SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 21.03.17 (Woche 12) bis Freitag, 21.04.17 (Woche 16)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 21. März 2017 (Woche 12)/21.03.201720.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Kaffee im Test - welches System macht den besten? Kaffee ist dasLieblingsgetränk der Deutschen. Doch welcher ist der Beste?"Marktcheck" vergleicht Preis und Geschmack verschiedener Systeme.Ein Kaffee-Experte aus Stuttgart beurteilt dieZubereitungsmöglichkeiten. Vier Tester bewerten den Geschmack.Außerdem erklärt ein Elektrotechnikmeister die Reparaturmöglichkeitender verschiedenen Maschinen.Teppiche - wenn die Reinigung zur Abzocke wird Immer häufigerwerben Teppichreinigungen im Südwesten mit sehr günstigen Angeboten.Oft stellt sich hinterher heraus, dass die Teppiche nicht gereinigtwurden. Oder sie werden nicht zurückgegeben. Eine"Marktcheck"-Zuschauerin bekommt ihren Teppich nur mit Hilfe derPolizei wieder. "Marktcheck" gibt Tipps, wie man gegen unseriöseTeppichreiniger vorgehen kann.Mehrfachstecker - wenn nur noch Asche übrig bleibt EineMehrfachsteckdose, die in Brand geriet, war Ursache für dasNiederbrennen des Hauses einer Familie aus Hentern. Wer zu vieleverbrauchsintensive Geräte an einer Steckdose lädt, geht ein hohesRisiko ein. Jürgen Ripperger vom Verband der Elektrotechnik (VDE)erklärt, was für eine sachgemäße Verwendung solcher Steckdosen zubeachten ist.Möbelhäuser-Tricks - wie mit Rabatten gelockt wird Mit lukrativenAngeboten locken Möbelhäuser Kunden in ihre Geschäfte. Sie hoffen,wer einmal da ist, gibt auch Geld aus. Kontrollen derWettbewerbszentrale zeigen, viele Werbeversprechen werden nichteingehalten, sind sogar wettbewerbswidrig. "Marktcheck" entlarvt dieTricks der Möbelhäuser.Müllsünder - was droht bei Verstößen? Müll, Zigarettenkippen oderHundekot im öffentlichen Raum - können die Verursacher mit einemBußgeld belegt werden? Diese und weitere Fragen zu Müllsündenbeantwortet "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller. Außerdemstellt er die Ingelheimer Bürgerecho-App vor.Staubsauger - wie kommt man in kleine Ritzen? "Marktcheck" testetTipps aus dem Internet, zum Beispiel die Hilfe einer Klopapierrolleoder Socke mit Strohhalm, um mit dem Staubsauger auch in kleinsteEcken zu gelangen.Donnerstag, 23. März 2017 (Woche 12)/21.03.2017Geänderten Programmablauf für RP beachten!08.50 RP: Landesschau Rheinland-Pfalz (WH von MI)09.28 RP: SWR Rheinland-Pfalz extra: Live aus dem LandtagVerabschiedung Doppelhaushalt 2017/201814.50 RP: Eisenbahn-RomantikModelle - Bahnen - Träume Erstsendung: 23.11.2016 in SWR/SRFolge 661(bis 15.15- weiter wie mitgeteilt)Mittwoch, 05. April 2017 (Woche 14)/21.03.2017Geänderten Beitrag beachten!21.00 (VPS 20.59) Zugriff im Tunnel Das tödliche Drama von BadKleinen Erstsendung: 24.06.2013 in Das ErsteMittwoch, 05. April 2017 (Woche 14)/21.03.2017Geänderten Beitrag beachten!04.25 (VPS 04.24) Zugriff im Tunnel (WH) Das tödliche Drama vonBad Kleinen Erstsendung: 24.06.2013 in Das ErsteSonntag, 09. April 2017 (Woche 15)/21.03.2017Geänderte Folgen-Nr. und geändertes Erstsendedatum beachten!18.15 Ich trage einen großen NamenErstsendung: 01.07.2012 in SWR/SR Moderation: Wieland BackesFolge 476Montag, 10. April 2017 (Woche 15)/21.03.2017Geänderte Folgen-Nr. und geändertes Erstsendedatum beachten!04.45 BW+RP: Ich trage einen großen Namen (WH von SO)Erstsendung: 01.07.2012 in SWR/SR Moderation: Wieland Backes Folge476Freitag, 21. April 2017 (Woche 16)/21.03.2017Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Pflege am Limit- zwischen Hingabe und Pflichtgefühl