SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Donnerstag, 19.01.17 (Woche 3) bis Montag, 13.02.17 (Woche 7)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 19. Januar 2017 (Woche3)/12.01.201722.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckGeplante Themen:- "Shot in the Dark" - ein Dokumentarfilm über drei blindeFotografen kommt ins Kino, zudem hat "kunscht!" den Workshopeines Protagonisten besucht- "Was ich mit mir trage..." - die Galerie Bietigheim-Bissingenzeigt Gepäckstücke und ihre Fluchtgeschichten vom ZweitenWeltkrieg bis heute- "Die Philosophie des Flügelhorns" - der Trompeter Herbert Jooserhält den Jazz-Ehrenpreis des Landes Baden-Württemberg fürseine unverwechselbare Klangsprache- "Ein Lied von Liebe und Tod" - nach Film und Roman gibt es dieGeschichte des Liedes vom traurigen Sonntag nun als Schauspielvon John von Düffel, Uraufführung am Theater Heilbronn- "Die Möglichkeit der Verwandlung" - mit derCarl-Zuckmayer-Medaille ehrt Rheinland-Pfalz denBühnenschauspieler und autobiografischen Erzähler JoachimMeyerhoffFreitag, 10. Februar 2017 (Woche 6)/12.01.2017Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Tod und Trauer -vom Umgang mit dem VerlustMontag, 13. Februar 2017 (Woche 7)/12.01.2017Geänderten Beitrag für BW beachten!18.15 (VPS 18.13) BW: MENSCH LEUTE Vanessa und ihre Raubvögel -Flugversuche als Falknerin Erstsendung: 01.08.2016 in SWR