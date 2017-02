SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Mittwoch, 08.02.17 (Woche 6) bis Dienstag, 07.03.17 (Woche 10)

Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 08. Februar 2017 (Woche6)/07.02.2017Beitrag ist ein Hörfilm und wird mit Videotext-Untertitelausgestrahlt!18.15 BW+RP: made in SüdwestMobil trotz Handicap - Paravan in Aichelau Erstsendung:09.03.2016 in SWRDonnerstag, 09. Februar 2017 (Woche 6)/07.02.2017Beitrag ist ein Hörfilm und wird mit Videotext-Untertitelausgestrahlt!07.50 made in Südwest (WH von MI)Donnerstag, 09. Februar 2017 (Woche 6)/07.02.2017Beitrag ist ein Hörfilm und wird mit Videotext-Untertitelausgestrahlt!10.20 BW+RP: made in Südwest (WH von MI)Freitag, 10. Februar 2017 (Woche 6)/07.02.201723.30 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mitGästen Folge 73Im Weißen Haus hat es vor einigen Wochen einen aufsehenerregendenAmtswechsel gegeben und auch auf dieser Seite des Atlantiks steht einturbulentes Wahljahr vor der Tür. Grund genug, in diesem Februar eineigenes Spaßkabinett aufzustellen. Bundeskabarettminister FlorianSchroeder und seine Amtskollegen kommen zu ihrer ersten gemeinsamenSitzung im Mainzer Staatstheater zusammen. Mit dabei sind:Bill Mockridge ist der designierte Sportminister der"Spätschicht". Auch wenn die Gelenke schon knirschen, wagt er sichhochmotiviert in das Fitnessstudio. Doch der Weg zum gesunden Alternist steinig. Noch anstrengender als Gymnastikübungen sind für ihngesunde Smoothies und atmungsaktive Funktionskleidung.Alice Hoffmann übernimmt das Amt der Botschafterin für Saarlandund Sahnetorte. Schließlich vereint sie beides auf vorbildliche Art.Auch vor politischen Slogans schreckt sie nicht zurück. Sie stelltfest: Von nichts kommt nichts.Johann König leitet in der "Spätschicht" die zentrale Behörde fürVorurteile. Denn diese sind zwar moralisch nicht einwandfrei, aberohne Schubladendanken wäre das Leben auch nur halb so lustig. Das hater am eigenen Leib erfahren und berichtet von einem verrücktenErlebnis zwischen Antanz-Tricks, vermeintlichen Taschendieben undobdachlosen Geldsammlern.Michael Frowin möchte als neuer Minister für Soziales zuerst denGutmenschen abschaffen. Höflichkeit und Rücksicht gegenüberMitmenschen sind ihm auf Dauer einfach zu anstrengend. Also versuchter verzweifelt sich sein politisch korrektes Verhalten abzugewöhnen.Er hat bereits sämtliche Bio-Lebensmittel von seinem Speiseplangestrichen und übt fleißig das Formulieren von Hass-Kommentaren imInternet.Nepo Fitz wird Chef des Ministeriums für junge Wilde. Mit seinerunnachahmlichen Energie stellt er sich eine der großen Fragen derMenschheit: Wie handelt man wirklich moralisch? Was diese Überlegungmit einer Eintagsfliege zu tun hat, verrät er in der "Spätschicht".Mittwoch, 15. Februar 2017 (Woche 7)/07.02.2017Nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!10.50 ARD-BuffetLeben & genießen Erstsendung: 24.01.2017 in Das Erste Folge 15Donnerstag, 16. Februar 2017 (Woche 7)/07.02.2017Nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!10.50 ARD-BuffetLeben & genießen Erstsendung: 18.01.2017 in Das Erste Folge 11Freitag, 17. Februar 2017 (Woche 7)/07.02.2017Nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!11.00 ARD-BuffetLeben & genießen Erstsendung: 27.01.2017 in Das Erste Folge 18Freitag, 03. März 2017 (Woche 9)/07.02.2017Geänderten Titel für SR beachten!18.15 SR: Wir im Saarland - Saar nur!Samstag, 04. März 2017 (Woche 10)/07.02.2017Geänderten Titel für SR beachten!09.30 SR: Wir im Saarland - Die Reportage (WH von FR)Dienstag, 07. März 2017 (Woche 10)/07.02.2017Geänderten Titel für SR beachten!06.30 SR: Wir im Saarland - Die Reportage (WH von FR)Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285,svenja.trautmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell