SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Donnerstag, 23.03.17 (Woche 12) bis Sonntag, 30.04.17 (Woche 18)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 23. März 2017 (Woche12)/22.03.201722.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckThemen der Sendung:Die Natur als Bühne - wie die Lichtentaler Allee in Baden-Badenvom 19. Jahrhundert bis heute zum zwanglosen Treffpunkt der Bürgerwurde.Eine Geiselhaft als Comic - warum Guy Delisle stattaugenzwinkernder Reiseberichte jetzt eine erschütternde Dokumentationgezeichnet hat.Erhellend und verstörend - was ein Dokumentarfilm vom Kampf desrussischen Aktionskünstlers Pjotr Pawlenski gegen die Staatsmachterzählt.Fast ein Jahrhundert - was Martin Walser am Vorabend seines 90.Geburtstags Denis Scheck über Stuttgarter Erinnerungen und über seinLeben verrät.Tanz in der Geisterstadt - so bespielt das Theater Rampe das leerstehende IBM-Gelände des Architekten Eiermann in Stuttgart Vaihingen.Kunst mit Knete - was die Trickfilm-Legende Bruce Bickford in Ulmmacht, nachdem er keine Musikvideos mehr mit Frank Zappa realisiert.Donnerstag, 30. März 2017 (Woche 13)/22.03.2017Zusatz im Titel und nachgelieferten Untertitel für SR beachten!20.15 SR: SAARTALK extra:Das Saarland hat gewählt. Und jetzt? Gäste: Susanne Höll,Prof.Dr. Uwe Jun und Dr.Stefan MärzDonnerstag, 30. März 2017 (Woche 13)/22.03.2017Zusatz im Titel und nachgelieferten Untertitel für SR beachten!04.40 SR: SAARTALK extraDas Saarland hat gewählt. Und jetzt? (WH) Gäste: Susanne Höll,Prof.Dr. Uwe Jun und Dr.Stefan MärzSonntag, 09. April 2017 (Woche 15)/22.03.201718.15 Ich trage einen großen NamenErstsendung: 01.07.2012 in SWR/SR Moderation: Wieland BackesFolge 476Zwei große Namen gilt es zu erraten von Axel Bulthaupt, JuliaWestlake und Max Oppel, unterstützt von Lotsin Anja Höfer. Im erstenTeil der Sendung geht es um einen Mann, der unglaublich ehrgeizigwar. Er arbeitete als Anwalt, um sich sein Hobby leisten zu können.Dabei sei er geradezu pedantisch gewesen und habe vor keinemgekuscht, berichtet einer seiner Konkurrenten. Sein Sohn ist zu Gastbei Wieland Backes und erzählt von den großen Erfolgen seines Vaters.Ein begabter und erfolgreicher Erfinder war der Großvater des zweitenGastes. Schon im Alter von zwölf Jahren stellte er der Firma Renaultein von ihm entwickeltes Automatikgetriebe für Autos vor. Reich wurdeer durch eine geräuschlos laufende Uhr. Ein Patent aber sollte seinenNamen weltberühmt machen. George Gershwin war einer seiner erstenKunden.Mittwoch, 26. April 2017 (Woche 17)/22.03.201723.30 WassergeschichtenVom Bodensee bis in die EifelVom Bodensee bis in die Eifel ist der Südwesten ein Wasserparadiesmit seinen zahlreichen Quellen, Seen, Wasserfällen und Flüssen. Eifelund Schwarzwald zählen so viele Mineralwasserbrunnen wie kaum eineandere deutsche Region. Der Film dokumentiert die Wege des Wassersvon der Eifel bis zum Bodensee: als Mineralwasser von der Quelle biszum Endverbraucher, als Leitungswasser bis zurTrinkwasseraufbereitung und als Abwasser durch die Kanalisation biszur Kläranlage in Karlsruhe. Das Element Wasser dient mitWasserfällen im Schwarzwald oder Thermalbädern wie in Baden-Badenauch der Erholung und der Lebensfreude. Außerdem stellt der FilmMenschen im Südwesten vor, deren Leben eng mit dem Wasser in seinervielseitigen Nutzung verbunden sind. Vorgestellt werden unter anderemeine Wassersommelière und Ernährungs- und Gesundheitsberaterin ausFreiburg, der Geschäftsführer des GeoParks Vulkaneifel, der Leiterder Technischen Entwicklung und Ressourcen der Firma GerolsteinerBrunnen in der Eifel sowie der Leiter des Abwasserkanals inKarlsruhe.Sonntag, 30. April 2017 (Woche 18)/22.03.201714.30 Länder - Menschen - AbenteuerDas Baskenland in Spanien Erstsendung: 31.07.2016 in SWR/SRDie spanischen Basken blicken auf eine lange und bewegteGeschichte zurück. Allein ihre Sprache soll seit 7.000 Jahrenexistieren. Euskara, wie sie auf Baskisch heißt, hat Verbote und dasFranco-Regime überstanden und gilt mehr denn je alsidentitätsstiftend für die gesamte Region. Identität und Sprachescheinen die Lieblingsthemen der Basken zu sein; diesen Eindruckgewann Regisseurin Lourdes Picareta bei den Dreharbeiten imspanischen Nordosten. Ob an der rauen Küste der Biskaya oder imbergigen Hinterland, Basken sind stolz auf ihr Brauchtum und ihreKultur. Sie messen sich gerne in sportlichen Wettbewerben wie demSteinheben und wuchten bis zu 300 Kilo, um ihre Kraft und ihrStehvermögen zu demonstrieren. Voltaire bezeichnete sie als "einVolk, das am Fuße der Pyrenäen tanzt". Tatsächlich werden unzähligeuralter Tänze noch immer getanzt - oder werden, wie in denChoreographien der Truppe Oinkara, selbstbewusst mit Avantgardevermischt. Schafhirten halten in den Pyrenäen die Transhumanzlebendig, Extrembergsteiger klettern im Canyon von Arbayún undbringen als Industriekletterer die Fassaden des Guggenheim-Museumsauf Hochglanz. Frank O. Gehrys futuristischer Museumsbau ist das neueWahrzeichen von Bilbao. Die Hafenstadt war einst ein Zentrum derKohle- und Eisenindustrie, heute ist sie ein Magnet für Kunst- undArchitekturliebhaber. Die zweitwichtigste Stadt des spanischenBaskenlandes, San Sebastian, schmückt sich seit 2016 mit dem TitelKulturhauptstadt. Sie liegt hinter der in Form eines Halbmondesgeschwungenen Muschelbucht und ist nicht nur Surf-Touristen, sondernvor allem Gourmets bekannt. Gemessen an der Einwohnerzahl hat SanSebastian mehr Michelin-Sterne als Tokyo oder Paris. Im Restaurant Arzak erwarben sich Vater und Tochter Arzak ihre Sterne mit Gerichten, deren Namen oft von der baskischen Landschaft inspiriert sind. Kein Wunder, denkt man, wenn man sich zu Beginn des Films von Autorin Lourdes Picareta zu den gewaltigen Felsformationen des "Geoparks der baskischen Küste" (Geoparque de la Costa Vasca) mitnehmen lässt.