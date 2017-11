SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Donnerstag, 16.11.17 (Woche 46) bis Mittwoch, 27.12.17 (Woche 52)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 16. November 2017 (Woche46)/14.11.201722.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck- "Brüder" - ein SWR Zweiteiler erzählt vom Irrweg eines jungenDeutschen als potentieller IS-Terrorist: "Kunscht!" war bei denDreharbeiten in Marokko dabei.- "100 Jahre Lebensglück" - Karsten Thormaehlen hat 100-Jährigeporträtiert für einen Bildband und eine Ausstellung in Albstadt:"Kunscht!" war bei einem Fotoshooting dabei!- Wiedereröffnung Moderne Galerie - mit wegweisender Architekturund hochkarätigen Bildern zählt Saarbrücken zu den Top-Adressen.- Auf zu neuen Ufern - mit "Dusk" verabschiedet sich TanzchefinNanine Linning aus Heidelberg: "Kunscht!" war bei derGeneralprobe und erinnert an ihr Gesamtwerk.- "Hartz IV-Möbel" - bei einem Workshop im Vitra Design Museumkonnte jeder seinen eigenen Stuhl bauen.Freitag, 17. November 2017 (Woche 46)/14.11.201722.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Gegen meinenWillen - von Übergriffen und sexueller GewaltEs ist der Alptraum jeder Frau auf dem abendlichen Heimweg: DerTäter schleicht sich aus dem Hinterhalt an und packt zu. Was dannkommt, brennt sich unauslöschlich ins Gedächtnis und ist der Beginneines lebenslangen Leidensweges. Kaum ein Verbrechen hinterlässt inder Seele so tiefe Spuren wie eine Vergewaltigung. Es ist einVergehen, für das sich die Opfer nicht selten mehr schämen als dieTäter, viele scheuen aus Angst die Anzeige bei der Polizei. So ergehtes auch Frauen, die durch KO-Tropfen betäubt und ihren Opfern willen-und wehrlos ausgeliefert sind. Glaubwürdigkeit - die zentrale Fragefür Richter und Sachverständige. So kommt es auch immer wieder vor,dass Männer bewusst falsch beschuldigt werden. Die Folge sindunschuldig verbrachte Jahre im Gefängnis, ein ruinierter Ruf und einzerstörtes Leben für die Männer. Vor Gericht heißt es oft: Aussagegegen Aussage. Wer ist Täter, wer Opfer?Nicht jeder sexuelle Übergriff endet in einer brutalenVergewaltigung. Grapschen, ein Griff an den Hintern oder anstößigeBemerkungen - eine längst überfällige Debatte über sexuelleBelästigung in unserer Gesellschaft hat aktuell der Skandal um denHollywood-Produzenten Harvey Weinstein angestoßen. Im Nachtcafé wirdausgesprochen, worüber lange ein Mantel des Schweigens gelegt wurde.Opfer und falsch Beschuldigte berichten von ihrem Leben danach. Esgeht um die Schwierigkeit der Beweispflicht und um die Frage: Wo hörtein nett gemeintes Kompliment auf und wo fängt sexuelle Belästigungan?Warum so viele Frauen schweigen, wenn sie einen sexuellenÜbergriff erleben, kann SAT1-Moderatorin Marlene Lufen gutnachvollziehen. Sie war 19 und Gelegenheits-Model, als der Vorfallpassierte. Den Täter hat sie damals aus Scham und Angst vorVorverurteilung nicht angezeigt: "Während Opfer von anderenGewalttaten oft großes Mitgefühl bekommen, werdenVergewaltigungsopfer fast immer in Zweifel gezogen."Welche furchtbaren Konsequenzen ein falscher Verdacht haben kann,musste Norbert Kuß erfahren. Sexueller Missbrauch an seinerPflegetochter war der Vorwurf, der den Beamten für zwei Jahreunschuldig hinter Gitter brachte und sein Leben zerstörte: "DieseHaft kann man nie wieder gut machen. Ich leide bis heute." DreiVersuche einer Wiederaufnahme des Verfahrens scheiterten. Nurglücklichen Umständen hat er seinen Freispruch zu verdanken.Julie Göschl erlebte den Alptraum einer jeden Mutter. Ihre damals15-jährige Tochter war gerade auf dem Schulweg, als sie von einemmaskierten, bewaffneten Mann überfallen wurde. Ein Anwohner hörte dieSchreie und konnte den Täter festhalten. Wie sich herausstellte, saßdieser bereits wegen Vergewaltigung im Gefängnis und wurde vorzeitigentlassen. Nun gab es erneut ein Urteil, das die Mutter fassungslosmacht: "Sicherungsverwahrung wäre angemessen gewesen. Ich binüberzeugt, dass er wieder rückfällig wird.""Männlichkeit ist in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr starkmit Gewalt, Machtspielen und feindseliger Abwertung von Frauenverknüpft", stellt Prof. Dr. Rolf Pohl fest. AlsGeschlechterforscher hat er sich in zahlreichen Studien mitmännlicher Sexualität beschäftigt und ist überzeugt, dass Sexismus inDeutschland nach wie vor tief verankert ist. Die größte Gefahr dersexuellen Übergriffe finde aber im familiären Umfeld statt und nichtan öffentlichen Plätzen, so der Sozialpsychologe.Die aktuelle Sexismusdebatte hält Humanbiologin Dr. BarbaraSchweder für aufgebauscht und übertrieben. Ihre langjährige Erfahrungan der Uni habe ihr gezeigt, dass Frauen nicht per se dieUnschuldslämmer seien, sondern sehr oft auch ganz bewusst ihre Reizefür den beruflichen Aufstieg einsetzten. Die Analyse derKulturanthropologin: "Das männliche Balzen ist ein archaisches Reliktaus der Urzeit, das seit Jahrtausenden Bestand hat."Samstag, 18. November 2017 (Woche 47)/14.11.2017Nachgelieferten Untertitel für RP beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageHunsrück küsst Eifel Nervenkitzel am HochmoselübergangSonntag, 10. Dezember 2017 (Woche 50)/14.11.2017Tagestipp16.00 Weihnachtsmarkt StuttgartModeration: Sonja Schrecklein und Markus BrockDer Stuttgarter Weihnachtsmarkt gilt nicht nur als einer dergrößten, sondern auch als einer der schönsten Weihnachtsmärkte inDeutschland. Das SWR Fernsehen sendet live aus der festlichgeschmückten Budenstadt. Die SWR Moderatoren Sonja Faber-Schreckleinund Markus Brock präsentieren Geschichten und Musik rund um denAdvent, stellen das Angebot der Weihnachtsmarktstände vor und zeigenausgefallene Ideen für Weihnachtsgeschenke. Mit dabei istYouTube-Star Sally Özcan, die mit ihren kreativen Backrezepten einMillionenpublikum im Internet begeistert. Bärbel Stolz aliasPrenzlschwäbin wirft einen komödiantischen Blick auf den Advent.Volkskundeexperte Werner Mezger beleuchtet heimischeWeihnachtstraditionen und beantwortet Zuschauerfragen zum Christkind,zum Weihnachtsmarkt und Co. Musikalische Gäste sind Isabel Varell,Marc Marshall, die Hymnus-Chorknaben aus Stuttgart sowie der Pop-ChorStuttgart.Sonntag, 17. Dezember 2017 (Woche 51)/14.11.2017Geänderten Titel beachten!15.15 Alexandra im Weihnachtsland - Festliche Streifzüge durchden Südwesten Moderation: Alexandra GondorfKlassisch-festlich, familiär-gediegen oder locker-lässig? Wiefeiert man im Südwesten das Fest der Feste? SWR Moderatorin AlexandraGondorf reist durch das Sendegebiet des SWR und entdecktWeihnachtsgeschichten zwischen Bernkastel-Kues an der Mosel undMissen im Allgäu.Die junge Mutter Alexandra Gondorf beschäftigt sich mit der Frage,wie sie mit ihrer kleinen Familie am besten Weihnachten feiert.Sollte sie ihr Haus mit 100.000 Lichtern à la Disneyland dekorierenwie der in Friedrichshafen lebende Thomas Bittelmeyer, oder solltesie es lieber edel und festlich schmücken?Weihnachten im Südwesten ist bunt und vielfältig. InRheinland-Pfalz ist Alexandra Gondorf mit dem singendenWeihnachtsmann Stefan Persch unterwegs, der von Berufs wegen zumRentierzüchter wurde. In Bernkasel-Kues findet jedes Jahr dastraditionelle Fackelschwimmen mit Nikoläusen statt. Auf derSchwäbischen Alb wird der Weihnachtsstollen zur Reifung in einerWasserhöhle gelagert. In Oberschwaben treffen sich die Menschen inder so genannten Hohstube, um sich weihnachtliche Geschichten zuerzählen. In Oberstadion wurde das bekannte Weihnachtslied "IhrKinderlein kommet" geschrieben. Die kleine Gemeinde besitzt aucheines der größten und schönsten Krippenmuseen Deutschlands. In Missenim Allgäu treffen sich etwa fünfzig Nikoläuse aus mehrereneuropäischen Ländern zu einem Umzug und einem feierlichenGottesdienst. Und auf der Isnyer Schlossweihnacht bestärkt dasEngelefliegen vor allem die Kinder in ihrem Glauben.Am dritten Advent präsentiert SWR Moderatorin Alexandra Gondorfspannende, ungewöhnliche und unterhaltsame Geschichten zum Fest. IhreReise ist eine vergnügliche und besinnliche Einstimmung auf dieFeiertage.Mittwoch, 27. Dezember 2017 (Woche 52)/14.11.2017Tagestipp20.15 Lecker aufs Land - ein kulinarischer Ausflug Folge 3/4In der dritten Folge sind die fünf Frauen aus der Sommerstaffelmit der Spitzenköchin Léa Linster unterwegs in der Hauptstadt desGroßherzogtums Luxemburg. Die unterirdischen Festungsgänge der Stadtsind erster Anlaufpunkt der Besichtigungstour. Vom Untergrund geht esauf die "Corniche", einer Strasse, die sich auf den Wällen aus dem17. Jahrhundert entlang zieht und von der man einen fantastischenAusblick auf die historische Altstadt und das neue Luxemburg mitseinem gläsernen Finanztürmen und dem Europa-Viertel hat. Danach gehtes in das Restaurant der Köchin. Sie zeigt MarenBornheimer-Schwalbach, Jutta Kurz, Annette Aller, Magdalena Zelderund der neu hinzugestoßenen Schwarzwälderin Margarete Schwär Tippsund Kniffe der Gourmetküche. So weiht sie sie in das Geheimnis ein,wie Püree, extra fein passiert, und Lachs, in warmem Öl gezogen, zukulinarischen Highlights werden. Der Abend klingt mitKalbfleisch-Pasteten und Crêpe Suzette à la Léa aus.