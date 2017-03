SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Freitag, 14.04.17 (Woche 15) bis Montag, 17.04.17 (Woche 16)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 14. April 2017 (Woche 15)/15.03.2017Geänderten Programmablauf für RP beachten!18.00 RP: SWR Aktuell Rheinland-Pfalz18.05 RP: HierzulandDer Mühlweg in Glanbrücken18.15 RP: Fahr mal hinWilde Katzen - romantische Wälder Über den Einrich ins Tal derLoreley Erstsendung: 06.06.2014 in SWR18.45 RP: Landesart PlusPassionsspiele Wintrich Erstsendung: 18.03.2017 in SWR RP19.15 RP: MENSCH LEUTEVom Gottesdiener zum Göttergatten Ein Ex-Pfarrer und seineGroßfamilie Erstsendung: 03.02.2014 in SWR RP19.45 RP: SWR Aktuell Rheinland-Pfalz(bis 20.00 - weiter wie mitgeteilt)Samstag, 15. April 2017 (Woche 16)/15.03.2017Korrigierten Titel und Untertitel für RP beachten!18.15 RP: Landesart PlusKlosterleben heuteMontag, 17. April 2017 (Woche 16)/15.03.2017Geänderten Programmablauf für RP beachten!18.00 RP: SWR Aktuell Rheinland-Pfalz18.05 RP: HierzulandDie Bornstraße in Attenhausen18.15 RP: MENSCH LEUTEDer Einsiedler18.45 RP: Expedition in die HeimatUnterwegs in der Moseleifel von Trier bis Wittlich Moderation:Anna Lena Dörr19.45 RP: SWR Aktuell Rheinland-Pfalz(bis 20.00 - weiter wie mitgeteilt)Pressekontakt: Bruno Geiler, Tel 07221/929-23273,bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell