SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 21.11.17 (Woche 47) bis Freitag, 29.12.17 (Woche 52)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 21. November 2017 (Woche47)/20.11.201720.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Vorsicht Krankenhaus - wo der Klau einfach gemacht wird: Fälle vonDiebstahl im Krankenhaus gibt es immer wieder. Wie einfach esLangfingern hier oft gemacht wird, zeigt "Marktcheck" mit Hilfe einesTrickdiebes. Er geht in verschiedenen Krankenhäusern auf Beutezug.Ein Polizist erklärt, was man während des Krankenhausaufenthaltsalles beachten sollte und wie man sich schützen kann.Werbeprospekte - echte Schnäppchen oder was? Supermärkte undDiscounter bewerben ihr Sortiment oft mit Werbeprospekten, dieReduzierungen und Super-Angebote versprechen. Nicht wenige Kundinnenund Kunden kaufen die besten Angebote in unterschiedlichen Läden.Lohnt sich dieser Aufwand, wird der Einkauf dadurch tatsächlichbilliger? In Mainz vergleichen zwei Kundinnen ihren Einkauf. Eine derbeiden kauft nur in einem Laden, die andere sucht die besten Angebotemehrerer Märkte.Tacho-Manipulation - wenn beim Gebrauchten getrickst wird: Beieinem neu gekauften Gebrauchtwagen mit niedrigem Kilometerstandtauchen bereits nach wenigen Kilometern erste Probleme auf,Warnhinweise leuchten. Der Halter lässt das Fahrzeug überprüfen, einespezielle Software vermutet eine Tacho-Manipulation. Wie reagiert dasAutohaus? Handelt es sich nur um einen Einzelfall? "Markcheck" klärtauf.Weihnachtsstollen - welcher versüßt die Adventstage? WelcheGeschmacks- und Qualitätsunterschiede gibt es bei Weihnachtsstollen?Passantinnen und Passanten in der Stuttgarter Markthalle testenStollen aus Discountern, Supermärkten und von Bäckereien. Ein Bäckerprüft die Produkte und erklärt, wie ein guter Stollen gelingen kann.Am Beispiel eines Heilbronner Salzbergwerks zeigt "Marktcheck", wiewichtig die Lagerung des Stollens ist.Fahrgastrechte - wenn der Kunde im Regen steht: Die Bahn hatVerspätung, der Bus fährt ohne den Fahrgast los, der Taxifahrer willkeinen Hund transportieren - oft ist es mit Fahrgastrechten schlechtbestellt. Wann steht Kundinnen und Kunden eine Entschädigung zu? Undwie viel müssen die Unternehmen zahlen? "Marktcheck"-RechtsexperteKarl-Dieter Möller klärt Fragen rund um Fahrgastrechte."Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet dasSWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". HendrikeBrenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr imSWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterwww.SWR.de/marktcheck und auf YouTube unterwww.youtube.com/marktcheck zu sehen.Freitag, 24. November 2017 (Woche 47)/20.11.2017Korrigierte Gäste beachten!23.30 ALFONS und GästeZu Gast: Sven Ratzke & BandFreitag, 24. November 2017 (Woche 47)/20.11.2017Korrigierte Gäste beachten!02.40 ALFONS und Gäste (WH) Zu Gast: Sven Ratzke & BandSamstag, 25. November 2017 (Woche 48)/20.11.2017Nachgelieferten Untertitel für RP beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageAuf der Kippe Die letzte Bio-Tabakernte in der Südpfalz?Dienstag, 28. November 2017 (Woche 48)/20.11.2017Korrigierte Gäste beachten!00.55 ALFONS und Gäste (WH von FR) Zu Gast: Sven Ratzke & BandDienstag, 05. Dezember 2017 (Woche 49)/20.11.2017Geänderten Programmablauf beachten!23.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 52700.05 (VPS 23.55) Das GlasBlasSing Quintett in kabarett.com00.30 (VPS 00.25) Hannes und der Bürgermeister (WH) Ab nachBrüssel / Schnapsdieb und Bazillen01.00 (VPS 00.55) ALFONS und Gäste (WH von FR) Zu Gast: ErikLehmann und Christof Spörk01.45 (VPS 01.40)SchlachthofErstsendung: 30.11.2017 in BR02.30 (VPS 02.25) Comedy Newcomer Erstsendung: 05.09.2017 in HR03.15 (VPS 03.10) So lacht der Südwesten (WH) Erstsendung:27.09.2016 in SWR/SR03.45 (VPS 03.40) Schreinerei Fleischmann und Freunde (WH) mitAlice Hoffmann und Timo Sturm04.15 (VPS 04.10) Das GlasBlasSing Quintett in kabarett.com (WH)04.45 (VPS 04.40) BW+RP: Schlachthof (WH) Erstsendung:30.11.2017 in BR04.50 SR: Wir im Saarland - Service (WH)05.20 SR: aktueller bericht05.30 (VPS 05.25) BW+RP: So lacht der Südwesten (WH)Erstsendung: 27.09.2016 in SWR/SR(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)Mittwoch, 06. Dezember 2017 (Woche 49)/20.11.2017Tagestipp20.15 betrifft: Vergesslich oder schon dement? Hoffnung aufTherapien gegen DemenzWer kennt das nicht? Man sucht den Namen von Menschen odervergisst, was man gerade tun wollte. Dann taucht die Sorge auf, obdas normal ist oder auf Alzheimer hinweist. Ist Vergesslichkeit eineReaktion auf die Informationsflut, die der Kopf verarbeitet? Und wassind die ersten Anzeichen von Demenz? Es gibt eine Vielzahl vonKrankheitssymptomen.Jutta Streeses Ehemann aus Bühl ist vor ein paar Jahren an einerseltenen Variante der Alzheimer Demenz erkrankt. Nun ist JuttaStreese beunruhigt aufgrund ihrer eigenen Vergesslichkeit. Dennochwollen beide ihr Leben genießen und sich nicht von der Krankheitunterkriegen lassen.Demenz ist eine Krankheit, die fast jeden treffen kann,vorausgesetzt, er oder sie wird alt genug. Angesichts der immerhöheren Lebenserwartung steigt das Risiko, daran zu erkranken.Bereits heute leben in Deutschland mehr als eineinhalb MillionenMenschen, die betroffen sind. In zwanzig Jahren sollen es doppelt soviele sein, wenn nicht ein Medikament gefunden wird, das Demenzstoppt oder verhindert.Laut Forschung verursacht das giftige Eiweiß Amyloid Demenz. Kanndas menschliche Gehirn dieses Amyloid nicht mehr unschädlich machen,zerstört es Nervenzellen. Ziel der Mediziner ist also, dass möglichstwenig Amyloid entsteht. Zwar werden neue Medikamente bereits inStudien getestet, doch noch ist nicht erforscht, wie gut sie wirkenund welche Nebenwirkungen sie haben können.Was kann jeder Einzelne gegen Demenz tun? Welche Therapien gibt esbereits, welche sind erfolgsversprechend? Und wann wird es einwirksames Medikament gegen das Vergessen geben? Die Sendung"betrifft" geht auf Spurensuche und zeigt Menschen, die Mut machen.Freitag, 08. Dezember 2017 (Woche 49)/20.11.2017Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Mit gutemBeispiel voran - von Menschlichkeit und NächstenliebeFreitag, 08. Dezember 2017 (Woche 49)/20.11.2017Geänderten Programmablauf beachten!04.55 BW+RP: Die Pierre M. Krause Show (WH von DI) SWR3 LatenightErstsendung: 05.12.2017 in SWR/SR Folge 52704.55 (VPS 04.54) SR: Island Geysir, Gletscher, GötterfallErstsendung: 08.05.2011 in Das Erste05.25 SR: aktueller bericht05.30 (VPS 05.25) BW+RP: Die Mathias Richling Show (WH)(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)Mittwoch, 13. Dezember 2017 (Woche 50)/20.11.201720.15 Lecker aufs Land - ein kulinarischer Ausflug Folge 1/4Im Sommer haben sie noch für und gegeneinander gekocht, jetzttreffen sich die Landfrauen erneut, ganz ohne aufregenden Wettbewerb.Gekocht und gegessen wird natürlich trotzdem - jedoch gemeinsam,freundschaftlich und entspannt. Maren Bornheimer-Schwalbach, JuttaKurz und Magdalena Zelder besuchen zum zweiten Mal den Wiesenhof vonMilchbäuerin Annette Aller in Maxsain. Sie serviert zum AuftaktWesterwälder "Eierkäs", gemeinsam sammeln sie Pilze für dasMittagessen und basteln herbstliche Lampen. Zum Abschluss der erstenEtappe gibt es einen musikalischen Höhepunkt: ein Jazzkonzert imWohnzimmer. Ein Wiedersehen mit den beiden anderen Landfrauen, AnjaKurz und Margarete Schwär, gibt es in den weiteren Folgen.Freitag, 15. Dezember 2017 (Woche 50)/20.11.2017Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Die buckligeVerwandtschaft - alle Jahre wieder?Montag, 18. Dezember 2017 (Woche 51)/20.11.2017Geänderten Programmablauf beachten!09.00 (VPS 08.59) BW+RP: Adventsbräuche (WH von SO) EineSpurensuche mit Markus Wasmeier Erstsendung: 09.12.2015 in BR09.15 SR: Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag (WH vonSA) Weihnachtsklassiker süß und festlich Erstsendung: 06.12.2014in WDR09.45 (VPS 09.50) Seehund, Puma & Co. Zoogeschichten von derKüste Erstsendung: 08.08.2011 in Das Erste Folge 89/100(bis 10.40 - weiter wie mitgeteilt)Dienstag, 19. Dezember 2017 (Woche 51)/20.11.2017Geänderten Programmablauf beachten!09.00 (VPS 08.59) Wien zur Weihnachtszeit (WH von SO)Erstsendung: 11.12.2015 in HR09.45 Seehund, Puma & Co.Zoogeschichten von der Küste Erstsendung: 06.07.2013 in DasErste Folge 90/100(bis 10.40 - weiter wie mitgeteilt)Mittwoch, 20. Dezember 2017 (Woche 51)/20.11.2017Geänderten Programmablauf beachten!09.00 (VPS 08.59) Alexandra im Weihnachtsland - FestlicheStreifzüge durch den Südwesten (WH von SO) Erstsendung: 17.12.2017in SWR/SR Moderation: Alexandra Gondorf09.45 Seehund, Puma & Co.Zoogeschichten von der Küste Erstsendung: 10.08.2011 in DasErste Folge 91/100(bis 10.40 - weiter wie mitgeteilt)Mittwoch, 20. Dezember 2017 (Woche 51)/20.11.2017Tagestipp20.15 Lecker aufs Land - ein kulinarischer Ausflug Folge 2/4Nachdem Maren Bornheimer-Schwalbach, Jutta Kurz und MagdalenaZelder auf dem Hof von Annette Aller gemeinsam gekocht, gebacken undviele Tipps und Rezepte ausgetauscht haben, brechen die Frauen in derzweiten Folge "Lecker aufs Land - ein kulinarischer Ausflug" auf zueiner ganz besonderen Tour. Die luxemburgische Spitzenköchin LéaLinster hat die "Lecker aufs Land"-Damen zu sich nach Hauseeingeladen. Unterwegs sammeln die Vier noch die Fünfte im Bunde, dieSchwarzwälderin Margarete Schwär, ein, um dann in dem kleinen OrtSchengen, im Herzen Europas, die Grenze nach Luxemburg zu passieren.Donnerstag, 21. Dezember 2017 (Woche 51)/20.11.2017Geänderten Programmablauf beachten!09.00 (VPS 08.59) Lecker aufs Land - das große WeihnachtsmenüErstsendung: 17.12.2014 in SWR/SR09.45 Seehund, Puma & Co.Zoogeschichten von der Küste Erstsendung: 11.08.2011 in DasErste Folge 92/100(bis 10.40 - weiter wie mitgeteilt)Freitag, 22. Dezember 2017 (Woche 51)/20.11.2017Geänderten Beitrag beachten!09.00 (VPS 08.59) Weihnacht im Herzen - berührende Geschichtenaus dem Südwesten (WH von SO) Erstsendung: 17.12.2017 in SWR/SRSamstag, 23. Dezember 2017 (Woche 52)/20.11.201722.20 Herzschlag-Momente mit Marc MarshallWer kennt sie nicht, schicksalsträchtige Momente, in denen dieWelt kurz still steht? Momente des Glücks und der Trauer, der Freudeund des Verlustes, der Euphorie und der Liebe - Momente an die mansich vielleicht ein Leben lang erinnert.In seiner neuen Sendung trifft Marc Marshall Menschen mitaußergewöhnlichen Geschichten. In einer privaten Atmosphäre begrüßter Menschen, die von ihrem ganz persönlichen "Herzschlag-Moment"erzählen. Oft sind diese mit einem ganz bestimmten Song verbunden,den Marc Marshall persönlich für sie singt. Marshall verspricht: "Eswerden die Momente entstehen, nach denen wir uns alle in unseremLeben sehnen. Die Herzschlag-Momente."Mittwoch, 27. Dezember 2017 (Woche 52)/20.11.2017Tagestipp20.15 Lecker aufs Land - ein kulinarischer Ausflug Folge 3/4In der dritten Folge der Koch-Doku "Lecker aufs Land - einkulinarischer Ausflug" (27.12.) sind die fünf Frauen aus der "Leckeraufs Land"-Sommerstaffel 2017 mit der Spitzenköchin Léa Linsterunterwegs in Luxemburg, der Hauptstadt des Großherzogtums. Dieunterirdischen Festungsgänge der Stadt sind erster Anlaufpunkt derBesichtigungstour. Vom Untergrund geht es auf die "Corniche", einerStraße, die sich auf Festungswällen des 17. Jahrhunderts entlangzieht und von der man einen fantastischen Ausblick auf diehistorische Altstadt und das neue Luxemburg mit seinem gläsernenFinanztürmen und dem Europa-Viertel hat. Danach geht es in dasRestaurant der Köchin. Sie zeigt Maren Bornheimer-Schwalbach, JuttaKurz, Annette Aller, Magdalena Zelder und der neu hinzugestoßenenSchwarzwälderin Margarete Schwär Tipps und Kniffe der Gourmetküche.So weiht Léa sie in das Geheimnis ein, wie Püree, extra feinpassiert, und Lachs, in warmem Öl gezogen, zu kulinarischenHighlights werden. Der Abend klingt mit Kalbfleisch-Pasteten undCrêpe Suzette à la Léa aus.Donnerstag, 28. Dezember 2017 (Woche 52)/20.11.2017Geänderten Beitrag beachten!10.05 (VPS 10.04) Eisbär, Affe & Co. extra Kuschelbär &Affenkind Erstsendung: 14.09.2009 in SWR/SRFreitag, 29. Dezember 2017 (Woche 52)/20.11.2017Geänderten Beitrag beachten!10.00 (VPS 09.59) Eisbär, Affe & Co. extra Lebensraum WilhelmaZoogeschichten aus Stuttgart Erstsendung: 07.01.2010 in Das ErstePressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell