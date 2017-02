SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 28.02.17 (Woche 9) bis Montag, 03.04.17 (Woche 14)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 28. Februar 2017 (Woche9)/27.02.2017Geänderten Programmablauf beachten!Tagestipp20.15 Närrische Wochen im Südwesten Mainz bleibt Mainz, wie essingt und lacht (WH von FR) Sitzung aus dem Kurfürstlichen Schlossin Mainz Erstsendung: 24.02.2017 in Das Erste Sitzungspräsident:Andreas Schmitt00.05 (VPS 00.10) Närrische Wochen im Südwesten NärrischerKehraus03.05 (VPS 03.10) Närrische Wochen im Südwesten NärrischerOhrwurm aus Singen (WH von SO) Erstsendung: 26.02.2017 in SWR/SRModeration: Sonja Faber-Schrecklein, Ursula Cantieni, Hansy Vogt undAlexandra Hofmann05.05 (VPS 05.10) BW+RP: Närrische Wochen im SüdwestenFastnachtsbrauch und Narrenmarsch(VPS 05.04) SR: Namibia - Arche Noah Afrikas Erstsendung:05.02.2009 in 3sat05.20 SR: aktueller bericht05.50 BW+RP: Die längste Piste der Alpen Erstsendung: 14.12.2013in SWR/SR(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)Sonntag, 19. März 2017 (Woche 12)/27.02.2017Nachgelieferte Folgen-Nr. beachten!18.15 Ich trage einen großen NamenModeration: Wieland Backes Folge 594Montag, 20. März 2017 (Woche 12)/27.02.2017Nachgelieferte Folgen-Nr. für BW und RP beachten!04.45 BW+RP: Ich trage einen großen Namen (WH von SO)Erstsendung: 19.03.2017 in SWR/SR Moderation: Wieland Backes Folge594Sonntag, 02. April 2017 (Woche 14)/27.02.2017Nachgelieferte Folgen-Nr. beachten!18.15 Ich trage einen großen NamenModeration: Wieland Backes Folge 600Montag, 03. April 2017 (Woche 14)/27.02.2017Nachgelieferte Folgen-Nr. für BW und RP beachten!04.40 BW+RP: Ich trage einen großen Namen (WH von SO)Erstsendung: 02.04.2017 in SWR/SR Moderation: Wieland Backes Folge600Pressekontakt: Bruno Geiler, Tel 07221/929-23273,bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell