SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 31.01.17 (Woche 5) bis Freitag, 17.02.17 (Woche 7)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 31. Januar 2017 (Woche 5)/30.01.201720.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung mit folgenden Themen:Lockvogelangebote - wenn die Ware nicht mehr verfügbar ist Obwohldie Ware zwei Tage vorrätig sein sollte, sind günstigeLockvogelangebote meist schnell vergriffen. "Marktcheck" prüft, wielange Aktionsware in den Discountern verfügbar ist. Wie beurteilenUnternehmen und Wettbewerbszentrale das Ergebnis?Ersatzteil-Klau - wenn vom Auto nichts mehr übrig bleibt Autoteilesind das Ziel einer neuen Diebstahlserie im Südwesten. Einem"Marktcheck"-Zuschauer wurde bereits zum dritten Mal dasNavigationssystem einschließlich Radio entwendet. Ein weitererZuschauer vermisste eines Morgens das Lenkrad seines Autos. Wie kannman sich schützen?Vitaminpillen - das Geschäft mit der Gesundheit Fast eineMilliarde Euro geben die Deutschen pro Jahr fürNahrungsergänzungsmittel aus. Einige Produkte werden dabei mitaggressiven Verkaufsmethoden vermarktet. "Marktcheck" spricht mitInsidern und zeigt, mit welchen Tricks und falschen Versprechen dieAnbieter Kasse machen.Orangensaft im Test - welcher Direktsaft ist der beste?"Marktcheck" vergleicht Geschmack und Inhaltsstoffe verschiedenerOrangensäfte. Welcher Direktsaft ist der beste? Können günstigeTetra-Pack-Produkte mit teureren Artikeln aus dem Kühlregalmithalten?Nachlass - was Erben beachten solltenAls ein "Marktcheck"-Zuschauer die Bahncard seiner verstorbenenFrau kündigen wollte, stieß er auf ungeahnte Schwierigkeiten."Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, wasHinterbliebene beachten sollten. Welche Verträge laufen nach dem Todweiter und was geschieht mit dem digitalen Nachlass? Wer erlaubt denZugriff auf E-Mail und Facebook-Konten?Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck".Donnerstag, 02. Februar 2017 (Woche 5)/30.01.2017Korrigierten Untertitel beachten!07.35 Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Der AletschGletscher, Schweiz Ewig werdendes Vergehen Erstsendung: 02.02.2003in 3satSamstag, 11. Februar 2017 (Woche 7)/30.01.201716.00 Eisenbahn-RomantikWinterland-Express Folge 393Heute ist die "Eisenbahn-Romantik" in Österreich unterwegs. DerSchwerpunkt liegt auf Schmalspureisenbahnen. Mit einem Personenzug,den zwei über 100 Jahre alte Dampfrösser ziehen, geht es auf denGleisen der Ybbstalbahn nach Waidhofen. Mit Volldampf geht es weiterüber eine der schönsten schmalspurigen Gebirgsbahnen Europas mitFotohalten und Scheinanfahrten in den berühmten WallfahrtsortMariazell am Fuß des mächtigen Ötschers. Die dritte Schmalspurbahn,um die es in der Sendung geht, ist die Steyrtalbahn zwischen Steyrund Grünberg.Montag, 13. Februar 2017 (Woche 7)/30.01.201714.45 Eisenbahn-RomantikKleine Bahnen - große Gefühle Modellträume im MiniaturmaßstabFolge 830Von der Abbildung der Welt im Kleinen geht schon seitMenschengedenken eine große Faszination aus. Hinzu kommen dieMöglichkeiten, sich seine kleine Welt so zu gestalten, dass Freudeund Begeisterung aufkommen. Immer häufiger werden in den Welten imMiniaturmaßstab Bahnstrecken abgebildet, wo der letzte Zug schonlange abgefahren ist. Gegenden weitab vom hektischen Treiben derMetropolen, wie die Linie Dahme-Uckro in Brandenburg, die StationPortisend in England, Anno 1908, oder der Güterbahnhof Birnbaum-Ostin der Region Posen. Natürlich werden auch Bahnen abgebildet, derenVorbild noch täglich unter Dampf steht, wie die Selketalbahn im Harzund Iir Abbild im Maßstab 1:22,5. Sehenswert ist auch dieModellbahnreise ins französische Vivarais.Freitag, 17. Februar 2017 (Woche 7)/30.01.2017Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Islam inunserem Alltag - wo liegt das Problem?Mehr als 4,7 Millionen Menschen muslimischen Glaubens leben inDeutschland. Sie gehören einer Religion an, die im Alltag sichtbarist. Burkini im Schwimmbad oder Minarett in der Nachbarschaft - daranentzünden sich immer neue Konflikte. Mancher fühlt sich geradezuprovoziert. Einige Islamverbände rufen nach mehr Anerkennung, forderngesetzliche islamische Feiertage. Frauenverbände und Homosexuellehingegen fürchten um ihre Rechte, die sie sich über Jahrzehnte harterkämpft haben. Die einen sprechen von einerÜberfremdungswahrnehmung, die anderen von Rücksicht und Toleranz. Somanch Skeptiker überkommt das ungute Gefühl, dass sich in Zukunft derGlaube viel zu dominant im Alltagsleben verankern könnte. Was abermacht am gelebten Islam im Alltag solche Angst? Was ist Bereicherung,was Beeinträchtigung und was Bedrohung? Wie viel Religion darf ineinem säkularen Staat überhaupt sein?