SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 28.03.17 (Woche 13) bis Mittwoch, 03.05.17 (Woche 18)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 28. März 2017 (Woche 13)/27.03.201720.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Handwerkerabzocke - wie hausierende "Dachhaie" abkassierenSogenannte Dachhaie bieten an der Haustüre Reparaturarbeiten am Dachan. Doch das gepriesene Sonderangebot verursacht häufig hohe Kosten,oft sind die Arbeiten mangelhaft ausgeführt. "Marktcheck" zeigt dasVorgehen der dubiosen Handwerker.Nepp im Gartencenter - mangelhafte Qualität und schlechteBeratung? Zu Beginn der Gartensaison werben Baumärkte undGartencenter mit verlockenden Angeboten. Eine "Marktcheck"-Stichprobezeigt jedoch, die Qualität der Produkte ist oft minderwertig. Auchdie Beratung ist teilweise dürftig. Worauf sollten Käufer achten undin welchen Märkten erhalten Kunden die beste Qualität? "Marktcheck"deckt auf.Fensterputzsysteme - günstig und streifenfrei sauber? Mitspeziellen Geräten sollen Schlieren nach dem Fensterputzen derVergangenheit angehören. Halten die Produkte, was sie versprechen?Wie wird die Scheibe schnell und kostengünstig sauber? VomPutzroboter bis zum Mikrofasertuch testet "Marktcheck" verschiedeneSysteme.Städtetrip mit Hindernissen - wenn gleich zwei Flüge ausfallen Aufihrer Reise nach London wurden die Flüge zweier"Marktcheck"-Zuschauerinnen aus Stuttgart kurzfristig gestrichen.Daraufhin beschließen sie, Flugtickets für 1.400 Euro zu buchen undlanden mit 27 Stunden Verspätung in London. Für den entstandenenSchaden soll die Fluggesellschaft Eurowings aufkommen. Doch dieseweigert sich, zu zahlen. Ein Fall für "Marktcheck"-Reporter AxelSonneborn.Darmkrebs - das unterschätzte RisikoJedes Jahr sterben rund 30.000 Menschen an Darmkrebs. Erentwickelt sich langsam und nahezu unbemerkt. Hat man den Krebsentdeckt, kann es bereits zu spät sein. Wer rechtzeitig handelt, hatjedoch sehr gute Heilungschancen. Dennoch gehen viele einerDarmspiegelung aus dem Weg.Studiogast Dr. Lothar Zimmermann"Marktcheck"-Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann klärt Fragenrund um das Thema Darmkrebs und Vorsorge. Welche Untersuchungen sindsinnvoll? Wer gilt als Risikopatient und wie kann man vorbeugen? Dr.Lothar Zimmermann gibt Tipps."Marktcheck" Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet dasSWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". 