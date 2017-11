SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 14.11,17 (Woche 46) bis Mittwoch, 20.12.17 (Woche 51)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 14. November 2017 (Woche46)/13.11.201720.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Einbruch-Schutz - ein Profi-Langfinger plaudert aus demNähkästchen: Mit Einzug der dunklen Jahreszeit kommt bei vielen auchdie Angst vor Einbrechern. Bei schlecht gesicherten Fenstern undTüren sind Diebe in Sekundenschnelle in der Wohnung oder im Haus.Dann bleibt nur zu hoffen, dass die Wertsachen gut versteckt sind."Marktcheck" trifft einen ehemaligen Berufseinbrecher. Er erklärt,welche Verstecke leicht zu finden sind und wie man sich schützenkann.Gefährliche Duftstoffe - wenn Wohlgerüche krank machen: Duftstoffesind überall zu finden, im Waschmittel, Shampoo, in Kosmetika, sogarin Toilettenpapier oder Strumpfhosen. Auch wenn sie verführerischriechen - Produkte mit diesen Inhaltsstoffen sind nicht unbedenklichund können Allergien auslösen. "Markcheck" deckt auf.Supergemüse Gurke - ein Schlankmacher mit vielen Vitaminen undMineralien: Gurken enthalten neben Wasser viele Vitamine undMineralstoffe. Außerdem haben sie kaum Kalorien. Welche Sorten gibtes? Wie gesund sind Gewürzgurken aus dem Glas? "Marktcheck" gibtErnährungstipps und stellt Rezepte für die Zubereitung vor.Tierschutz-Siegel - welche garantieren wirklich faire Haltung?Viele Siegel versprechen Produkte aus artgerechter Haltung. Amweitesten verbreitet ist das Etikett der "Initiative Tierwohl".Schweinefleisch mit diesem Logo kann man in Supermärkten undDiscountern teilweise schon für weniger als fünf Euro das Kilokaufen. Haben diese Tiere tatsächlich artgerecht gelebt? Inwieweitunterscheiden sich Siegel wie Biosiegel, Neuland-Siegel oder dasPremiumlabel des Deutschen Tierschutzbundes? "Marktcheck" klärt auf.Leben mit Alzheimer - wie erkennen, wie damit umgehen? Alzheimerist eine der meistgefürchtetsten Krankheiten. Sie löscht sukzessivedie Erinnerung und schließlich die ganze Persönlichkeit. Mit rund 1,6Millionen Betroffenen und mehr als 300.000 Neuerkrankungen pro Jahrin Deutschland ist Alzheimer die häufigste Form der Demenz und giltbis heute als unheilbar. Woran erkennt man Alzheimer? Wieunterscheiden sich Altersvergesslichkeit und erste Demenz-Symptome?Wie können Angehörige und Freunden Alzheimer-Kranken helfen? Kann derVerlauf über Medikamente verzögert oder abgeschwächt werden? SWRGesundheitsexperte Lothar Zimmermann ist Gast im Studio undbeantwortet Fragen rund um das Thema Alzheimer.Tipp der Woche: Nie mehr stinkende Zwiebelfinger! Zwiebeln undKnoblauch sind gesund, allerdings riechen die Finger nach demSchneiden nicht angenehm. "Marktcheck" zeigt, wie man den Geruchwieder wegbekommt."Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet dasSWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". HendrikeBrenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr imSWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheckMittwoch, 22. November 2017 (Woche 47)/13.11.201720.15 (VPS 20.14) Boris Becker - Der Spieler Erstsendung:20.11.2017 in Das ErsteIm Juli 1985 reckt ein Siebzehnjähriger seine Fäuste in den Himmelüber London. Boris Becker, der rotblonde Junge aus Leimen hatWimbledon gewonnen, das bedeutendste Tennisturnier der Welt. 15.000Menschen jubeln im Stadion, Millionen vor den Fernsehschirmen. Es istdie große Zäsur im Leben von Boris Becker, die alles verändern soll.Dieser Sieg ist erst der Anfang. Dreimal gewinnt Boris BeckerWimbledon, holt insgesamt sechs Grand-Slam Titel. Seine erste Millionmacht er mit 18, spielt insgesamt 25 Millionen an Preisgeldern ein.Sein Name wird zur Marke und sorgt für noch mehr Millionen in denKassen der Werbeindustrie. Es folgen Einladungen von Präsidenten,Königshäusern, vom Weißen Haus und vom Papst. Er löst in Deutschlandeine Beckermania aus, wird rumgereicht und vereinnahmt. Becker, demes doch nur um seinen Tennissport geht, ist zu jung, um auf ein Lebenin Öffentlichkeit vorbereitet zu sein. Mit dem Ruhm kommen dieErwartungen und die ganze Welt schaut zu. Bis heute. "Seit über 30Jahren lebe ich öffentlich. Dafür zahlt man einen Preis."Der Film "Boris Becker - Der Spieler" - aus Anlass seines 50.Geburtstages im November - blickt zurück auf die unvergessenenAuftritte des Leimeners auf den Tennisplätzen dieser Welt. DieDokumentation widmet sich aber auch den Nachrichten zur PleiteBeckers, die seit Monaten die Schlagzeilen bestimmen.Wer ist Boris Becker? Die Autoren begleiten seit Ende 2016 dieöffentlichen Auftritte Boris Beckers, der sie als einzigesFernsehteam mit in sein Haus nach London nimmt und in die Ferien nachIbiza. Kammertöns und Wech beobachten ihn bei einem nächtlichenPokerturnier in Tschechien und folgen ihm zu einem Auftritt in dieenglische Eliteuniversität Cambridge. Die Kamera ist dabei, wennBecker sich einer längst überfälligen Operation am Sprunggelenkunterzieht. Bei all den Begegnungen macht Becker keinen Hehl ausseiner inneren Verfassung. Seine Verletzlichkeit ist zu spüren, seinSiegeswille und manchmal auch sein Einzelkämpfertum: "Den einenbesten Freund habe ich nicht. Es gibt keinen Menschen, der alles vonmir weiß."Das Team reist mit ihm nach Monte Carlo und Paris - und ist mitder Kamera dabei, als Ende Juni die ersten Schlagzeilen über seineSchulden die Runde machen. Die erste Reaktion Beckers vor der Kameraist die entrüstete Frage "Was habe ich den Redakteuren getan? Was denHerausgebern?". Er empfindet die Veröffentlichungen als "Rufmord",sogar als "Totschlag". Den Autoren gegenüber ist Becker völlig offen.Er lässt sie teilnehmen an seiner Verzweiflung und an seinerSiegesgewissheit. Zum ersten Mal äußert er sich im Fernsehen zuseiner Finanzsituation und den Zusammenhalt in seiner Familie. Ervergleicht Tennis mit dem Leben, das er jetzt führt: "Das Ziel istimmer das Gleiche: das Spiel zu gewinnen".Die Erkenntnis, niemals wieder etwas so gut zu können wieTennisspielen, kann tragische Züge haben. Wie andere Ausnahmeathletenauch hat Becker manchmal Mühe, den Erfolg und den guten Stilunbeschadet in den Alltag zu retten. In das zweite Kapitel seinesLebens. Über Jahre vertraut er auf den Rat von eigennützigenBeratern, von denen viele sein Licht suchen. Und der Boulevard findetin ihm eine offenbar nie versiegende Quelle für Lob oder Häme. Gegeneine übergroße Vereinnahmung in seiner Heimat wehrt sich Becker: "Ichbin nicht Euer Boris."Über Boris Becker sprechen seine Ehefrau Lilly, seine Ex-FrauBarbara, seine Mutter Elvira, seine Schwester Sabine. Ehefrau Lillyfasst ihre Erfahrungen so zusammen: "Wenn Du mit Boris Beckerzusammenlebst dann hast Du ihn in guten und in schlechten Tagen, aberich liebe ihn, weil er sich nicht unterkriegen lässt." Zu Wort kommensein langjähriger Manager Ion Tiriac, sein Trainer Günther Boschsowie ehemalige deutsche Tennisprofis wie Michael Stich und Carl-UweSteeb. Tiriac erinnert sich an den jungen Boris, dem er beigebrachthabe, nach seinen, Tiriacs Regeln zu leben und zu spielen: "Er war janoch so ein Baby. Was immer ich sagte, war Gesetz". Bosch vergisstnicht den Kampfgeist seines Schützlings: "Manchmal tropfte Blut durchseinen Schuh". Steeb weiß noch: "Boris ging beim Gegner dahin, wo eswehtut".Eine Produktion der C-Films (Deutschland) GmbH in Koproduktion mitWild Bunch Germany, SWR und WDRFreitag, 01. Dezember 2017 (Woche 48)/13.11.2017Nachgeliefertes Thema beachten!22.15 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Herkunft aufder SpurDonnerstag, 07. Dezember 2017 (Woche 49)/13.11.2017Zusätzlichen Gast beachten!23.15 lesenswertDenis Scheck im Gespräch mit Thomas Lehr und Insa WilkeMittwoch, 13. Dezember 2017 (Woche 50)/13.11.201722.00 Tatort: Wofür es sich zu leben lohnt FernsehfilmDeutschland 2016 Erstsendung: 04.12.2016 in Das Erste Autor:Sathyan Ramesh und Aelrun Goette Rollen und Darsteller: KlaraBlum____Eva Mattes Kai Perlmann____Sebastian Bezzel MatteoLüthi____Roland Koch Catharina____Hanna Schygulla Isolde____IrmHermann Margarethe____Margit Carstensen MaximilianHeinrich____Matthias Habich Anna Krist____Julia Jäger JosefKrist____Thomas Loibl Marie Krist____Paula Knüpling AnnikaBeck____Justine Hauer Eva Glocker____Isabelle Barth FrauMayer____Sarah Hostettler Goldmann____Alexander Simon und andereMusik: Boris Bojadzhiev Kamera: Conny JanssenSeltsam und voller Rätsel sind die Fälle, mit denen Klara Blum,Kai Perlmann und Matteo Lüthi im letzten Bodensee-Tatort des SWRbefasst sind. "Wofür es sich zu leben lohnt" heißt er, und das istweder eine Frage noch eine Antwort, sondern eine Auffassung - eineHaltung.Denn Haltung ist gefragt, wenn man die Witwe eines nicht nurberüchtigten, sondern auch viel geliebten, zu Tode gepeinigtenrechtsextremen Vordenkers verhört. Wenn man den Giftmord an einemAnlagebetrüger recherchieren muss, auch wenn man diesem gar keinWohlergehen wünschte. Wenn man drei greise weise Maiden kennenlernt,die Hexen sein könnten oder Heilige. Lüthi, Perlmann und Blumermitteln in einer Welt, in der Tausende Arbeiter schuldlosverbrennen und der Schuldige in seinen Krokodilstränen badet.Wofür es sich zu leben lohnt, ist, wie Klara Blum sagt, "dass daGerechtigkeit herrscht". Und das ist nicht das letzte Wort.Donnerstag, 14. Dezember 2017 (Woche 50)/13.11.201723.15 lesenswert quartettDenis Scheck im Gespräch mit Insa Wilke, Ijoma Mangold undSandra KegelDenis Scheck moderiert das traditionsreiche Kritikerquartett. Wieimmer sind Ijoma Mangold (Literaturchef der Zeit) und dieLiteraturkritikerin Insa Wilke dabei, Gast im Quartett ist SandraKegel, die Literaturchefin der FAZ.Daniel Kehlmann, Tyll: Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat mit"Vermessung der Welt" bewiesen, dass klassischer Stoff und Bestsellersich nicht widersprechen. Er lässt Eulensiegel in seinem neuen Romandurch den Dreißigjährigen Krieg reisen. Von vielen Kritikern wird dasBuch als das Ereignis schlechthin dieses Buchherbstes gefeiert.Homer, Ilias: Die Ilias ist einer der Urtexte des Abendlandes, dieSchilderung eines grausamen Krieges, ein Mythos, der nebenbei auchnoch das transportiert, was wir unter Menschlichkeit verstehen. Jetztliegt die Vorgeschichte des trojanischen Krieges als Prachtausgabe inden Buchläden, neu übertragen von Kurt Steinmann.John le Carré, Das Vermächtnis der Spione: Eigentlich hat sich derHeld längst aus dem Agentendasein zurückgezogen - da wird ereinbestellt. Der Geheimdienst wurde verklagt. Irene Dische, Schwarz und Weiß: Die deutsch-amerikanischeErzählerin Irene Dische hat mit ihrem neuen Roman acht Jahre gewartet - er entführt uns ins New York der 70er und 80er Jahre, erzählt dieGeschichte von Lili, deren Eltern vor Hitler flohen und die jetzt alsModel in New York lebt und von Duke, den sie aus armen Verhältnissenzu sich holt und der eine sagenhafte Karriere als Weinkenner antritt.Mittwoch, 20. Dezember 2017 (Woche 51)/13.11.2017Beitrag ist Hörfilm und wird mit Videotext-Untertitelausgestrahlt!22.45 Agathe kann's nicht lassen - Mord im Kloster SpielfilmDeutschland 2005 Erstsendung: 27.10.2005 in Das Erste Autor:Hartmann Schmiege