SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Freitag, 17.03.17 (Woche 11) bis Freitag, 24.03.17 (Woche 12)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 17. März 2017 (Woche 11)/09.03.2017Geänderten Programmablauf beachten!01.00 (VPS 00.59) Ladies Night Kabarettistischer Abend mitreiner Frauenbesetzung aus dem Gloria Theater in Köln Erstsendung:16.02.2017 in Das Erste01.40 Überschätzte Paare der Weltgeschichte Erstsendung:04.02.2017 in WDR02.25 ALFONS und Gäste (WH) Zu Gast: Sarah Bosetti und C.Heiland03.10 (VPS 03.55) Die Pierre M. Krause Show (WH von DI) SWR3Latenight Erstsendung: 14.03.2017 in SWR/SR Folge 50203.40 (VPS 04.25) Jens Heinrich Claassen in kabarett.com (WH vonDI)04.10 Überschätzte Paare der Weltgeschichte (WH) Erstsendung:04.02.2017 in WDR(bis 04.55 - weiter wie mitgeteilt)Freitag, 24. März 2017 (Woche 12)/09.03.2017Geänderten Beitrag beachten!00.55 (VPS 00.54) Sträters Männerhaushalt Erstsendung:04.03.2017 in WDRPressekontakt: Bruno Geiler, Tel 07221/929-23273,bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell