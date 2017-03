SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Donnerstag, 16.03.17 (Woche 11) bis Freitag, 21.04.17 (Woche 16)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 16. März 2017 (Woche11)/14.03.201722.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckHollywood trifft Laupheim - Starregisseur und Produzent RolandEmmerich erhält den ersten Carl-Laemmle-Produzentenpreis. Mit demHollywoodstar in Stuttgart.Kunst am Bau - Martin Bruno Schmid zersägt die tragenden Säulendes neuen Geo- und Umweltzentrums der Uni Tübingen: prekäreEingriffe."Last Men in Aleppo" - der Dokumentarfilm des syrischen RegisseursFeras Fayyad rüttelt auf - ein Film über den Krieg und dieübermenschliche Arbeit der "Weißhelme"-Sanitäter.Bacon-Ballett - Choreografin Nanine Linning entfesselt die Figurendes britischen Malers, treibt die Körperlichkeit auf die Spitze. Beiden Proben in Heidelberg.Das Leben eine Baustelle - Alles außer gewöhnliche Einblicke indie Welt des autistischen Künstlers Roland Kappel. Ein Atelierbesuchauf der Alb.Abdrücke im Alltäglichen - Die Künstlerin Leni Hoffmann und ihrbegehbares Werk für den Sparda-Kunstpreis im Kunstmuseum Stuttgart.Freitag, 17. März 2017 (Woche 11)/14.03.201722.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Was hält Familiezusammen?"Das bleibt in der Familie!" - Vertrauen, Geborgenheit, für denanderen einstehen, so stellt man sich die ideale Familie vor. Dochdie Realität sieht oft anders aus. Immer wieder kommt es zuKonflikten und Brüchen und oftmals dauert es Jahre, bis man wiederzueinander findet. Aber was hält Familie letztendlich zusammen?Darüber spricht Michael Steinbrecher diese Woche im Nachtcafé.Familie spielt im Leben jedes Menschen eine zentrale Rolle. Schon imKindesalter prägt sie und beeinflusst ein Leben lang. Im Zeitalterder Patchworkfamilie ist dabei schon lange klar: Blut ist nichtunbedingt dicker als Wasser und auch keine Garantie für eineglückliche Familie. Aber was sorgt dann dafür, dass Familienzusammenhalten? Sind es Besitz oder Traditionen, die mit Herzblut undStolz gepflegt werden? Oder sind es gemeinsame Werte, Erlebnisse undSchicksale, die verbinden?Die Gäste bei Michael Steinbrecher:Eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist für die Politikerin BärbelHöhn die Grundlage für den Zusammenhalt ihrer Familie. Ebenso wichtigsind: Eine gemeinsame Linie bei der Erziehung der Kinder undFamilienrituale, die die Gemeinschaft stärken. "Ich glaube, damiteine Familie zusammenhält, müssen gemeinsame Interessen da sein, oftsogar gemeinsame Kinder."In der berühmten Zirkusdynastie Knie teilt sich die Familie seitGenerationen Wohnung und Arbeitsplatz. Konflikte und Streit gibt es -"aber nur hinterm Vorhang", wie Fredy Knie jun. betont. DieDarbietung fürs Publikum hat oberste Priorität und wer sich nichteinbringt, muss gehen. Großvater Fredy und sein Enkel Ivan Knieführen das Lebenswerk der Familie weiter. Beide sind sich einig: "Ichbin stolz, ein Knie zu sein."Rosi Forstmaiers Beziehung zur Schwiegermutter war zwar von Anfangan schwierig. Dass daran jedoch einmal die Familie zerbrechen würde,hätte Rosi niemals für möglich gehalten. Eigentlich sollten sie undihr Mann einmal den elterlichen Bauernhof übernehmen. Doch der Streitendete in einer Tragödie. "Wir hatten bis zuletzt Hoffnung, dass wirbleiben können. Doch dann kam der Tag der Zwangsräumung."Im Alter von nur elf Jahren wurde Alexander Benede seine Muttergenommen, getötet von seinem eigenen Vater. Als der Junge an nichtsmehr glaubte, trat der Polizist Carlos Benede in sein Leben. Nachdemer ihn beim Strafprozess betreut hatte, wuchs bei Alexander dieHoffnung, dauerhaft bei Carlos leben zu können. Ohne lange zu zögern,nahm der ihn bei sich auf. "Er hat mir eine neue Familie geschenkt",sagt Alexander heute.Schon als Kind hatte Janina Filev kein gutes Verhältnis zu ihremVater. Nach der Trennung der Eltern brach der Kontakt fastvollständig ab. Jahre später sah sie ihren Vater wieder - auf derIntensivstation. Ein Schock und gleichzeitig ein Wendepunkt. "Wennman sich gegenseitig vergibt, dann ist da eine Basis, auf der manaufbauen kann", sagt Filev heute.Der Psychotherapeut Dr. Wolfgang Krüger beobachtet eineVeränderung in den Familienbeziehungen. Normen, die noch vor 20Jahren als selbstverständlich galten, stellen heute für vieleMenschen nur noch eine "Wohlfühl-Option" dar. Doch derTiefenpsychologe ist sich sicher: "Der Familienzusammenhalt ist fürdie meisten Menschen noch immer das Wichtigste im Leben. Es sind dieWurzeln und die Heimat, die wir innerhalb der Familie finden."Samstag, 18. März 2017 (Woche 12)/14.03.2017Korrigierten Titel und Untertitel für RP beachten!18.15 (VPS 18.14) RP: Landesart Plus Passionsspiele WintrichFreitag, 24. März 2017 (Woche 12)/14.03.2017Korrigierten Untertitel beachten!20.15 Expedition in die HeimatAuf Pilgerpfaden durch Oberschwaben Moderation: Annette KrauseFreitag, 24. März 2017 (Woche 12)/14.03.201722.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn Schlafenzum Problem wirdAugen zu und durch? Von wegen! Jeder vierte Erwachsene leidetmittlerweile unter Schlafstörungen. Die Nacht wird zur Qual, das Bettzum Gedankenkarussell und das Weckerklingeln zur Belastungsprobe.Schlechter Schlaf zermürbt auf Dauer und macht krank. Etwa eineMillion Deutsche sind laut einer neuen Studie sogar abhängig vonSchlafmitteln. Kummer und Sorgen sind die Hauptursachen, aber aucheine Hormonumstellung oder eine ungesunde Lebensweise können dafürsorgen, dass Einschlafen zur Qual wird. Auch das Handy kann zumSchlafkiller werden. Von erholsamem Schlaf träumen all diejenigen,die den Nervfaktor direkt neben sich haben. Denn das Schnarchen desPartners hat schon viele zur Weißglut gebracht und manche Beziehunggekostet. Auch Schicht- und Nachtarbeiter können ein Lied davonsingen, was es heißt, täglich gegen die innere Uhr ankämpfen zumüssen. Der Preis für unregelmäßige Schlafzeiten sind oftGewichtsprobleme, Herz- oder Magenerkrankungen. Und wer sichunausgeschlafen ans Steuer setzt, kann durch den gefürchtetenSekundenschlaf sogar für andere zur Gefahr werden. Wie beeinflusstder Schlaf das Leben? Was tun, wenn man mit Schlaflosigkeit zukämpfen hat? Was führt zu gesundem Schlaf?Montag, 27. März 2017 (Woche 13)/14.03.2017Korrigierten Untertitel für BW und RP beachten!08.50 BW+RP: Expedition in die Heimat (WH von FR) AufPilgerpfaden durch Oberschwaben Erstsendung: 24.03.2017 in SWR/SRModeration: Annette KrauseDonnerstag, 30. März 2017 (Woche 13)/14.03.2017Erstsendedatum bitte streichen!13.15 Planet WissenWolfgang Kaleck - Im Namen der MenschenrechteMontag, 03. April 2017 (Woche 14)/14.03.2017Erstsendedatum bitte streichen!13.15 Planet WissenDer ökologische Preis der EnergieDienstag, 04. April 2017 (Woche 14)/14.03.2017Erstsendedatum bitte streichen!13.15 Planet WissenStreitfall Naturschutz2013: Plakate, lautstarke Proteste, Demonstrationen - Aufruhr undgroße Emotionen im beschaulichen Schwarzwald. Es geht um denNationalpark. Befürworter und noch mehr Gegner stehen sich nahezuunversöhnlich gegenüber. Ein Stück unberührte Natur soll er werden,dieser Nationalpark Schwarzwald. Naturschutz, den nicht alle wollen,jedenfalls nicht vor der eigenen Haustür. Da ist die Angst vorVeränderung, Einschränkungen, finanziellen Einbußen. Dem gegenüberstehen Anstrengungen, dem Naturschutz in einer Jahrhunderte altenKulturregion zu seinem Recht zu verhelfen. Martin Klatt, Referent fürArten- und Biotopschutz beim Nabu Baden-Württemberg und dieBiberbeauftragte für den Regierungsbezirk Freiburg, Bettina Sättele,setzen sich seit vielen Jahren für den Umwelt- und Naturschutz ein.Kein leichter Job. Der Schutz der Tier- und Pflanzenwelt ist zwargesetzlich vorgeschrieben. Aber die Interessen des Menschen deckensich in unserem dicht besiedelten Land nur selten mit denen derNatur. Und so wächst die rote Liste der bedrohten Arten dramatischweiter. Für die professionellen wie ehrenamtlichen Naturschützer einewahre Sisyphos-Arbeit. Können die vielen Schutzprojekte der Naturüberhaupt eine reelle Chance bieten?Mittwoch, 05. April 2017 (Woche 14)/14.03.2017Erstsendedatum bitte streichen!13.15 Planet WissenWo entsteht unser Wetter? Mit Sven Plöger unterwegsWir müssen reden! Übers Wetter!Kein Thema ist so unverfänglich aber immer passend, wenn es docheigentlich nichts zu sagen gibt. Ein verregnete Sommer, ein viel zuwarmer November, wieder mal ein Sturm - am Ende doch schon derKlimawandel?Für den Mann, der uns regelmäßig den Wetterbericht ins Wohnzimmerträgt, ist dieses Thema keineswegs Lückenfüller, sondernLeidenschaft: Sven Plöger wurde bereits zum beliebtesten WettermannDeutschlands gewählt. Seit 1999 steht er vor der Kamera und klärt unsauf über Azorenhoch oder Islandtief. Hinter den kompaktenInformationen, was sich da über unseren Köpfen zusammenbraut, steckteine Menge Arbeit. Planet Wissen wirft einen Blick hinter dieKulissen und geht mit dem Diplom-Meteorologe auf Wetterreise. Wirbesuchen die Azoren, Island, Ligurien und folgen dem Golfstrom. Dennnur vor Ort wird klar, wo unser Wetter entsteht - und vor allem wie?Wann wird aus dem Wetter ein Unwetter und welche Zeichen deutentatsächlich auf eine Klimaveränderung hin? Viele Fragen und Grundgenug, mit Sven Plöger zu reden - übers Wetter!Donnerstag, 06. April 2017 (Woche 14)/14.03.2017Erstsendedatum bitte streichen!13.15 Planet WissenAutobahn: Mit Vollgas in den Verkehrsinfarkt?Marode Brücken, kaputte Straßen, endlose Staus: Die Autobahnen,einst Stolz deutscher Ingenieurskunst, stecken in der Krise. Statt"Freier Fahrt für freie Bürger" herrscht auf vielen StreckenStillstand und Chaos. Obwohl die Straßen jetzt schon überlastet sind,nimmt der Verkehr ständig weiter zu. Im letzten Jahr wurden 20Milliarden mehr Kilometer auf den Autobahnen zurückgelegt als nochvor zehn Jahren, und die gute Konjunktur beschert auch demGüterverkehr neue Rekordzahlen. Schon heute werden 80 Prozent allerWaren über die Straße transportiert - und für die nächsten Jahresagen Experten ein weiteres Wachstum voraus. Noch mehr Verkehr, nochmehr Lkws: Halten die Autobahnen das noch aus? Wie steht es um den"Patienten Autobahn"? Gibt es alternative Verkehrskonzepte?Gäste im Studio:Professor Dr. Ulf Zander, Leiter der AbteilungStraßenbautechnik der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) undProfessor Dr. Dirk Lohre, Leiter des Instituts für Nachhaltigkeit inVerkehr und Logistik (INVL) der Hochschule Heilbronn.Freitag, 07. April 2017 (Woche 14)/14.03.2017Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Leben mit derSchuldMontag, 17. April 2017 (Woche 16)/14.03.2017Korrektur im Titel beachten!15.00 Lecker aufs Land - Sommer-RückblickMontag, 17. April 2017 (Woche 16)/14.03.2017Beitrag für RP wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!18.45 RP: Expedition in die HeimatUnterwegs in der Moseleifel von Trier bis Wittlich Moderation:Anna Lena DörrMontag, 17. April 2017 (Woche 16)/14.03.2017Beitrag für BW wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!19.00 BW: Frühling auf dem LandErinnerungen an das Dorfleben in Baden-WürttembergDienstag, 18. April 2017 (Woche 16)/14.03.2017Erstsendedatum bitte streichen!13.15 Planet WissenWie gut ist mein Krankenhaus?Mittwoch, 19. April 2017 (Woche 16)/14.03.2017Erstsendedatum bitte streichen!13.15 Planet WissenPatient KrankenkasseDonnerstag, 20. April 2017 (Woche 16)/14.03.2017Erstsendedatum bitte streichen!13.15 Planet WissenLebensmittelkontrolle - Wie sicher ist unser Essen?Donnerstag, 20. April 2017 (Woche 16)/14.03.2017Zusätzlichen Gast beachten!23.15 lesenswertDenis Scheck im Gespräch mit John Wray und Georg M. OswaldJohn Wray, Das Geheimnis der verlorenen Zeit: Unter allen dickenRomanen der Saison ist einer noch nicht gehoben - John Wray hat einespannende und interessante Mischung aus Science Fiction und MarcelProust geschrieben. Er erzählt die Geschichte von einem, der die Weltin seinem Kopf mehr glaubt als den Sessel, in dem er sitzt. Und demdadurch die Zeit stehen bleibt. Ein literarisches Vexierspiel. JohnWray ist Österreicher und Amerikaner und lebt in Brooklyn und Kärnten- mit seinen Büchern "Die rechte Hand des Schlafes" und "Retter derWelt" hat er schon früher die seltsamen Welten von Außenseiter-Heldenentworfen."Mein Leben in drei Büchern" mit Georg M. Oswald: Georg M. Oswald,Jurist, Schriftsteller, Ex-Verlagsleiter - eine Institution imdeutschen Literaturbetrieb. Mit seinen Kolumnen bei der FAZ undSpiegel online erreicht er ein Riesenpublikum, sein Thriller "UnterFeinden" machte aus München ein gefährliches Pflaster und zeigte,dass gut gemachte Spannungsromane auch in Deutschland geschriebenwerden können. Sei neuer Roman heißt: "Alle, die du liebst." underzählt von einem erfolgsverwöhnten Anwalt, dessen Leben plötzlichins Rutschen gerät. Georg Oswald spricht mit Denis Scheck über dreiBücher seines Lebens. Und da ist genauso Platz für ein Kinderbuch wie"Teddys Schulgang" von Fritz Baumgarten, Leonard Michaels "TrotzkisGarten" und für die wiederveröffentlichten "Neuen Impressionen ausAfrika" des französischen Avantgardisten Raymond Roussel.Freitag, 21. April 2017 (Woche 16)/14.03.2017Geänderten Beitrag beachten!13.15 Planet WissenAbgetaucht - unter Wasser ans Limit Erstsendung: 06.02.2017 inSWR/SR