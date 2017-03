SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Donnerstag, 23.03.17 (Woche 12) bis Montag, 03.04.17 (Woche 14)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 23. März 2017 (Woche12)/17.03.201722.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckGeplante Themen sind:Die Natur als BühneEine Ausstellung in Baden-Baden zeigt den öffentlichen Kurpark alszwanglosen Treffpunkt für die Bürger des 19. Jahrhunderts. "Kunscht!"flaniert in der Lichtentaler Allee.Der andere ComicBekannt für augenzwinkernde Reiseberichte hat Guy Delisle jetztdie Geschichte einer Geiselhaft gezeichnet. Eine erschütterndeDokumentation als Comic.Fast ein JahrhundertDenis Scheck spricht mit Martin Walser am Vorabend von dessen 90.Geburtstag über große und kleine Geschichten. Eine Begegnung mit demSchriftsteller in Stuttgart.Tanz in der GeisterstadtDas Theater Rampe bespielt mit "How to Sell a Murder House" dasleerstehende IBM-Gelände des Architekten Eiermann in StuttgartVaihingen. "Kunscht!" ist bei den Proben dabei.Kunst mit KneteMit Frank Zappa hat er Musikvideos realisiert, Trickfilmfanslieben ihn, und jetzt sind die fantasievollen Arbeiten von BruceBickford im Stadthaus Ulm zu sehen. "Kunscht!" trifft eine Legende.Mittwoch, 29. März 2017 (Woche 13)/17.03.2017Erstsendedatum bitte streichen!20.15 betrifft: Sicherheit außer Kontrolle Das zweifelhafteGeschäft der SicherheitsdiensteMittwoch, 29. März 2017 (Woche 13)/17.03.2017Erstsendedatum bitte streichen!04.10 betrifft: Sicherheit außer Kontrolle (WH) Das zweifelhafteGeschäft der SicherheitsdiensteMontag, 03. April 2017 (Woche 14)/17.03.201713.15 Planet WissenDer ökologische Preis der EnergieJede Energie hat einen Preis. Neben dem Entgelt für dieStromanbieter gibt es auch einen ökologischen Preis, je nach Art derEnergieerzeugung. Klimawandel und Feinstaubbelastung gehen auf dasKonto fossiler Energien wie Erdöl, Erdgas. Den Preis dafür zahlenGroßstadtbewohner mit gesundheitsgefährdenden Feinstaubwerten in derLuft oder die armen Anwohner flacher Küstengebiete. Aber auchErneuerbare Energien bleiben nicht folgenlos: Die Nutzung vonBiomasse etwa hat erhebliche Flächen in Deutschland in ökologischproblematische Mais-Wüsten verwandelt. Und der Kampf gegenlandschaftsverändernde Windräder bewegt Anwohner wie Naturschützer.Welchen ökologischen Preis müssen die Menschen für dieEnergieversorgung zahlen, welche Probleme wären vermeidbar? Geht esbesser als bisher und wenn ja, wie? Diesen Fragen gehen Birgit Klausund Dennis Wilms gemeinsam mit zwei Studiogästen nach.Carl-A. Fechner aus Freiburg ist engagierter Journalist,Filmemacher und Aktivist der Erneuerbaren Energien. Er hat seinBerufsleben mittlerweile dem Einsatz für eine bessere, nachhaltigereEnergieversorgung gewidmet. Sein letzter Kinofilm "Power to change -die Energierebellion" fordert ein grundlegendes Umdenken bei unsererEnergieversorgung.Bettina Knothe ist promovierte Biologin und AbteilungsleiterinKonfliktberatung beim Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende.Sie arbeitet als Mediatorin im Bereich Nachhaltigkeit, hat sich schonmit den ökologischen Auswirkungen der Wasserkraft beschäftigt undweiß als frühere Fledermausbeauftragte ihrer Heimatstadt, wasErneuerbare Energien auch alles anrichten können. Sie benenntKonfliktpunkte und sucht nach konstruktiven Lösungen.Pressekontakt: Bruno Geiler, Tel 07221/929-23273,bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell