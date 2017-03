SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 28.03.17 (Woche 13) bis Montag, 01.05.17 (Woche 18)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 28. März 2017 (Woche 13)/24.03.201723.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 504Mit Comedian Oliver Polak und Musik von PohlmannOliver Polak gilt als einer der provokantesten deutschenStand-up-Comedians, was er mit seinem Stand-up in der "Pierre M.Krause Show" eindrucksvoll unter Beweis stellt: Von Nekrophilie überden Holocaust bis zu Abtreibung bleibt kein Tabu-Thema unberührt.Dass es trotzdem lustig ist und nicht verletzend, gehört zu seinerKunst. Sein Humor ist sogar preisgekrönt: Gerade gewann der Comedianmit jüdischen Wurzeln den renommierten Grimme-Preis für seinTalkformat "Applaus und raus!".Pohlmann gehört schon seit mehr als zehn Jahren zu den etabliertenSinger-Songwritern in Deutschland. Gerade erschien sein neues Album"Weggefährten". Im Studio präsentiert er live die aktuelle Single"Himmel und Berge".Musical-Star Pierre M. Krause"Ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen und ich binheterosexuell: Was spricht am meisten gegen eine Karriere beimMusical?" Mit investigativen Fragen wie dieser wirft Moderator PierreM. Krause einen schonungslosen Blick hinter die Kulissen des Musicals"Bodyguard". Natürlich lässt es sich das Showtalent am Ende nichtnehmen, auch selbst auf die Bühne zu treten.Sonntag, 02. April 2017 (Woche 14)/24.03.2017Erstsendedatum bitte streichen!20.15 Baden-Württemberg von obenFreitag, 28. April 2017 (Woche 17)/24.03.2017Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!01.25 Sträters MännerhaushaltErstsendung: 25.03.2017 in WDRFreitag, 28. April 2017 (Woche 17)/24.03.2017Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!03.40 Sträters Männerhaushalt (WH) Erstsendung: 25.03.2017 inWDRSonntag, 30. April 2017 (Woche 18)/24.03.201719.15 Die Fallers - Die SWR SchwarzwaldserieDeutschland 2017UnheilAutor: Caroline Draber, Wolfgang KleinMit Wolfgang Hepp, Ursula Cantieni, Peter Schell u.a.Folge 933Seit Matthias auf dem Fallerhof wohnt, wird er so gut es geht inden familiären Tagesablauf mit eingebunden. Jeder in der Familie gibtsein Bestes, dass er rund um die Uhr betreut ist. Am liebsten istMatthias allerdings da, wo Karl ist. Und der versucht, ihn zubeschäftigen so gut es geht. Matthias ist jedoch oft sodurcheinander, dass es Karl schwerfällt, seine Arbeit zu tun, ohnedie Geduld mit ihm zu verlieren. Als Karl seinen Cousin kurz aus denAugen lässt, büxt er aus.Lioba ist wegen Sebastians Praktikumstart viel aufgeregter, als erselbst es jemals sein könnte. Nachdem sie "ihren Buben" an seinemwichtigen Tag auf dem Hof nicht angetroffen hat, macht sie sich imWald auf die Suche nach ihm. Sie möchte ihr "Baschtile" nämlichwährend seines Praktikums auf ihre ganz eigene Art unterstützen.Sebastians Begeisterung darüber hält sich allerdings extrem inGrenzen.Jennys Schützling Angela hat eine Anhörung zu ihrem Asylverfahrenvor sich, auf welches Jenny sie so gut sie kann vorbereitet. Beidehaben die Hoffnung, dass die junge Frau nicht wieder in ihre HeimatNigeria zurück muss. Während die zwei noch die wichtigsten Detailsbesprechen, erhält Angela eine schlimme Nachricht.Sonntag, 30. April 2017 (Woche 18)/24.03.2017Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!00.55 Ab in die 80erUnser schrillstes Musik-Jahrzehnt Erstsendung: 05.11.2016 in WDRSonntag, 30. April 2017 (Woche 18)/24.03.2017Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!05.25 Ab in die 80er (WH) Unser schrillstes Musik-Jahrzehnt (WH)Erstsendung: 05.11.2016 in WDRMontag, 01. Mai 2017 (Woche 18)/24.03.2017Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!10.15 Traumpfade: Rund um den BodenseeVon Überlingen bis Konstanz Erstsendung: 14.05.2015 in BRPressekontakt: Bruno Geiler, Tel 07221/929-23273,bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell