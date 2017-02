SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 28.02.17 (Woche 9) bis Freitag, 07.04.17 (Woche 14)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 28. Februar 2017 (Woche9)/21.02.2017Korrigierten Titel beachten!07.00 Planet SchuleVon Atatürk zu Erdogan - Ferides Reise in die Türkei 1960 - 2002:Die Armee greift nach der Macht Erstsendung: 31.05.2016 in WDRFolge 3/4Dienstag, 07. März 2017 (Woche 10)/21.02.2017Korrigierten Titel beachten!07.00 Planet SchuleVon Atatürk zu Erdogan - Ferides Reise in die Türkei 2002 - 2016:Erdogan und die AKP Erstsendung: 31.05.2016 in WDR Folge 4/4Samstag, 18. März 2017 (Woche 12)/21.02.201713.00 Sport extra: Turn-Weltcup der Frauen in StuttgartReporter: Philipp SohmerDer DTB-Pokal ist nach den Olympischen Spielen von Rio de Janeirodas erste große Turnier in Deutschland und wartet mit einerinternational erstklassigen Besetzung auf. Das SWR Fernsehenüberträgt den Weltcup-Mehrkampf der Frauen live. Wer hat dieanstrengende olympische Saison gut verkraftet und kann sich schonwieder erstklassig präsentieren? Mit Larissa Iordache (Olympiadrittemit dem Team 2012) treten Routiniers ebenso an wie Nachwuchsstars. Soist die zweite Starterin mit olympischem Edelmetall im Weltcup dieerst 16-jährige Angelina Melnikova. Die Russin gewann mit dem Team inRio Silber. Auch die deutschen Topathletinnen Pauline Schäfer(WM-Dritte am Balken 2015) und Tabea Alt (MTV Stuttgart) wollen inStuttgart vor heimischem Publikum Turnen auf höchstem Niveau zeigen.Samstag, 25. März 2017 (Woche 13)/21.02.201713.50 Sport extra: 3. Liga liveSG Sonnenhof Großaspach - FSV ZwickauAuf der fußballerischen Landkarte hat sich Großaspach seit demAufstieg 2014 in der dritten Liga etabliert. Für den Aufsteiger ausSachsen ist es der erste Besuch in der Großaspacher Arena imRems-Murr-Kreis. Das Hinspiel in Zwickau gewannen die Schwaben mit2:0.Samstag, 01. April 2017 (Woche 14)/21.02.201713.50 Sport extra: Regionalliga liveSV Waldhof Mannheim 07 - VfR Wormatia WormsWaldhof Mannheim gegen Wormatia Worms war in den 1970er und 1980erJahren ein Südwestklassiker in der zweiten Bundesliga. Seit derSaison 2009/2010 duellieren sich die beiden Traditionsteamsdurchgehend in der Regionalliga. Das Hinspiel im Oktober 2016 endetetorlos. Das SWR Fernsehen ist live dabei.Donnerstag, 06. April 2017 (Woche 14)/21.02.201723.15 lesenswertDenis Scheck im Gespräch mit Jonas Lüscher und Nora GomringerJonas Lüscher: KraftMillionär werden? Alle Sorgen los sein? Ganz einfach. Im neuenRoman von Jonas Lüscher soll ein Professor nur zwei Fragenbeantworten: Warum ist alles, was ist, richtig? Und warum können wires trotzdem noch verbessern? Das sind natürlich recht schwierigeFragen. Aber wenn er die Preisfrage packt, bekommt er aus dem SiliconValley eine Million Dollar - und das Geld braucht er dringend! JonasLüschers Roman "Kraft" ist eine philosophische Odyssee, eine Reisedurch die Philosophie-Geschichte - und eine ziemlich traurige voneinem, der intellektuell ziemlich am Rad dreht."Mein Leben in drei Büchern" mit Nora Gomringer Nora Gomringer isteine der glücklichen Schriftstellerinnen, die sowohl in derPoetry-Szene wie in den ehrwürdigeren Ecken des deutschenLiteraturbetriebs anerkannt sind. Ihre Gedichte finden in Büchern wiein sozialen Netzwerken großen Zuspruch. Nah an der Musik, nah an derGegenwart ist ihre Lyrik. - Mit Lyrik hat sie schon als Kind mehr zutun gehabt als andere: Ihr Vater, Eugen Gomringer, ist der Doyen derkonkreten Poesie. "Sucht nach den Dichtern, die an Euch denken, wennihr schlaft", hieß es in einem ihrer Gedichte. Sie beantwortet DenisScheck die Frage nach den drei Büchern, die ihr Leben am meistengeprägt haben.Freitag, 07. April 2017 (Woche 14)/21.02.201700.15 Krause kommt! Herbert FeuersteinMit Geschenken für Hund Lenny und Herrchen Herbert Feuerstein imGepäck, macht sich Pierre M. Krause in dieser Folge auf den Weg indas beschauliche Erftstadt. Hier darf er nicht nur die privaten Räumedes einstigen Gegenspielers von Harald Schmidt bestaunen. Beim wenigerfolgreichen, aber sehr lustigen Grillen lernt Pierre sogar FrauFeuerstein und die lieben Nachbarn kennen. Für sein großes Idol undseinen "Seelenverwandten" ist Pierre sogar bereit, sich die Fingerschmutzig zu machen und bei der Gartenarbeit zu helfen. Auch einBesuch im Kölner Zoo ist Pflicht, denn hier ist Herbert FeuersteinStammgast. Der Ausflug verläuft allerdings etwas anders, als Pierredas erwartet hat.Pressekontakt: Bruno Geiler, Tel 07221/929-23273,bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell