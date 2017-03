SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 21.03.17 (Woche 12) bis Donnerstag, 27.04.17 (Woche 17)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 21. März 2017 (Woche 12)/16.03.201720.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung.Zu den geplanten Themen gehören:Teppiche - wenn die Reinigung zur Abzocke wirdMehrfachstecker - wenn nur noch Asche übrig bleibtKaffee im Test - welches System macht den Besten?Müllsünder - was droht bei Verstößen?Staubsauger - wie kommt man in kleine Ritzen?"Marktcheck" Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet dasSWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". HendrikeBrenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20.15 Uhr imSWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheckDienstag, 21. März 2017 (Woche 12)/16.03.201723.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 503Ist er ein deutscher Marokkaner? Oder ein marokkanischerDeutscher? Oder gar Bielefelder? Eines ist Abdelkarim auf jeden Fall:lustig. Abdelkarim tritt regelmäßig in TV-Sendungen wie der "heuteshow" oder der "Anstalt" auf, seine eigene Sendung "Standupmigranten"lief mehrere Staffeln lang in EinsPlus. Der Stand-up-Comedian ist indiesem Jahr, nach seinem mehrfach preisgekrönten Programm "ZwischenGhetto und Germanen", mit seinem neuen Programm "Staatsfreund Nr.1"unterwegs. Irgendwo zwischen Comedy und Kabarett hat er sich zu einemder angesehensten Comedians des Landes hochgespielt und erklärtModerator Pierre M. Krause, was ein "Deeskalations-Nafri" ist.Imany hatte 2016 mit "Don't Be So Shy" ihren ersten großen Hit,sie trat unter anderem beim "SWR3 New Pop Festival" auf, jetzt istsie mit einem neuem Album am Start. Sie präsentiert live in ihrenaktuellen Hit "Silver Lining (Clap your Hands)".Schicksalswahlen im Saarland. Trump? Brexit? Die Bundestagswahl imSeptember? Es gibt Wahlen, die das Schicksal der Welt beeinflussen.Eine geriet dabei fast in Vergessenheit: die Landtagswahl imSaarland. Journalistenlegende Pierre M. Krause hat sich in einemmehrmonatigen road trip durch das Saarland investigativ den Bewohnerndieses rätselhaften Landstriches genähert. Und findet Antworten aufFragen, die vor ihm niemand gestellt hat.Sonntag, 02. April 2017 (Woche 14)/16.03.2017Geänderten Beitrag für BW beachten!18.45 (VPS 18.44) BW: Treffpunkt Sommertag in MosbachMittwoch, 05. April 2017 (Woche 14)/16.03.2017Geänderten Beitrag beachten!07.50 (VPS 07.49) Treffpunkt (WH von SO) Sommertag in MosbachErstsendung: 02.04.2017 in SWR BWFreitag, 07. April 2017 (Woche 14)/16.03.2017Ergänzten Untertitel für SR beachten!18.50 SR: Wir im Saarland - Die Reportage Verblühte Schönheit -Geschichten aus dem DFG heuteSamstag, 08. April 2017 (Woche 15)/16.03.2017Ergänzten Untertitel für SR beachten!09.30 SR: Wir im Saarland - Die Reportage (WH von FR) VerblühteSchönheit - Geschichten aus dem DFG heuteSamstag, 08. April 2017 (Woche 15)/16.03.201713.50 Sport extra: Regionalliga liveFC-Astoria Walldorf - Waldhof MannheimDer FC-Astoria Walldorf machte im DFB-Pokal 2016/2017 bundesweitauf sich aufmerksam, als er erst im Achtelfinale mit 5:6 nach einemdramatischen Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten Bielefeldausschied. In der Regionalliga Südwest lief es in den kurpfälzischenDuellen gegen den SV Waldhof Mannheim weniger erfreulich. Dievergangenen drei Begegnungen gewannen die Mannheimer. Das Hinspielentschied Waldhof Mannheim mit 2:1 für sich. Zeit für eine Revanchedes FC Astoria.Dienstag, 11. April 2017 (Woche 15)/16.03.2017Ergänzung im Untertitel für SR beachten!06.30 SR: Wir im Saarland - Die Reportage (WH von FR) VerblühteSchönheit - Geschichten aus dem DFG heuteDonnerstag, 13. April 2017 (Woche 15)/16.03.2017Korrigierte Schreibweise im Titel beachten!20.15 Lecker aufs Land - Das Oster-VergnügenFreitag, 14. April 2017 (Woche 15)/16.03.2017Geänderten Titel und Untertitel für RP beachten!18.45 RP: Passionsspiele WintrichErstsendung: 18.03.2017 in SWR RPMontag, 17. April 2017 (Woche 16)/16.03.2017Korrigierte Schreibweise im Titel beachten!16.30 Lecker aufs Land - Das Oster-Vergnügen (WH von DO)Erstsendung: 13.04.2017 in SWR/SRDienstag, 18. April 2017 (Woche 16)/16.03.2017Korrigierte Schreibweise im Titel für BW und RP beachten!08.50 BW+RP: Lecker aufs Land - Das Oster-Vergnügen (WH von DO)Erstsendung: 13.04.2017 in SWR/SRDonnerstag, 27. April 2017 (Woche 17)/16.03.2017Geänderten Titel für SR beachten!20.15 SR: SAARTHEMAItaliener im Saarland Vom Gastarbeiter zum NachbarnDonnerstag, 27. April 2017 (Woche 17)/16.03.2017Geänderten Titel für SR beachten!04.45 SR: SAARTHEMAItaliener im Saarland (WH) Vom Gastarbeiter zum NachbarnPressekontakt: Bruno Geiler, Tel 07221/929-23273,bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell