vanessa beweist ihm, dass er sich irrt. Sogibt er nach - nur mit einem etwas anderem Ergebnis, als Vanessa sichdas vorgestellt hatte.Auch in diesem Jahr kürt der Obst- und Gartenbauverein Heimelsheimwieder den Züchter des Jahres und natürlich will Jean den Titelholen. Im vergangenen Jahr hatte sein Lieblingsfeind, der HuberRichard, ihn mit unlauteren Machenschaften aus dem Rennen geworfen.Das soll ihm dieses Mal nicht passieren. Leider macht er die Rechnungohne Vanessa.Gast der Sendung ist der Weinheimer Kabarettist Franz Kain. Derdenkt mit Grausen ans Alter und die Umbaumaßnahmen, die ihm damit insHaus stehen.Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285,svenja.trautmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell