SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Mittwoch, 15.03.17 (Woche 11) bis Sonntag, 16.04.17 (Woche 16)

Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 15. März 2017 (Woche 11)/13.03.2017Geänderten Programmablauf für SR beachten!08.55 (VPS 08.50) SR: das saarlandwetter (WH von DI)09.00 SR: Live aus dem Landtag des Saarlandes12.30 (VPS 09.35) SR: Wir im Saarland - Service (WH von DI)13.00 SR: Live aus dem Landtag des Saarlandes(bis 16.00 - weiter wie mitgeteilt)Donnerstag, 16. März 2017 (Woche 11)/13.03.2017Korrigierten Titel und nachgelieferten Untertitel für SR beachten!03.15 SR: SAAR3 extraGeschichtsbewusst - wie Saarländer Traditionen und den Alltagihrer Vorfahren lebendig werden lassen Erstsendung: 09.03.2017 inSRFreitag, 31. März 2017 (Woche 13)/13.03.2017Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Rufmord, Suchtund neue Liebe - wozu führt das digitale Leben?Freitag, 07. April 2017 (Woche 14)/13.03.2017Nachgelieferten Untertitel für SR beachten!18.50 SR: Wir im Saarland - Die Reportage Geschichten aus dem DFGheuteSamstag, 08. April 2017 (Woche 15)/13.03.2017Nachgelieferten Untertitel für SR beachten!09.30 SR: Wir im Saarland - Die Reportage (WH von FR) Geschichtenaus dem DFG heuteSamstag, 08. April 2017 (Woche 15)/13.03.2017Geänderten Titel nun nachgelieferten Untertitel beachten!13.50 Sport extra: Regionalliga liveFC Astoria Walldorf - Waldhof MannheimDienstag, 11. April 2017 (Woche 15)/13.03.2017Nachgelieferten Untertitel für SR beachten!06.30 SR: Wir im Saarland - Die Reportage (WH von FR) Geschichtenaus dem DFG heuteFreitag, 14. April 2017 (Woche 15)/13.03.2017Geänderten Beitrag beachten!08.45 (VPS 08.44) Auszeit im Kloster Balsam für die SeeleErstsendung: 02.07.2014 in SWR/SRSonntag, 16. April 2017 (Woche 16)/13.03.201717.15 Der Forellenhof - Eine Legende kehrt zurückSie war 1965 ein Straßenfeger und gilt heute als ein Grundsteinder deutschen Fernsehserien - die achtteilige Schwarz-Weiß-Produktion"Forellenhof" des damaligen Südwestfunks. Heimlicher Hauptdarstellerwar das gleichnamige Waldhotel mit idyllischer Forellenzucht am RandeBaden-Badens, das heute von einem jungen Pächterpaar beitrieben wird.Die SWR Dokumentation "Forellenhof - Eine Legende kehrt zurück"stellt den fiktionalen Hotelbetrieb von damals den realenHerausforderungen von heute gegenüber und lässt Weggefährten zu Wortkommen. "Der Forellenhof" von 1965 war eine der erfolgreichstenKultserien der frühen Fernsehjahre. Die Geschichten um eineHoteliersfamilie, die ein kleines Schwarzwaldhotel betreibt, warenstilbildend für viele weitere Familienserien danach. Zu denDarstellern zählten berühmte Größen aus den glanzvollen UFA-Zeitenwie Hans Söhnker und Jane Tilden. Junge Schauspieler starteten mitdem "Forellenhof" ihre Fernsehkarrieren, darunter Helga Anders undHelmut Förnbacher, der sich in der SWR Dokumentation an besondereSzenen aus den Hotelgeschichten erinnert.Besondere Erinnerungen an die Dreharbeiten hat auch AdalbertPlica, damals Kameramann. Er erzählt in den Kulissen einer anderenSWR Erfolgsserie, der "Fallers", seine Forellenhof-Geschichten. Dassdas Interview in einem der beiden Studios der Fallers stattfindet,ist kein Zufall, beherbergte es doch damals die Kulissen desForellenhofs. Dies ist nicht die einzige Gemeinsamkeit der beidenProduktionen. Der Forellenhof diente einige Staffeln lang auch derSerie rund um eine Schwarzwaldfamilie als Kulisse und der ehemaligeKameramann Plica kehrte als Regisseur der "Fallers" nach Baden-Badenzurück.Einst Schauplatz von Dreharbeiten, Pilgerstätte von Fans odereinfach nur beschauliches Schwarzwaldhotel, stand der echteForellenhof jahrelang leer. Dann kam das Hotelierspaar Madeleine Hollund Oliver Vetter. Sie haben mit dem "Waldhotel Forellenhof" ihrenTraum verwirklicht: "Wir wollten immer ein Haus mit Geschichte, umWerte zu haben, um diese Wohlfühlatmosphäre wieder aufleben zulassen", erzählt Vetter. Eine große Herausforderung: DieDokumentation begleitet die beiden an den ersten turbulenten Tagender Wiedereröffnung im Dezember 2015 und zieht Vergleiche zumSerienbetrieb 1965.Pressekontakt: Bruno Geiler, Tel 07221/929-23273,bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell