SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Donnerstag, 26.01.17 (Woche 4) bis Freitag, 03.02.17 (Woche 5)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 26. Januar 2017 (Woche4)/24.01.201722.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckGeplante Themen:- "Trump Unauthorized" - Der Stoff, aus dem Helden deutscherFondsanleger sind: die filmische Inszenierung des BankrotteursTrump von 2005- Max-Ophüls-Festival - Der Filmnachwuchs zeigt großes Kino mitneuen Perspektiven auf wichtige Themen wie Flucht undIntegration. Vor Ort in Saarbrücken- Yolocaust - Eine gelungene Antwort des Satirikers Shahak Shapiraauf rechtsextreme Vergessenskultur. Begegnung amHolocaust-Denkmal in Berlin- Wagners Villa Wahnfried - Der Israeli Avner Dorman komponierteine politische Oper über eine der Keimzellen des Rassismus.Uraufführung am 28.1. in Karlsruhe- "Unsere wilde Heimat" - 26 Amateurfotografen, ein Buch: dieschützenswerte, faszinierende Natur im Südwesten. Mit aufMotivsuche am BodenseeFreitag, 27. Januar 2017 (Woche 4)/24.01.2017Geänderten Beitrag beachten!21.00 (VPS 20.59) Neumacher im Südwesten - Schatzsuche im SchrottErstsendung: 11.03.2016 in SWR/SRDienstag, 31. Januar 2017 (Woche 5)/24.01.201720.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung mit folgenden Themen:Lockvogelangebote - wenn die Ware nicht mehr verfügbar istErsatzteil-Klau - wenn vom Auto nichts mehr übrig bleibtVitaminpillen - das Geschäft mit der Gesundheit Orangensaft im Test -welcher Direktsaft ist der Beste? Nachlass - was die Erben allesbeachten sollten "Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck"Freitag, 03. Februar 2017 (Woche 5)/24.01.201722.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Auf der Spur desVerbrechensMord und Totschlag, Raubüberfall und Entführung - fast täglichhört oder liest man von brutalen Verbrechen. Ein mysteriöser Mord aneiner Pastorengattin, das rätselhafte Verschwinden eines Schülers,der Nachbar, der seine eigene Tochter im Garten vergrub - bei solchspektakulären Kriminalfällen stehen die Ermittler zunächst vor vielenoffenen Fragen. Aber nicht nur ehrgeizige Kommissare, akribischeRechtsmediziner oder hartnäckige Profiler beschäftigen sich mitBlutspuren am Tatort, widersprüchlichen Zeugenaussagen undunglaubwürdigen Alibis. Vom Verbrechen fasziniert sind auch vieleandere, die beruflich keinerlei Berührungspunkte damit haben. Da istder Rentner, für den Gerichtsverhandlungen mittlerweile zum Hobbygeworden sind und der mehrmals die Woche im Zuschauerraum desGerichtssaals Platz nimmt, um kein Detail des Tathergangs und derUrteilsfindung zu verpassen. Oder die Bankangestellte, die sichgeradezu angezogen fühlt von der Aura eines verurteilten Triebtäters,ihm täglich Briefe ins Gefängnis schreibt und von seiner Unschuldüberzeugt ist.Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285,svenja.trautmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell