SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Freitag, 13.01.17 (Woche 2) bis Montag, 20.02.17 (Woche 8)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 13. Januar 2017 (Woche 2)/13.01.201722.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Was im Lebenwirklich zähltGeld, Erfolg oder Liebe, jeder definiert seine Lebensziele anders.Eines haben alle gemeinsam: sie wollen glücklich sein. DochSchicksalsschläge oder existenzielle Krisen können dazu führen, dassman Bilanz ziehen und sein Leben komplett auf den Kopf stellen muss.Michael Steinbrecher spricht diese Woche mit seinen Gästen darüber,was im Leben wirklich zählt. Manche Menschen wissen schon von kleinauf, was ihnen wichtig ist. Deshalb arbeiten sie konsequent an ihrerKarriere oder daran, ihren Besitz zu vermehren. Andere folgen ihrenpolitischen Überzeugungen und Idealen, stellen sich in den Dienst derGesellschaft. Einige finden erst später heraus, was für sie im Lebenzählt - Kinder, soziales Engagement oder die lebenslange Liebe.Besonders dann, wenn das Schicksal zuschlägt, bekommt die Frage nachden Zielen im Leben meist nochmals eine ganz andere Ausrichtung. Wenndas eigene Leben auf dem Spiel steht, man enge Freunde oderAngehörige verliert oder die eigene Existenz auf dem Spiel steht.Manch einer hat dann plötzlich eine ganz neue Antwort auf die Frage,was im Leben wirklich zählt.Die Gäste im "Nachtcafé":Seit 45 Jahren führt Wolfgang Bosbach ein Leben für die Politik.Auch eine Herzerkrankung und der Krebs konnten ihn nicht dazubewegen, kürzer zu treten. Dass Familie und Freunde dabei zu kurzkamen, bedauert er, unterstreicht aber auch: "Es war für mich immerein Glück, dass ich beruflich das machen konnte, was ich gernemache." Nun hat er nach 22 Jahren seinen Abschied aus dem Bundestagangekündigt.Auch bei Wolf Küper bestimmte der berufliche Erfolg lange Zeit dasLeben. Bis seine Tochter mit einer starken Behinderung zur Welt kam."Durch Nina hatte ich eine Riesenchance, mein Leben zu überdenken",sagt Küper. Kurzerhand krempelte er sein Leben um, verzichtete aufeine glänzende Karriere und erfüllte seiner Tochter ihren größtenTraum.Karriere, Geld oder Statussymbole waren Pia Klemp nie wichtig. Aufden Schiffen einer Umweltorganisation kämpft sie weltweit gegenWalfangflotten und die Zerstörung der Meere. Die 33-Jährige sieht dasinzwischen als ihre Lebensaufgabe: "Der Tag, an dem ich aufhöre michfür den Schutz der Meere zu engagieren, ist der Tag, an dem ichendgültig die Augen zumache."Christian Mucha hat aus dem Nichts ein Millionen-Imperiumaufgebaut. "Alles was ich anfasse, verwandelt sich in Gold", sagt derWiener Verleger. Früher lebte er in einfachen Verhältnissen, heutegenießt er mit seiner Frau Ekaterina das unbeschwerte Leben aufReisen, im Familienauto - einem Rolls-Royce - oder im eigenenSchloss. Bei allem Luxus sei er jedoch immer bodenständig und sparsamgeblieben, betont Mucha.Cornelia Kreidler hat schon in jungen Jahren gemerkt, dass sienicht wie andere eine Familie gründen wird, sondern ihr Weg sie zuGott und ins Kloster führt. "Das zu erkennen, war nicht einfach fürmich und auch ein innerer Kampf", sagt die Schwester desBenediktinerordens. Seit 23 Jahren lebt sie zurückgezogen im KlosterHabsthal bei Sigmaringen. Ihr Alltag ist bestimmt vom Gebet und demStudium der Heiligen Schrift.Susanne Böhmes große Leidenschaft ist das Fallschirmspringen. Dochvor vier Jahren prallte sie dabei gegen einen Felsen und zertrümmertesich den Lendenwirbel. Trotz Querschnittslähmung hat sie den Mutnicht verloren. Und sie hat gelernt jeden Augenblick des Lebens zugenießen: "Man muss einfach jeden Tag so nehmen, wie er ist. Er istselten total perfekt und trotzdem der Beste für den Moment.""Erfüllung ist das Wichtigste im Leben", sagt Wilhelm Schmid. Fürden Philosophen und Bestsellerautor ist deshalb die wichtigste Frage,die man sich stellen sollten: "Woraus beziehe ich meine Energie?"Denn nicht jede beliebige Tätigkeit oder jeder beliebige Menschenerfüllt einen mit Energie und bringt die gewünschte Zufriedenheit imLeben.Samstag, 04. Februar 2017 (Woche 6)/13.01.2017Geänderten Beitrag beachten!Tagestipp20.15 (VPS 20.14) Tatort: Bienzle und der Tod in der MarkthalleFernsehfilm Deutschland 2006 Erstsendung: 28.05.2006 in Das ErsteAutor: Felix Huby Rollen und Darsteller: ErnstBienzle____Dietz-Werner Steck Hannelore Schmiedinger____Rita RussekGünter Gächter____Rüdiger Wandel Geza Janicek____ArndtSchwering-Sohnrey Milena Mechtel____Bettina Kupfer SiegfriedKörner____Arved Birnbaum Arthur Katzbach____Christoph HofrichterLukas Sailer____Jürgen Haug und andere Musik: Matthias RaueKamera: Thomas Makosch Szenenbild: Andreas Fassongé Schnitt: CarolaHülsebusFrühmorgens findet ein Wachmann beim Rundgang in der StuttgarterMarkthalle einen der Händler erstochen in seinem Stand liegen; nebenihm kniend sein 19-jähriger, geistig behinderter Sohn Geza mit derTatwaffe in der Hand. Bienzle muss sich mit dem Geflecht derMarktleute auseinandersetzen und kommt dahinter, dass das Opfer nichtnur Obst und Gemüse, sondern auch gestohlene Juwelen "umgesetzt" hat.Gleichzeitig kümmert sich Bienzle um den Jungen, der nun Waise ist -die Mutter hat ihn schon lange zuvor verlassen - und nimmt ihn zusich nach Hause. Da gerät Geza heftig mit Hannelore aneinander, dievon dem Besuch keinesfalls erbaut ist.Samstag, 04. Februar 2017 (Woche 6)/13.01.2017Geänderten Programmablauf beachten!21.50 (VPS 21.49) Tatort: Bienzle und der Champion FernsehfilmDeutschland 1998 Erstsendung: 23.08.1998 in Das Erste Autor: FelixHuby Rollen und Darsteller: Kommissar Bienzle____Dietz Werner SteckGünter Gächter____Rüdiger Wandel Piet Michalke____Ben Becker RicoRottmann____Claude-Oliver Rudolph Jaco Riewers____Martin SemmelroggeHerbert Frank____Arthur Brauss Hannelore Schmiedinger____Rita RussekDr. Kocher____Klaus Spürkel Polizeipräsident____Elert Bode NadjaSeibold____Iris Junik Ilona____Heike Ulrich Dr.Hallberg____Hans-Jörg Assmann Dr. Haussmann____Bernd GnannBoxtrainer Otto-Otto____Erwin Sahm und: Dariusz Michalczewski alsWeltklasseboxer Dariusz Koslowski Musik: Jörg Peter Siebert Kamera:Marc Liesendahl Szenenbild: Klaus-Peter PlattenPeter Michalke, genannt Piet, war früher ein erstklassiger Boxermit Aussichten auf eine internationale Karriere. Doch nach einemRingunfall leidet er unter Gedächtnisstörungen und musste das Boxenaufgeben. Obwohl ein Kampf laut ärztlicher Auskunft seinen Zustanderheblich verschlechtern, ja sogar lebensgefährlich sein könnte, istes Piets größter Traum, wieder zu boxen und eine große Meisterschaftzu gewinnen. Im Boxcamp seines ehemaligen Promoters und bestenKumpels Rico Rottmann, wo er zwischenzeitlich untergekommen ist,trainiert er deshalb ausdauernd, wenn auch ohne Aussicht auf einenKampf. Immer wieder gerät Piet dort jedoch mit dem provozierendenJaco aneinander, der die Kneipe des Boxertreffs führt. Als Jaco einesMorgens tot in der Kneipe aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofortauf Piet. Umso mehr, als er sich an nichts erinnern kann und keinAlibi hat.Obwohl Bienzle schnell davon überzeugt ist, dass Piet es nichtgewesen sein kann, fällt es ihm schwer, einen anderen Verdächtigen zufinden. Erst als Piet sich langsam erinnert, einige Tage zuvor aufdem Hof des Camps zwei Männer gesehen zu haben, die nachts etwasverladen haben, stellt Bienzle die Verbindung zu einem anderenMordfall her: Ein Bankdirektor ist unter der Neckarbrücke beiStuttgart erhängt worden. Er war in Geschäfte mit einem Großinvestorverwickelt, der mit ausländischem, nicht immer sauberem Geld einVergnügungszentrum bauen will. Als Bienzle herausfindet, was Piettatsächlich gesehen hat, wird ihm klar, dass der Boxer mit diesemWissen in Lebensgefahr schwebt.23.20 Tatort: Bienzle und das Narrenspiel Fernsehfilm Deutschland1994 Erstsendung: 23.01.1994 in Das Erste Autor: Felix Huby Rollenund Darsteller: Kommissar Bienzle____Dietz-Werner Steck HanneloreSchmiedinger____Rita Russek Albrecht Behle____Robert Atzorn MariaMatras____Pia Hänggi Regina Finkbeiner____Andrea L'Arronge WilhelmPhillipp____Ulrich Matschoss Gerhard Freudenreich____HubertusGertzen Werner Phillipp____Hans-Georg Panczak HorstKeuerleber____Thomas Goritzki Polizeiobermeister Koch____KlausSpürkel Egon Zimmermann____Dietmar Walbeck Frau Dr.Leichhardt____Angelika Hartung-Atzorn und andere Kamera: GeorgSteinweh Szenenbild: Klaus-Peter Platten Kostüme: Annette SchaadMusik: Roland BaumgartnerIn der oberschwäbischen Stadt Ravensburg wird mitten imFastnachtstreiben eine Bank überfallen und eine Angestellte ermordet.Der Fastnachtsmasken-Schnitzer Alfons Behle wird verhaftet. Bienzlehat seine Zweifel an der Schuld Behles. Sehr zum Ärger desortsansässigen Kollegen mischt er sich in die Ermittlungen ein undtaucht in die dubiose örtliche Geschäftswelt ein.00.50 (VPS 00.20) Am Anfang war der Seitensprung SpielfilmDeutschland 1999 Erstsendung: 23.12.1999 in Das Erste Autor: PeterProbst Rollen und Darsteller: Annabelle Schrader____Simone ThomallaQueen Mum____Heidelinde Weis Lucy Schrader____Alexandra SchifferJonas Schrader____Jonathan Beck Friedrich Schrader____StephanSchwartz Rilke____Sebastian Feicht Niki____Jens WoggonDoro____Gesche Tebbenhoff Sabine____Julia Thurnau Martin____HansPeter Korff Sandra____Nina Bagusat Svenja____Vanessa Sabolewskiund andere Kamera: Charly Steinberger Musik: Joe Mubare02.20 (VPS 01.50) Der Liebling des Himmels Spielfilm Deutschland2015 Erstsendung: 18.09.2015 in Das Erste Autor: Dani Levy Rollenund Darsteller: Magnus Sorel____Axel Milberg MashaKovacevic____Andreja Schneider Angela Sorel____Jenny Schily LeoSorel____Jakub Gierszal Billy Miller____Stefan Kurt Barbara vonLausitz____Anna Böger Jassir____Omar El-Saeidi ZoranKovacevic____Martin Feifel Sorel Senior____Mario Adorf JoachimJohannsen____Markus Hering Pepita____Andressa Piovani Prof.Kessler____Hark Bohm Patient____Karl Dall Moderator____GüntherJauch Evelyn____Robin Gooch Samuel Kolle____Rudolf Krause undandere Kamera: Carl-Friedrich Koschnick Musik: Niki Reiser03.50 (VPS 03.20) Die Eltern der Braut Spielfilm Deutschland2003 Erstsendung: 02.05.2003 in Das Erste Autor: Mónica SimonRollen und Darsteller: Charlotte Hansen____Gaby Dohm ViktorSommer____Peter Sattmann Sandra____Chiara Schoras SvenLobert____Misel Maticevic Dr. Martin van Ahrensen____Jochen SenfMaximilian van Ahrensen____Joram Voelklein FrederikeOhlsen____Barbara-Magdalena Ahren Dr. Annika Friedberg____Eva Kryllu.a. Kamera: Alex Fischerkoesen Musik: Ludwig Eckmann(bis 05.20 - weiter wie mitgeteilt)Sonntag, 05. Februar 2017 (Woche 6)/13.01.2017Geänderten Beitrag beachten!20.15 (VPS 20.14) Närrische Wochen im Südwesten Fastnacht imSüdwesten Ein Jahrhundert zwischen Bütt und BrauchSonntag, 19. Februar 2017 (Woche 8)/13.01.2017Korrigiertes Erstsendedatum beachten!16.30 Närrische Wochen im SüdwestenFastnacht im Südwesten Ein Jahrhundert zwischen Bütt und BrauchErstsendung: 05.02.2017 in SWR/SRMontag, 20. Februar 2017 (Woche 8)/13.01.2017Korrigiertes Erstsendedatum für BW und RP beachten!08.50 BW+RP: Närrische Wochen im Südwesten Fastnacht im Südwesten(WH von SO) Ein Jahrhundert zwischen Bütt und Brauch Erstsendung:05.02.2017 in SWR/SR