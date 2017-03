SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Mittwoch, 08.03.17 (Woche 10) bis Donnerstag, 20.04.17 (Woche 16)

Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 08. März 2017 (Woche 10)/07.03.2017Geänderten Programmablauf für RP beachten! RP steigt ab 16:15 Uhrin laufende "Kaffee oder Tee"-Sendung ein!12.25 (VPS 12.24) RP: made in Südwest Die schönsten Saiten derPfalz - Edel-Gitarrenbauer Jens Ritter Erstsendung: 01.03.2017 inSWR12.58 RP: SWR Rheinland-Pfalz extra: Live aus dem LandtagSondersitzung zum verfassungswidrigen Pensionsfonds Moderation:Ina-Gabriele Barich16.15 (VPS 16.05) RP: Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag(bis 17.00 - weiter wie mitgeteilt)Donnerstag, 09. März 2017 (Woche 10)/07.03.2017Geänderte Modertation für RP beachten!20.15 RP: zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürsLand mit Daniela SchickDonnerstag, 09. März 2017 (Woche 10)/07.03.2017Korrigierten Titel und nachgelieferten Untertiel für SR beachten!20.15 SR: SAAR3 extraGeschichtsbewusst - wie Saarländer Traditionen und den Alltagihrer Vorfahren lebendig werden lassenDonnerstag, 09. März 2017 (Woche 10)/07.03.2017Korrigierten Titel und nachgelieferten Untertiel für SR beachten!04.40 SR: SAAR3 extra (WH) Geschichtsbewusst - wie SaarländerTraditionen und den Alltag ihrer Vorfahren lebendig werden lassenDonnerstag, 20. April 2017 (Woche 16)/07.03.2017Tagestipp21.00 Hans Peter Stihl - Einer von hierEin Herr mit Sinn für Kraft, für Natur, mit Liebe zu Maschinen,die gerne auch mal laut sein dürfen - kaum jemand verkörpert dieKultur der Deutschen Familienunternehmen so wie er. Und kaum jemandhat die Arbeitswelt so mit geprägt wie Hans Peter Stihl. Seine Sägenhaben die Märkte der Welt erobert und das Holzfällen revolutioniert.Er ist einer der Großen des Südwestens, Vorzeige-Arbeitgeber, einerder letzten Patriarchen. Sein Imperium mit Sitz im schwäbischenWaiblingen hat weltweit Ableger und setzt pro Jahr Milliarden um.Seine Herausforderung: Abgeben an die nächste Generation.Das SWR Fernsehen zeigt ein höchst ungewöhnliches Porträt. Dennder Blick von Autorin Ulrike Gehring auf das Lebenswerk von HansPeter Stihl ist begründet auf einem überraschend naheliegendenPrinzip: Der Weltmarktführer schaut hin, hört zu und folgt mit seinenProduktentwicklungen den Urinstinkten der Menschen. Das macht ihn zueinem der wahrscheinlich erfolgreichsten Männerversteher der Welt.Pressekontakt: Bruno Geiler, Tel 07221/929-23273,bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell