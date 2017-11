SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 07.11.17 (Woche 45) bis Mittwoch, 29.11.17 (Woche 48)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 07. November 2017 (Woche45)/06.11.201723.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 523Mit Joey Kelly und Musik von Prada MeinhoffJoey Kelly: Er ist der Iron Man der Kelly Family - Joey Kelly istnicht nur Teil einer der berühmtesten Musikfamilien der Welt, er istauch als eisenharter Extremsportler bekannt. Er hat unfassbare achtIron Man innerhalb eines Jahres absolviert - Rekord. Die Liste seinerMarathon- und anderer Extremläufe ist scheinbar endlos, er kämpftesich durch Wüsten aus Sand und Eis, jetzt hat er sich bis nachBaden-Baden durchgeschlagen. In der "Pierre M. Krause Show" kommt eszum Showdown, Kelly gegen Krause, Extremsportler gegenExtremunterhalter.Musik von Prada Meinhoff: Aus der Hauptstadt mitten in denSchwarzwald - Prada Meinhoff bringen ihren Sound aus Elektro, Punkund einem Schuss Neue Deutsche Welle mit nach Baden-Baden. Das Duobesteht aus Christin Nichols und René Riewer, sie halb Britin, ergebürtiger Eifeler, jetzt beide in Berlin lebend und steil auf demWeg nach oben. Bei ihren Auftritten ist Exzess angesagt - in der"Pierre M. Krause Show" präsentieren sie live ihren Song "Express".Sonntag, 12. November 2017 (Woche 46)/06.11.201717.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Moderation: JensHübschen Folge 61In der Sendung "Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?" tretenwieder zwei Kandidatenpaare aus der Region gegeneinander und gegenein dreiköpfiges Expertenteam an. In drei Spielrunden müssen dieKandidaten ihr Wissen über den Südwesten beweisen. Es geht um Fragenüber Sehenswürdigkeiten, Mundarten und Dialekte, Klassiker aus derheimischen Küche oder berühmte Söhne und Töchter der Regionenzwischen Koblenz und Konstanz. Kurz: alles Kuriose, Schöne und auchÜberraschende aus dem Südwesten.Die Kandidaten verbindet alle eine besondere Geschichte mit ihrerHeimat.In der heutigen Folge tritt das Team: "Fine R.I.P." ausRheinland-Pfalz gegen das Team "Gautschen" ebenfalls ausRheinland-Pfalz an.Die Experten in der Sendung sind diesmal: Rechts-ExperteKarl-Dieter Möller für Politik, Zeitgeschehen und Wirtschaft,Fußball-Legende Guido Buchwald für Sport und Gesundheit undKabarettist Florian Schroeder für Kultur und Medien.Sonntag, 19. November 2017 (Woche 47)/06.11.201717.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Moderation: JensHübschen Folge 62In der Sendung "Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?" tretenwieder zwei Kandidatenpaare aus der Region gegeneinander und gegenein dreiköpfiges Expertenteam an. In drei Spielrunden müssen dieKandidaten ihr Wissen über den Südwesten beweisen. Es geht um Fragenüber Sehenswürdigkeiten, Mundarten und Dialekte, Klassiker aus derheimischen Küche oder berühmte Söhne und Töchter der Regionenzwischen Koblenz und Konstanz. Kurz: alles Kuriose, Schöne und auchÜberraschende aus dem Südwesten. Die Kandidaten verbindet alle einebesondere Geschichte mit ihrer Heimat.In der heutigen Folge tritt das Team: "Klinikclowns" ausRheinland-Pfalz gegen das Team "Mundartgottesdienst" aus Saarland an.Die Experten in der Sendung sind diesmal: Moderator Dennis Wilmsfür Wissenschaft und Technik, Weinsommelier Natalie Lumpp für Essenund Trinken und Fußball-Legende Guido Buchwald für Sport undGesundheit.Sonntag, 26. November 2017 (Woche 48)/06.11.201717.15 BW+RP: Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?Moderation: Jens Hübschen Folge 63In der Sendung "Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?" tretenwieder zwei Kandidatenpaare aus der Region gegeneinander und gegenein dreiköpfiges Expertenteam an. In drei Spielrunden müssen dieKandidaten ihr Wissen über den Südwesten beweisen. Es geht um Fragenüber Sehenswürdigkeiten, Mundarten und Dialekte, Klassiker aus derheimischen Küche oder berühmte Söhne und Töchter der Regionenzwischen Koblenz und Konstanz. Kurz: alles Kuriose, Schöne und auchÜberraschende aus dem Südwesten. Die Kandidaten verbindet alle einebesondere Geschichte mit ihrer Heimat.In der heutigen Folge tritt das Team: "hetje Mädje" aus BadenWürttemberg gegen das Team "Inside out" ebenfalls aus BadenWürttemberg an.Die Experten in der Sendung sind diesmal: Rechts-ExperteKarl-Dieter Möller für Politik, Zeitgeschehen und Wirtschaft,Weinsommelier Natalie Lumpp für Essen und Trinken und ModeratorDennis Wilms für Wissenschaft und Technik.Mittwoch, 29. November 2017 (Woche 48)/06.11.201722.00 (VPS 21.59) mal ehrlich...wozu brauchen wir denöffentlich-rechtlichen Rundfunk? Der neue SWR Bürgertalk mit FlorianWeberDie Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) wird lauterund intensiver. ARD und ZDF sehen sich zu Unrecht von Teilen derPolitik und der Medienkonkurrenz attackiert. Dabei geht es denGegnern des ÖRR längst nicht mehr nur um die Finanzierung(Rundfunkbeitrag), manchen geht es um Schwächung, um Verkleinerungdurch Fusionen, einige fordern sogar die Abschaffung desöffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und das, obwohl dasBundesverfassungsgericht die Notwendigkeit und gesicherte Existenzdes ÖRR klar bestätigt hat.So weist auch der Intendant des Südwestrundfunks, Peter Boudgoust,die jüngsten Angriffe auf Finanzierung und Existenzberechtigung desöffentlich-rechtlichen Rundfunks zurück: "Wir sind für alle da, wirwerden von allen finanziert. Mit der Debatte um den ÖRR wird sich der neue SWR Bürgertalk "malehrlich..." am Mittwoch, 29. November, um 22 Uhr befassen. ModeratorFlorian Weber wird dazu Befürworter und Gegner desöffentlich-rechtlichen Rundfunksystems zu Wort kommen lassen,Bürgerinnen und Bürger, Politiker und als Vertreter des SWR:Intendant Peter Boudgoust und Justitiar Dr. Hermann Eicher. Seitensder Politik diskutiert die rheinland-pfälzische MinisterpräsidentinMalu Dreyer (SPD) mit.