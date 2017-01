SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Mittwoch, 11.01.17 (Woche 2) bis Montag, 16.01.17 (Woche 3)

Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 11. Januar 2017 (Woche 2)/09.01.2017Geänderten Programmablauf beachten!22.00 Zum Tode von Dietz-Werner SteckTatort: Bienzle und der Tod im Teig Fernsehfilm Deutschland 2002Erstsendung: 02.03.2003 in Das Erste Autor: Felix Huby Rollen undDarsteller: Ernst Bienzle____Dietz Werner Steck GünterGächter____Rüdiger Wandel Hannelore Schmiedinger ____Rita RussekKathrin Grabosch____Pamela Knaack Maik Grabosch____Christof ArnoldFred Grabosch____Franz Viehmann und andere Musik: Joe MubareSzenenbild: Jochen Schumacher Kamera: Hans-Jörg Allgeier23.30 (VPS 23.29) Zum Tode von Dietz-Werner Steck Tschüss,Bienzle Zum Abschied von Dietz-Werner Steck als Tatort-KommissarErstsendung: 22.02.2007 in SWR/SR00.00 (VPS 23.30) Muslimische Friedenskämpfer - Mit Präventiongegen Terror01.00 (VPS 00.30) Tod nach Abschiebung - Wadim Erstsendung:09.01.2013 in Das Erste02.30 (VPS 02.00) Marktcheck (WH von DI)03.15 (VPS 02.45) Im Land der Lügen (WH von DI) Wie uns Politikund Wirtschaft mit Zahlen manipulieren Erstsendung: 10.01.2017 inSWR/SR04.00 (VPS 03.30) betrifft: Türkei - Niedergang einesFerienparadieses (WH)04.45 (VPS 04.15) BW+RP: Kinder! Liebe! Zukunft! (WH) Eine neueFamilie Folge 1/4 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos (WH von MO)05.20 SR: aktueller bericht05.30 BW+RP: REPORT MAINZErstsendung: 10.01.2017 in Das Erste(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)Donnerstag, 12. Januar 2017 (Woche 2)/09.01.2017Nachgelieferte Gäste für SR beachten!20.15 SR: SAARTALKGäste: Regina Görner und Dirk van den Boom und Prof. AugustWilhelm ScheerDonnerstag, 12. Januar 2017 (Woche 2)/09.01.2017Nachgelieferte Gäste für SR beachten!04.40 SR: SAARTALK (WH) Gäste: Regina Görner und Dirk van denBoomSamstag, 14. Januar 2017 (Woche 3)/09.01.2017Erstsendedatum für SR bitte streichen!17.30 SR: sportarena extraSaarsport-History: Ski und Rodel gut - Wintersport im SaarlandMontag, 16. Januar 2017 (Woche 3)/09.01.2017Korrigiertes Erstsendedatum für SR beachten!09.20 SR: sportarena extra (WH von SA) Saarsport-History: Ski undRodel gut - Wintersport im Saarland Erstsendung: 14.01.2017 in SRPressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285,svenja.trautmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell