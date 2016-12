SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Mittwoch, 28.12.16 (Woche 52) bis Montag, 30.01.17 (Woche 5)

Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 28. Dezember 2016 (Woche52)/27.12.2016Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!18.15 BW: Das Rätsel Schwaben - Ein Mythos und seine GeschichteMittwoch, 28. Dezember 2016 (Woche 52)/27.12.2016Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!05.45 (VPS 05.44) BW+RP: Das Rätsel Schwaben - Ein Mythos undseine Geschichte (WH)Sonntag, 01. Januar 2017 (Woche 1)/27.12.2016Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!01.45 Jürgen Beckers "Nach die Tage" Erstsendung: 01.01.2017 inWDRFreitag, 06. Januar 2017 (Woche 1)/27.12.2016Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!13.30 Vom Spielzeug zur Legende - Die Eisenbahnen von MärklinErstsendung: 26.12.2016 in SWR/SRFreitag, 06. Januar 2017 (Woche 1)/27.12.2016Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!18.30 BW: 50 Jahre Heiter bis Wolkig - Unser Wetter in derLandesschauMontag, 16. Januar 2017 (Woche 3)/27.12.2016Nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!10.50 ARD-BuffetLeben & genießen Erstsendung: 04.11.2016 in Das ErsteDonnerstag, 26. Januar 2017 (Woche 4)/27.12.2016Zusätzlichen Gast beachten!23.15 lesenswertDenis Scheck im Gespräch mit Dirk Kurbjuweit und Thomas FischerMontag, 30. Januar 2017 (Woche 5)/27.12.2016Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!20.15 Gesundheits-CheckEndlich schlank! - Das Geschäft mit dem Übergewicht Mit CaroMatzko und Fero Andersen Erstsendung: 12.09.2016 in Das ErsteMontag, 30. Januar 2017 (Woche 5)/27.12.2016Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!21.00 BärenkinderErstsendung: 26.01.2015 in Das ErstePressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285,svenja.trautmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell