SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Mittwoch, 30.08.17 (Woche 35) bis Mittwoch, 04.10.17 (Woche 40)

Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 30. August 2017 (Woche35)/25.08.201700.20 Akwaaba Ghana - Willkommen in Afrika Erstsendung:16.06.2008 in SWR/SRGhana liegt im Westen Afrikas, an der so genannten "Goldküste"."Goldküste": So hieß auch einst die ehemalige britischen Kolonie. DerName verweist auf den wichtigsten Rohstoff des Landes. Ghana ist einLand mit lebendigen Traditionen und einer vielfältigen kulturellenIdentität aber auch ein Land der Gegensätze. Hitze, Staub, Armut, dieoft unzureichende Wasser- und Stromversorgung sind an derTagesordnung. Dennoch zieht das Land viele Europäer an, die hier eineneue Heimat suchen."Akwaaba" sagt man in Ghana, wenn man jemanden willkommen heißt.Vier Europäer, die sich bewusst für ein Leben in Ghana entschiedenhaben, stehen im Mittelpunkt dieser Dokumentation. Sie sind gekommenmit dem festen Ziel, ihren Lebenstraum in Afrika zu verwirklichen.Aber für jeden von ihnen sieht dieser Traum anders aus.Der Schweizer Jurist Bijean Milani, Sohn iranischer Immigranten,kam vor 14 Jahren nach Ghana. Nur mit einigen Tausend DollarStartkapital und einer riesigen Portion Abenteuerlust wollte er eineneue Existenz aufbauen. Auf sich alleine gestellt, begann er mit derProduktion von Ananas. Heute besitzt er eine tausend Hektar großeFarm und ist einer der wichtigsten Ananasfarmer Afrikas.Auch Cathérine und Gérard Esnault suchten einen Neubeginn inGhana. Bis vor 18 Jahren lebten sie in Paris. Gérard warPferdezüchter und betrieb einen lukrativen Fleischgroßhandel.Cathérine war eine seiner Mitarbeiterinnen. Heute betreiben diebeiden in Accra ein Geschäft für Fleischwaren aus Frankreich: "LaMaison de France": "Das französische Haus". Rund 35 Kilometer vonAccra, der Hauptstadt Ghanas, entfernt, haben sich die Esnaults mitGeld und Ausdauer ihr persönliches Paradies geschaffen.Ein Paradies hat auch Silke Rösner geschaffen. Die Deutsche ausLeer in Norddeutschland schuf vor 10 Jahren für verlorene Kinder eineRettungsinsel im Meer der Armut: das "Kinder Paradise" in Accra.Eigentlich wollte Silke Rösner nur Urlaub in Ghana machen, aber dannfand sie in ihrer Arbeit für die Straßenkinder und Waisen eine neueLebensaufgabe, ihre neue Bestimmung, wie sie sagt. Heute betreut dieOstfriesin drei Kinderheime in Accra und Umgebung mit etwa 80ehemaligen Straßenkindern.Christina Furler ist für Silke Rösner in den letzten Jahren einegute Freundin geworden. Die Architektin kam vor 10 Jahren im Auftragder Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, der GTZ,nach Ghana. Zwei Jahre lang baute sie überall im Land Schulen. Dannentschied sich die gebürtige Karlsruherin für ein Leben in Ghana.Hier hat sie sich mittlerweile einen Namen als Architektin gemachtund ist Teilhaberin eines Architekturbüros in Accra.Die Dokumentation von Mouhcine El Ghomri begleitet die vierEuropäer in ihrem Alltag und beobachtet, wie sie leben, fragt nachden Schwierigkeiten, mit denen sie sich konfrontiert sehen und zeigt,inwieweit sich ihr Traum von Afrika erfüllt hat.Samstag, 02. September 2017 (Woche 36)/25.08.2017Nachgelieferten Untertitel für RP beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageSchwindelfrei in Berglicht Die Windradbauer vom HochwaldDonnerstag, 07. September 2017 (Woche 36)/25.08.2017Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!22.00 Tatort: Bienzle und der Todesschrei Fernsehfilm Deutschland2001 Erstsendung: 09.09.2001 in Das ErsteMittwoch, 27. September 2017 (Woche 39)/25.08.201723.30 Aidas GeheimnisseErstsendung: 16.08.2017 in Das ErsteWas wäre, wenn alles, was dir über deine Vergangenheit erzähltwurde, gelogen wäre? Wenn dein Verständnis von Familie und Religionauf den Kopf gestellt würde? Was, wenn deine engsten Angehörigen dieWahrheit kennen und sie dein ganzes Leben lang vor dir verborgenhaben? "Aidas Geheimnisse" erzählt von Familiengeheimnissen, diesieben Jahrzehnte umfassen und die in detektivischer Spurensuche nachund nach aufgedeckt werden. Eine tief berührende Geschichte über dieSuche nach der eigenen Identität, wie man sie sich für einSpielfilm-Drehbuch kaum besser hätte ausdenken können.Izak Szewelewicz kommt 1945 im Lager Bergen-Belsen zur Welt, wonach Kriegsende heimatlose Zivilpersonen, sogenannte "DisplacedPersons", vorübergehend untergebracht wurden. Er wird als"Nachkriegswaise" zur Adoption nach Israel geschickt. Mit zehn Jahrenerfährt er erstmals von einem Schulfreund, was alle in seinem Umfeldzu wissen scheinen: Seine Adoptiveltern sind nicht seine leiblichenEltern, er wurde als Kleinkind von ihnen adoptiert. Izak forscht nunauf eigene Faust weiter und findet heraus, dass seine leiblicheMutter Aida in Kanada lebt. Als er 13 ist, fährt er zu ihr. Zwischenden beiden entwickelt sich ein enges Verhältnis, aber Aida möchtenicht über die Vergangenheit sprechen. Jahrzehntelang belässt es Izakes dabei.Viel später, mit 68 Jahren, setzt sich Izak noch einmal intensivmit seiner Herkunft auseinander und deckt mit Hilfe seiner Familieweitere Familiengeheimnisse auf, die sein Leben verändern sollten.Sonntag, 01. Oktober 2017 (Woche 40)/25.08.2017Korrigierten Untertitel für BW beachten!18.45 BW: TreffpunktInternationale Hutschau Neuburg a.d. DonauMittwoch, 04. Oktober 2017 (Woche 40)/25.08.2017Korrigierten Untertitel für BW und RP beachten!07.35 BW+RP: Treffpunkt (WH von SO) Internationale HutschauNeuburg a.d. DonauMittwoch, 04. Oktober 2017 (Woche 40)/25.08.201700.25 Ein Fall für Fitik-YarisanEine deutsch-türkische Anwältin aus Karlsruhe Erstsendung:09.07.2012 in SWR/SRDie junge Deutschtürkin Birsen Fitik-Yarisan ist Rechtsanwältinmit eigener Kanzlei in Karlsruhe. Viele ihrer Mandanten sindAusländer oder haben einen - meist türkischen -Migrationshintergrund. Aber auch Deutsche ohne Migrationshintergrundhaben Vertrauen in ihre juristische Kompetenz. Sie ärgert sich, wennLeute immer wieder erstaunt sind über ihren Werdegang: "Es gibt dochin Deutschland mittlerweile in allen akademischen Berufen Migranten.Nicht nur Fließbandarbeiter und Putzfrauen!" Der Film von Mouhcine ElGhomri begleitet die junge Anwältin beruflich und privat über mehrereMonate hinweg. Birsen Fitik-Yarisan wurde 1975 als Tochter vontürkischen Migranten in Stuttgart geboren. Ihr Vater, jetzt Rentner,hatte früher ein kleines Unternehmen. Ihre Mutter ist Hausfrau undhat die vier Kinder großgezogen. Die Familie Fitik war und ist eineliberale Familie, für die Bildung - auch die der Mädchen - einengroßen Stellenwert besitzt. Birsens Kanzleieröffnung 2006 war einganz besonderer Tag: "Als mein Vater das erste Mal in die Kanzleigekommen ist, da hat er Tränen in den Augen gehabt, vor lauterStolz", erinnert sie sich. Die junge Rechtsanwältin fühlt sich alsDeutsche, aber auch als Türkin. Sie ist zweisprachig und sprichtzudem fließend Schwäbisch. Die juristischen Fälle, die BirsenFitik-Yarisan vertritt, erzählen viel über Menschen, die nichtverwurzelt sind wie sie. Die den Spagat zwischen zwei Kulturen alsProblem empfinden, als Zusammenprall von Mentalitäten.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell