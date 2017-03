SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Freitag, 10.03.17 (Woche 10) bis Montag, 10.04.17 (Woche 15)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 10. März 2017 (Woche 10)/02.03.201723.30 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mitGästen Folge 74Endlich Zeit für Frühlingsgefühle! Nach dem langen und nicht nurmeteorologisch dunklen Winter brechen langsam die ersten Knospeneiner neuentdeckten Lebensfreude auf - nicht nur in der SPD. Und woHormone überkochen, gibt es traditionell in der "Spätschicht" viel zubesprechen. Darum lassen Florian Schroeder und seine Gäste wiederKabarett-Herzen höher schlagen.Dieses Mal mit dabei:Mathias Richling beschäftigt die neue große Liebe der deutschenSozialdemokratie: Martin Schulz. Ihrem neuen Kanzlerkandidaten istdie Arbeiterpartei hoffnungslos verfallen. Im Netz und auf der Straßenimmt die Verehrung keine Grenzen. Richling sieht sich alsPaartherapeut für die Beziehung zwischen SPD und Wähler.Willy Astor spielt so kunstvoll mit Worten wie ein Casanova mitden Herzen seiner vielen Auserwählten. Dieses Mal nimmt derprofessionelle Vokabelverdreher mit auf eine ganz besondereWeltreise. Start und Ziel ist natürlich das Mainzer Staatstheater.Simone Solga flirtet im offiziellen "Spätschicht"-Wahlcheck mitallen großen Parteien. Außerdem beschäftigt sie eine ganz besondereAffäre: die innere Sicherheit. Denn diese ist dem Deutschenbekanntlich lieb und teuer, was gelegentlich zu reichlich komischenSituationen führt.Alain Frei ist als Schweizer äußerst friedfertig. Er liebt dieRuhe und Gelassenheit, die in diesen bewegten Zeiten so notwendigsind, wie schon lange nicht mehr. Als positives Beispiel hat er dieArmee der Eidgenossen mitgebracht - inklusive der kleinen Marine desAlpenstaats auf dem Bodensee.Für Knacki Deuser ist der Mut eine Herzensangelegenheit. InZeiten, in denen man hinter jeder Ecke im Netz den nächsten Shitstormerwarten muss, ist der Mut mehr und mehr abhanden gekommen. Aberschon der Volksmund weiß: Alte Liebe rostet nicht! Wird das dieWiederentdeckung des eigenen Draufgängers?Montag, 13. März 2017 (Woche 11)/02.03.201722.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: UrsulaCantieni, Kim Fisher, Pierre M. Krause, Mike Krüger Folge 445Der King of Rock 'n' Roll ist zu Gast im "Sag dieWahrheit"-Studio. Da brennt die Luft! Aber erst, wenn klar ist,welcher der drei Kandidaten wirklich wie Elvis die Hüften schwingt.In Runde zwei geht es um Tee. Denn eine der drei Damen ist eineTea-Tasterin. Sie erzählt von ihren Verkostungen und ihren Reisenrund um den Erdball, bei denen sie neue Teesorten entdeckt underschmeckt hat.Sonntag, 19. März 2017 (Woche 12)/02.03.2017Tagestipp20.15 Südtirol - Der VinschgauDer Vinschgau liegt im Westen Südtirols und ist geprägt vomKontrast zwischen einer fruchtbaren Talsohle und einer kargenBergwelt. Südtirol, die nördlichste Provinz Italiens, beherbergteines der größten Apfelanbaugebiete Europas. Im Frühjahr verwandeltsich die Landschaft in ein zartrosa Blütenmeer. Durch Frostberegnungwerden die Blüten bei Minusgraden geschützt - ein beeindruckendesSchauspiel. Das Leben im Vinschgau ist vom Klima geprägt. Das Talgilt als eines der trockensten im Alpenraum. Schon vor Jahrhundertenbaute man kleine Kanäle, die Waale, um Schmelzwasser aus denSeitentälern zu holen. Ohne künstliche Bewässerung wäreLandwirtschaft unmöglich. Der Film begleitet unter anderem einenMönch, der die älteste Wetterstation Südtirols betreibt; einenProduktdesigner, der Zehenschuhe entwickelt hat und einen innovativenBäcker, der wieder aus heimischem Getreide Brot backt. Außerdem führtder Film in das Dorf Laas, in dem weißer Marmor aus dem Berg geholtwird und ins Schnalstal, das Schauplatz eines großen Schaftriebsist.Sonntag, 19. März 2017 (Woche 12)/02.03.201721.00 Südtirol - Rund um MeranDie Perle der Alpen, das Nizza Tirols, der Südbalkon derk.u.k.-Monarchie - die Kurstadt Meran verzauberte schon KaiserinSissi, gefolgt von Europas Hochadel und namhaften Künstlern. Meranist die zweitgrößte Stadt Südtirols, der nördlichsten ProvinzItaliens. Jugendstilbauten sorgen bis heute für ein Flair der BelleÉpoque. Dank der Lage in einem Talkessel ist die Gegend von mildemKlima geprägt. Meran beherbergt einen der schönsten Gärten Italiens,den Botanischen Garten von Schloss Trauttmannsdorff. Das nahegelegeneDorf Hafling gab einer Pferderasse ihren Namen, den Haflingern. DieBlondschöpfe sind Stars eines Pferderennens und von den Almwiesennicht wegzudenken. Umgeben ist Meran von hohen Bergen. MediterraneLeichtigkeit steht im Kontrast zu alpiner Tradition. Der Filmbegleitet unter anderem eine Bergbauernfamilie, deren Hof nur perSeilbahn erreichbar ist; führt zu einer der schönsten Almen imPasseiertal; zeigt einen Schellenschmied bei der Arbeit; stellt einenMusiker vor, der moderne Volksmusik macht und einen Comiczeichner,der auf den Spuren von Freiheitskämpfer Andreas Hofer unterwegs ist.Montag, 20. März 2017 (Woche 12)/02.03.201722.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: UrsulaCantieni, Kim Fisher, Pierre M. Krause, Mike Krüger Folge 446Ein Museum, in dem sich alle menschlichen Sinne täuschen lassen,leitet die Kandidatin bei "Sag die Wahrheit". Kein Wunder, dass allesehr verwirrt sind, als es ums Erraten geht. Die Auflösung dieserRunde ist ein wahres Highlight. Weiter geht's mit einem Seelsorger.Nicht irgendwo, sondern auf der Großbaustelle Stuttgart 21 hat er einoffenes Ohr für die Sorgen und Nöte der dort Arbeitenden. Wenn'sdarauf ankommt, schmeißt er auch eine Runde Pizza nach Feierabend.Montag, 27. März 2017 (Woche 13)/02.03.201722.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: UrsulaCantieni, Kim Fisher, Pierre M. Krause, Mike Krüger Folge 447Kleopatra gilt als die schönste Königin des altägyptischen Reichs.Dass sie viel mehr war - nämlich eine findige Politikerin, die allestat, um die Herrschaft der Ptolemäer zu bewahren - das weiß dieKandidatin bei "Sag die Wahrheit". Doch welche der drei ist die echteKleopatra-Kennerin? In Runde zwei geht es wunderschön weiter. DerGesuchte schmiedet echte Damaszener Messer an der Esse. Nur wer istder echte Schmied und wer blufft nur?Montag, 03. April 2017 (Woche 14)/02.03.201722.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: UrsulaCantieni, Kim Fisher, Pierre M. Krause, Mike Krüger Folge 448Motorradclubs kennt man - aber wer hätte gedacht, dass ein paarjunge Frauen einen Club gründen, um ihre Mofas zu tunen? Im Clubschrauben die Frauen gemeinsam an ihren Gefährten und unternehmenAusflüge im Sattel. Es knattert mit viel Charme! Zu Gast bei "Sag dieWahrheit" ist eine der "Zündkatzen". In der zweiten Runde erfährt das"Sag die Wahrheit"-Rateteam viel über Brücken. Gesucht wird einBrückenarchitekt, der die Brücken Deutschlands wartet und auch neueplant. Welcher der drei Kandidaten beweist den meisten Sachverstand?Montag, 10. April 2017 (Woche 15)/02.03.201722.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: UrsulaCantieni, Kim Fisher, Pierre M. Krause, Mike Krüger Folge 449Die große Muttertrommel hat er mitgebracht, der Klangheiler bei"Sag die Wahrheit". Er besitzt allerdings noch viele weitereInstrumente, denn jeder, der bei ihm Hilfe sucht, bekommt seinen ganzindividuellen Klang. Die große Muttertrommel hat er mitgebracht, der Klangheiler bei"Sag die Wahrheit". Er besitzt allerdings noch viele weitereInstrumente, denn jeder, der bei ihm Hilfe sucht, bekommt seinen ganzindividuellen Klang. Welcher der drei Kandidaten klingt wie derechte? In Runde zwei wird eine echte Fischerin gesucht. Sie holt zufrüher Morgenstunde Felchen, Karpfen und Hechte aus dem See undräuchert und bereitet die Fische auch küchenfertig zu: frischer gehtnicht!