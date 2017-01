SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 17.01.17 (Woche 3) bis Freitag, 20.01.17 (Woche 3)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 17. Januar 2017 (Woche 3)/16.01.201720.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung mit folgenden Themen:Pfusch am Bau - wenn das Traumhaus zum Albtraum wird Baufehler,unzuverlässige Handwerker und geplatzte Terminabsprachen können denTraum vom Eigenheim zum Albtraum machen. "Marktcheck" zeigt, wie mansich wehren und vor Ärger schützen kann.Alles echt? Wer im Internet Markenprodukte bestellt, erhält häufigFälschungen Markenartikel sind beliebt und werden im Internet gernebestellt. Wie findet man heraus, ob es sich dabei tatsächlich umMarkenware handelt? Welche Konsequenzen drohen Verbrauchern, dieabsichtlich oder aus Versehen Fälschungen bestellen? "Marktcheck"klärt auf.Heiße Zitrone - was taugen die Vitamin C-Pülverchen aus demBeutel? Um das Immunsystem zu stärken, greifen Verbraucher gerne zurheißen Zitrone aus dem Beutel. Das Getränk lässt sich schnellzubereiten und enthält viel Vitamin C. Fördern die Pülverchen dieGesundheit wirklich? Wie viel Zitrone enthalten sie und schmecken dieInstant-Pulver auch?Küchenmaschinen im Test - welche rührt am besten? Die Auswahl anKüchenmaschinen reicht von teuren Geräten bis zum Schnäppchen. WelcheMaschine ist die Beste? "Marktcheck" vergleicht günstige Markengerätevon Bosch, Moulinex und Kenwood.Rauchmelder - wo müssen sie hängen, wer haftet bei Fehlalarm? SeitAnfang dieses Jahres herrscht in fast allen deutschen BundesländernRauchmelder-Pflicht. "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möllererklärt, welche Konsequenzen drohen, wenn man keinen besitzt.Außerdem erläutert er, wer für Montage und Instandhaltung der Gerätezuständig ist.Tipp der Woche - Silber reinigen"Marktcheck" testet, wie man Gegenstände aus Silber einfach undschnell reinigen kann."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck".Freitag, 20. Januar 2017 (Woche 3)/16.01.201722.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Jenseits derNormMan begegnet ihnen auf der Straße und ob man will oder nicht -manchmal muss man sich nach ihnen umdrehen: Menschen, die nicht derNorm entsprechen. Die einen geben alles dafür, aus der Masseherauszustechen. Andere sind ohne eigene Absicht anders: Sie müssenmit ihrem Aussehen oder einer Krankheit leben, die Aufmerksamkeit aufsich zieht. Doch nicht immer erschließt sich auf den ersten Blick,wer jenseits der Norm lebt. Das kann auch der biedere, unscheinbareNachbar sein, der hinter verschlossenen Türen ein Hobby betreibt, dasdie meisten als unkonventionell bezeichnen würden. Oder die60-Jährige, die einen Zwillingskinderwagen durch den Park schiebt.Wie sich im Gespräch herausstellt, sind es nicht ihre Enkelkinder,sondern ihre eigenen Neugeborenen, die sie dank künstlicherBefruchtung im hohen Alter bekommen hat. Erlaubt ist, was gefällt?Einerseits wird in der heutigen Gesellschaft angeblich so gut wiealles akzeptiert. Man ist tolerant und verständnisvoll, jeder sollseinen individuellen Lebensstil pflegen dürfen. Behinderte haben eingesetzlich verankertes Recht auf Inklusion - und doch bestimmenVorurteile das eigene Denken. Was ist heutzutage schon normal? Mitwelchen Kommentaren müssen sich Menschen auseinandersetzen, die einLeben jenseits der Norm führen? Ist die Gesellschaft wirklich sotolerant, wie sie sein will? Darüber diskutiert Michael Steinbrechermit seinen Gästen.Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285,svenja.trautmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell