SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Donnerstag, 30.03.17 (Woche 13) bis Freitag, 12.05.17 (Woche 19)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 30. März 2017 (Woche13)/29.03.201722.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckThemen der Sendung:Die Geschichte des deutschen Hip-Hop - der Film "Wenn der Vorhangfällt" - jetzt im Kino.Evolution vor dem Kollaps - Künstler und Wissenschaftler setzenUtopien gegen die zerstörerische Übermacht Mensch. "Biotopia" in derKunsthalle Mainz.Kunst 4.0 - Roboter e-David versucht sich an den Meistern derModerne. Kann er den Picasso-Code knacken? Ein Atelierbesuch an derUni Konstanz.International gefahndet - quer durch Europa mit verschuldetenEltern und Kindern im Gepäck. Arno Franks rasanter Debütroman: "So,und jetzt kommst du"."Special Cases" - die Wiener Philharmoniker feiern ihr175-Jähriges. Ihre Instrumentenkoffer voller Geschichten fotografiertdie Basler Künstlerin Nives Widauer.Donnerstag, 30. März 2017 (Woche 13)/29.03.2017Geänderten Programmablauf beachten!01.30 (VPS 01.29) Zum Tode von Christine Kaufmann NachtcaféDelikatessen Wo die Liebe hinfällt Erstsendung: 02.09.2012 inSWR/SR Mit Christiane Kaufmann, Petra Schürmann, Marianne undMichael02.00 Zum Tode von Christine KaufmannNachtcafé - Das Beste Bloß kein Streit? - Der falsche Schein derHarmonie Erstsendung: 16.10.1998 in SWR/SR Wieland Backes mitseinen Gästen: Christine Kaufmann, Karin Dietl-Wichmann, AngelaRöthe, Marco Krohberger, Hans-Peter Milling, Ingrid Woldrich, RolfKehder03.30 (VPS 01.30) Nachtcafé (WH von FR) Die SWR Talkshow Gästebei Michael Steinbrecher05.00 SR: Oman - Orient zwischen Mittelalter und ModerneErstsendung: 19.02.2006 in Das Erste(BW+RP: bis 05.00 weiter wie mitgeteilt) (SR: bis 05.25 - weiterwie mitgeteilt)Freitag, 31. März 2017 (Woche 13)/29.03.2017Geänderten Beitrag beachten!15.15 (VPS 15.14) Expedition in die Heimat (WH von FR) AufPilgerpfaden durch Oberschwaben Erstsendung: 24.03.2017 in SWR/SRModeration: Annette KrauseSonntag, 02. April 2017 (Woche 14)/29.03.2017Geänderten Beitrag beachten!10.00 (VPS 09.59) Zum Tode von Christine Kaufmann GeliebteUngeliebte - Christine Kaufmann Erstsendung: 29.11.2009 in HRChristine Kaufmann war das "Rosen Resli". Mit dieser Rolle wurdesie 1954 berühmt, und diese Rolle haftet noch heute an ihr. Gemanagtwurde das kleine Mädchen von seiner verhassten, ehrgeizigen Mutter.Bereits als 17-Jährige flüchtete sie nach Hollywood, direkt in dieArme von Weltstar Tony Curtis. Doch das Glück des Traumpaares währtenicht lange. Die beiden trennten sich, Christine kehrte mit ihrenzwei kleinen Töchtern nach Europa zurück und arbeitete wieder alsSchauspielerin. Sie ließ sich auf publicityträchtige Affären ein. DieMänner verzehrten sich nach ihr, sie aber blieb innerlich kalt: "Esgibt da eine Panzertür", gesteht sie im Film, "die nicht geöffnetwerden kann. Und ich glaube, daran haben sich einfach wahnsinnigviele Männer die Zähne ausgebissen."____Ihr Ruf als femme fatale erreichte auch Tony Curtis in Amerika.Der war entsetzt und nahm ihr die Kinder weg. Ein Trauma, dasChristine Kaufmann bis heute nicht verwunden hat. Ein Trauma, von demauch Tochter Allegra, sichtlich bewegt, vor der Kamera erzählt.Obwohl Christine Kaufmann mit berühmten Regisseuren wie RainerWerner Fassbinder, Helmut Dietl und Percy Adlon zusammenarbeitete,blieben ihr die ganz großen Filmerfolge verwehrt. Auch alsSchriftstellerin bekam sie nicht die Anerkennung, die sie sichwünschte. Ihre eigentliche Karriere machte sie als Geschäftsfrau, alsbegnadete Vermarkterin ihrer eigenen Person. Bei jeder Gelegenheitließ sie sich fotografieren, auch nackt für den Playboy. AlsBeautyexpertin bei einem Homeshopping-Kanal verkauft sie seit JahrenSchönheitsprodukte.Die Filmemacherin Julia Benkert begleitete Christine Kaufmann überWochen hinweg, sogar bis nach Tanger. Dorthin war die SchauspielerinAnfang der 1990er Jahre in einer tiefen Lebenskrise geraten - es warihre Rettung.Dienstag, 04. April 2017 (Woche 14)/29.03.201723.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 505Ulrich Walter, Physiker und Inhaber des Lehrstuhls fürRaumfahrttechnik an der Technischen Universität München, hat zehnTage auf der internationalen Raumstation ISS verbracht. Er erklärt,warum es im russischen Teil der ISS am lustigsten ist und was es beimSex im Weltraum zu beachten gilt.Die Mighty Oaks hatten ihren Durchbruch 2014 mit dem Album "Howl"und traten unter anderem beim SWR3 New Pop Festival in Baden-Badenauf. Jetzt sind sie mit ihrem neuem Album "Dreamers" auf Tour. Siepräsentieren live ihren aktuellen Hit "Be With You Always".Neue Reihe: "Pierre M. Krause inTeam" Wer arbeitet hinter denKulissen der erfolgreichsten und einzigen Latenight-Show im SWRFernsehen? In einer neuen Reihe lernt Moderator Pierre M. Krause inloser Folge die Mitglieder seines Teams näher kennen und begleitetsie bei ihren Hobbies. Den Auftakt macht Praktikant Michi. Er fordertSportskanone Pierre M. Krause zum Tischtennis heraus.Vielseitiger ModeratorPierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "HaraldSchmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival"in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag dieWahrheit" zu sehen, sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr alszehn Jahren moderiert er die "SWR3 latenight", die seit 2016 "DiePierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt. Für die Sendung"TV-Helden" wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis gekrönt.Zudem hat er das Buch "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus demSchwarzwald" verfasst."Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 23:30 Uhrim SWR Fernsehen.Weitere Informationen"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" - auch bei Facebook,Youtube und Twitter. Außerdem sind die Sendungen in der SWR Mediathekunter www.SWRmediathek.de und unter www.SWR3.de/comedy/latenight/zu sehen.Mittwoch, 05. April 2017 (Woche 14)/29.03.201721.00 (VPS 20.59) Zugriff im Tunnel Das tödliche Drama von BadKleinen Erstsendung: 24.06.2013 in Das ErsteEin Film von Egmont R. KochAm 27. Juni 1993 kommt es auf dem Provinzbahnhof von Bad Kleinen(Mecklenburg-Vorpommern) zu einem folgenschweren Polizeieinsatz. BeimVersuch, die RAF-Terroristen Birgit Hogefeld und Wolfgang Gramsfestzunehmen, fallen plötzlich Schüsse. Der Zugriff endet in einerKatastrophe: Der junge GSG 9-Beamte Michael Newrzella und derRAF-Mann Wolfgang Grams sterben. Sehr schnell wird der Verdacht laut,Grams könnte von Polizisten der GSG 9 hingerichtet worden sein.Innerhalb weniger Tage tritt daraufhin der Bundesinnenministerzurück, wird der Generalbundesanwalt entlassen und führendeBKA-Beamte strafversetzt.Inzwischen, mehr als zwanzig Jahre später, erlauben bislang unterVerschluss gehaltene Akten erstmals, die damaligen Ereignisse neu zurekonstruieren und aufzuarbeiten. Für den Film kehren Protagonistenvon damals an den Schauplatz des Geschehens in Bad Kleinen zurück:Rainer Hofmeyer leitete als Abteilungspräsident "Terrorismus" desBundeskriminalamts die gesamte Operation, Gerrit Schwarz führte alsLeitender Oberstaatsanwalt in Schwerin die späteren Ermittlungen. Sieanalysieren und bewerten noch einmal die Fehler, die damals gemachtwurden, sie wirken mit an der Erstellung aufwendiger Animationen undberaten das Fernsehteam bei nachgestellten Szenen im Bahnhofstunnel.Autor Egmont R. Koch ist es gelungen, für diesen Film Insider aus demBKA und der GSG 9 vor die Kamera zu bekommen. In Bad Kleinen habe dasBundeskriminalamt mit einer Hundertschaft von Beamten seineSchlagkraft beweisen wollen, sagt einer der damals leitendenBKA-Beamten im Film - und scheiterte ausgerechnet hier dramatisch.Noch härter fällt das Urteil von Ulrich Wegener aus, des Gründersder GSG 9: "Was in Bad Kleinen passiert ist, war eine Schädigungunseres Ansehens." "Eine schlimme Zeit", konstatiert der damaligeBKA-Präsident Hans-Ludwig Zachert. Denn der Rücktritt vonInnenminister Rudolf Seiters und die Entlassung vonGeneralbundesanwalt von Stahl schienen die bösen Vermutungen zunächstzu stützen. Eine Staatskrise? "Der Staat hat das zur Krise gemacht",sagt der damalige Einsatzleiter des BKA Rainer Hofmeyer im Film.Donnerstag, 06. April 2017 (Woche 14)/29.03.201722.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckGeplante Themen der Sendung:40 Jahre "Deutscher Herbst" - die Dokumentation "Stammheim - DieRAF vor Gericht". Gefilmt, gescannt, abgehört - "Angriff auf dieFreiheit", eine Uraufführung in Karlsruhe. Von Löffeln, Sägen undÄsten, die zaubern - "Das geheime Leben der Dinge" im Museum VillaRot. Kreativ, innovativ, unabhängig - "Independent Days", die 17.Internationalen Filmfestspiele in Karlsruhe.Freitag, 07. April 2017 (Woche 14)/29.03.2017Geänderten Beitrag beachten!15.15 (VPS 15.14) Expedition in die Heimat (WH von FR) OhneSprit von Trier nach Luxemburg Erstsendung: 31.03.2017 in SWR/SRModeration: Jens HübschenFreitag, 21. April 2017 (Woche 16)/29.03.2017Geänderten Beitrag beachten!15.15 (VPS 15.14) Expedition in die Heimat Rund um StuttgartErstsendung: 07.04.2017 in SWR/SR Moderation: Anna Lena DörrFreitag, 28. 