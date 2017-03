SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Freitag, 31.03.17 (Woche 13) bis Dienstag, 09.05.17 (Woche 19)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 31. März 2017 (Woche 13)/28.03.201722.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Rufmord, Suchtund neue Liebe - wozu führt das digitale Leben?Längst prägt die Digitalisierung den Alltag. Viele verfolgen dentechnischen Fortschritt hoffnungsvoll. Anderen macht dieserSiegeszug, der vor keinem Lebensbereich Halt zu machen scheint,Angst. Was bedeutet der digitale Trend für das Zusammenleben alsGesellschaft? Die Online-Sprechstunde beim Arzt ist in vielen Ländernbereits gängige Praxis. Der Bauer, der sein Milchvieh per Appsteuert, schon längst reales Landleben. Und das Internet verhilftschon lange nicht mehr nur technikaffinen Hipstern zum Liebesglück -auch Senioren finden dort oft den Partner fürs Leben. Immedizinischen Bereich hält der technische Fortschritt schon heuteungeahnte Möglichkeiten bereit. Doch während vielen diese Entwicklungals segensreich gilt, verteufeln andere sie: Alles wird schneller,effizienter und anonymer. Beim Miteinander im Internet sind schonheute Rufmord und "Fake News" an der Tagesordnung. Die Vorstellung,dass zukünftig Pflegeroboter dem Personalnotstand Abhilfe schaffensollen, lässt schaudern. Und die Angst, dass letztlich alle im Jobdurch eine Maschine ersetzt werden, nimmt zu. Was also bedeutet dereklatante Wandel in diesen Lebensbereichen für die Gesellschaft? Wieviel Digitalisierung braucht der Alltag? Und vor allem: Wie digitalwill man leben?Die Gäste bei Michael Steinbrecher:Eigentlich hatte sie mit den Männern längst abgeschlossen. Dochdann lernte Tanja Hauser unverhofft mit 64 Jahren ihre große Liebeonline über ein soziales Netzwerk kennen. "Wenn man sich über dasInternet kennenlernt, hat es eindeutig den Vorteil, dass man imVorfeld so viel mehr über den anderen erfahren kann - politisch,beruflich und in Bezug auf die Lebensführung."Das digitale Leben ist für ihn Segen und Fluch zugleich. RomanSwietlik glaubte, ein Mittel gegen seine Einsamkeit im analogen Lebengefunden zu haben: das World Wide Web. Dort erhielt er positiveBestätigung, durchlebte Rauschzustände und rutschte in eine handfesteOnline-Sucht. "Wenn ich ein gutes soziales Umfeld gehabt hätte undmein Leben gut gelaufen wäre, hätte das Internet vermutlich nicht soeine Anziehung gehabt.""Landwirtschaft 4.0" lautet das Stichwort, wenn es um die Zukunftder Bauernhöfe im Land geht. Auf dem Hof von Angela Sehn im Hunsrückhat die Zukunft bereits Einzug gehalten. Melkroboter, Futterroboter,Überwachungshalsbänder - der Alltag der 160 Milchkühe wird maßgeblichvon der Technik geprägt. "Auch unser Alltag hat sich verändert. Nichtnur der der Tiere."Die Verschmelzung von Mensch und Maschine ist nicht längerZukunftsmusik. Im medizinischen Bereich ist die Technik bereits soweit fortgeschritten, dass Querschnittsgelähmte mithilfe eines"Laufroboters" wieder gehen können. So auch Thorsten Röhrmann, derseit einem Verkehrsunfall vor 20 Jahren auf den Rollstuhl angewiesenist. "Dass ich mich jetzt vom Sitzen ins Stehen begeben kann, isteinfach fantastisch."Sogenannte "Fake News" sind derzeit in aller Munde. Sie waren auchschuld daran, dass Martin Rath innerhalb weniger Stunden vomunbescholtenen Bürger zum vermeintlichen Kindesentführer wurde. SeinName stand plötzlich im Zentrum einer Online-Hetzkampagne in densozialen Medien. Die Folgen der falschen Anschuldigung sind bis heutefür ihn spürbar. Er ist sich sicher: "Das wird mich noch eine ganzeZeit lang verfolgen."Der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Kaufmann sitzt für dieCDU/CSU-Fraktion im Ausschuss für Bildung, Forschung undTechnikfolgenabschätzung. Er ist überzeugt davon, dass dieDigitalisierung eine große Chance sowohl für Deutschland alsWirtschaftsstandort als auch für jeden persönlich ist. Für ihnvereinfacht und verbessert die Digitalisierung das Leben. "Wastechnisch möglich ist, wird sich am Ende auch durchsetzen."Für den Ethiker Prof. Giovanni Maio ist die Digitalisierung unddie damit einhergehende Technisierung sämtlicher Lebensbereiche einzweischneidiges Schwert. Für ihn steht den Vorteilen, die sich darausergeben, eine noch größere Gefahr gegenüber: die Entfremdung desMenschen durch sich selbst. "Es geht darum, dass Digitalisierung dieGesellschaft verändert und dass man darüber nachdenkt, in welcherGesellschaft wir leben wollen."Dienstag, 04. April 2017 (Woche 14)/28.03.201720.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung.Zu den geplanten Themen gehören:Servicewüste - wenn der Kunde nicht ernst genommen wirdPanzerknacker - die Folgen gesprengter BankautomatenFrühlingsgärtnern - sparen durch bessere BewässerungKnoblauch im Test - wie gesund ist die Knolle wirklich?Bankkosten - erhöhte Gebühren und schlechte Beratung?Stinkeschuhe - wie geht der Müffelgeruch wieder weg?Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck".Dienstag, 18. April 2017 (Woche 16)/28.03.201722.30 Freunde in der MäulesmühlePräsentiert von Albin Braig und Karlheinz Hartmann Gäste:Heinrich Del Core und Tanja HallerLaut Wetterbericht werden starke Regenfälle zu Überflutungenführen. Da ist es verständlich, dass Karle (Karlheinz Hartmann)seinen Gehilfen Albin (Albin Braig) die Mäulesmühle mit Sandsäckenverbarrikadieren lässt. Sicherheitshalber hat Albin Schwimmflügeldabei. Aber alles kommt anders - wie Albins Schlussgedicht verrät.Gäste sind:Heinrich Del Core ist ein schwäbischer Italiener. In seiner Personvereinen sich zwei Temperamente - ein Spagat zwischen großen Gestenund großer Sparsamkeit; zwischen Spaghetti und Spätzle.Witzig und doppelsinnig hält Tanja Haller als Alleinunterhalterinmit ihren Sketchen den Zuschauern einen Spiegel vor.Dienstag, 25. April 2017 (Woche 17)/28.03.2017Tagestipp22.55 Freunde in der Mäulesmühle Präsentiert von Albin Braig undKarlheinz Hartmann Gäste: Stefan Waghubinger und Johannes Flöck"Frage nie nach der Zeit, sondern lebe sie jetzt!" Mit solchen undähnlichen Sprüchen wehrt sich Albin (Albin Braig) gegen Karles(Karlheinz Hartmann) Aufforderung: "Es isch Zeit, dass du wasschaffsch". Immer hat Albin den passenden Spruch parat, um seineFaulheit zu verteidigen. Doch Karle behält die Nerven. Erst als AlbinOtto Rehagel zitiert: "Mal verliert man und mal gewinnt der Andere!",wird Karle die Sache zu bunt. Aber er wirft Albin dann doch nichtraus. Schließlich sind die beiden Freunde.Gäste sind:Kabarettist Stefan Waghubinger legt den Finger in die Wunde,allerdings ohne ernsthaft zu verletzen. Seine Wortspielereien undseine Gedankensprünge, die er mit sonorer Stimme zum Besten gibt,machen vor nichts und niemandem Halt. Comedian Johannes Flöck, der inKöln lebende Koblenzer, begeistert mit Witzen über das Älterwerdenund die nervigen "Problemchen" in einer Beziehung.Dienstag, 09. Mai 2017 (Woche 19)/28.03.2017Tagestipp20.15 MarktcheckGummibärchen im Check: Marke oder Discounter, rot oder grün - wermacht das Rennen?Welches Gummibärchen schmeckt am besten, was ist in den Produktenenthalten? Wie schneiden Gummibärchen aus dem Discounter im Vergleichmit Markenprodukten ab? "Marktcheck" macht den Gummibärchentest und ist dafür unter anderem auf dem Mannheimer Maimarkt unterwegs. Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck".