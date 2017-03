SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Donnerstag, 16.03.17 (Woche 11) bis Dienstag, 18.04.17 (Woche 16)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 16. März 2017 (Woche11)/08.03.201722.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckDie Themen:Hollywood trifft Laupheim - Starregisseur und Produzent RolandEmmerich erhält den ersten Carl-Laemmle-Produzentenpreis. Mit demHollywoodstar in Stuttgart."Last Men in Aleppo" - der Dokumentarfilm des syrischen RegisseursFeras Fayyad rüttelt auf. Ein Film über den Krieg und dieübermenschliche Arbeit der "Weißhelme"-Sanitäter.Kunst am Bau - Martin Bruno Schmid zersägt die tragenden Säulendes neuen Geo- und Umweltzentrums der Uni Tübingen: prekäreEingriffe.Das Leben eine Baustelle - Alles außer gewöhnliche Einblicke indie Welt des autistischen Künstlers Roland Kappel. Ein Atelierbesuchauf der Alb.Bacon-Ballett - Choreografin Nanine Linning entfesselt die Figurendes britischen Malers, treibt die Körperlichkeit auf die Spitze. Beiden Proben in Heidelberg.Dienstag, 18. April 2017 (Woche 16)/08.03.2017Tagestipp22.55 Stuttgarter Kabarettfestival 2017 Wettbewerb um den'Stuttgarter Besen'Beim renommierten Kabarettwettbewerb um den "Stuttgarter Besen"treten zum 20. Mal acht Kabarettistinnen und Kabarettisten,Comedians, Sängerinnen und Sänger an. Die Nominierten in diesem Jahrsind Roberto Capitoni, Bastian Bielendorfer, Lisa Catena, MartinFrank, Michael Elsener, Özgür Cebe und das Duo "Suchtpotenzial". DieGewinner werden mit dem Goldenen, Silbernen und Hölzernen Besen sowiedem Publikumspreis ausgezeichnet. Durch die Sendung führt FlorianSchroeder, preisgekrönter Kabarettist und Moderator der SWR Sendung"Spätschicht". Den Juryvorsitz hat in diesem Jahr Lisa Fitz inne.Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285,svenja.trautmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell