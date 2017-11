SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 07.11.17 (Woche 45) bis Mittwoch, 13.12.17 (Woche 50)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 07. November 2017 (Woche45)/03.11.201720.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Tatort Parkplatz - mehr Unfälle trotz Einparkhilfe: Rund dieHälfte aller Unfälle passieren auf Parkplätzen. Neben Blechschädenwerden zunehmend Passant(inn)en zum Teil schwer verletzt. Immerbreitere Autos, immer schlechtere Sicht nach hinten erschweren dasEinparken. Parkassistenzsysteme sollen Unfälle verhindern, doch siehalten nicht immer, was sie versprechen. Das zeigt eine Stichprobevon "Marktcheck".Kaffeefahrt - miese Geschäfte mit neuer Masche: SogenannteKaffeefahrten versprechen einen Ausflug, Geschenke und einMittagessen. Sie sind bei Seniorinnen und Senioren beliebt. Doch mitvöllig überteuerten Produkten werden diese von dreisten Veranstalternabgezockt. Das wollen sich einige mutige Teilnehmer nicht mehrgefallen lassen - sie lassen dubiose Verkäufer auffliegen."Marktcheck" ist mit der Kamera dabei.Glasreiniger im Test - welches Produkt macht streifenfrei sauber?Glasreiniger versprechen Abhilfe bei Schlieren, milchigem Schleierund hartnäckigem Schmutz auf Fensterscheiben. Einfach aufsprühen,abwischen und schon sollen Fenster und Spiegel glänzen. Praktisch,aber wie gut funktioniert das wirklich? Welche Stoffe stecken imfeinen Sprühnebel, der schnell mal eingeatmet wird? "Marktcheck"testet verschiedene Produkte.Kostenfalle Handy - wie Mobilfunkanbieter trickreich Kasse machen:Seit 15. Juni 2017 entfallen innerhalb der Europäischen Union undweiteren Staaten die Roamingkosten. Seitdem soll man in diesenLändern zu den gleichen Kosten wie in Deutschland telefonieren,chatten oder im Internet unterwegs sein können. Das klingt gut, dochin der Praxis gibt es einige Fallstricke, die dennoch zu hohen Kostenführen können. Ausgenommen von der neuen Regelung sind auchSatellitennetze in Flugzeugen oder auf Schiffen. "Marktcheck" klärtauf.Lebensversicherung - eine Altersvorsorge am Abgrund:Jahrzehntelang galt eine Lebensversicherung als sichere und gutverzinste Altersvorsorge. Doch aufgrund der Niedrigzinsphase könnenviele Unternehmen die Zinsversprechen kaum mehr erwirtschaften. Nunhaben große Versicherer wie Ergo und Generali angekündigt, ihreLebensversicherungen an Investoren zu verkaufen. Einige kleinereUnternehmen haben dies bereits getan. Der Verbraucherschutz istalarmiert, sieht zum Teil große Risiken auf die Kundinnen und Kundenzukommen. Was bedeutet dieser Schritt konkret? Wie sollten Betroffenereagieren?Gast im Studio - Barbara Sternberger-Frey, Finanzexpertin: Die"Marktcheck"-Finanzexpertin klärt Fragen rund um das Thema Lebens-und Rentenversicherung. So zum Beispiel: Warum kommen dieVersicherungsunternehmen in Bedrängnis? Welche Risiken entstehen fürSparerinnen und Sparer? Wie kann man sich wehren? Für wen ist eineKündigung wegen falscher Widerrufsbelehrungen ein Rettungsanker?Tipp der Woche - Eier schälen: Tricks aus dem Internet versprecheneinfaches Eierschälen. Welcher funktioniert? "Marktcheck" probiert esaus."Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet dasSWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". HendrikeBrenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr imSWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Donnerstag, 09. November 2017 (Woche 45)/03.11.201722.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckGeplante Themen:"Schöne neue Welten - Virtuelle Realitäten in der zeitgenössischenKunst" - jetzt in FriedrichshafenWie schmeckt Baden-Baden? Welche Geschmäcker fehlen? Der KünstlerEmeka Ogboh mischt die Kurstadt auf.Eine Stadt im Tanzfieber - "Tanz Karlsruhe 2017" präsentiertzahlreiche hochkarätige Ensembles.Hätte ich das auch gekonnt? Der etwas andere Museumsbesuch - mitSchauspieler und Kabarettist Nils Althaus durch die Klee-Ausstellungin BaselSonntag, 12. November 2017 (Woche 46)/03.11.2017Geänderten Programmablauf beachten!14.30 (VPS 14.29) Diskussion zum Film "Nellys Abenteuer"Moderation: Fritz FreyTeilnehmer u.a.:____ ____ Jens Becker (Drehbuchautor) ManfredHattendorf (SWR Abteilungsleiter Film und Planung) Maya Götz(Leiterin IZI) Vertreter Zentralrat deutscher Sinti und Roma15.30 (VPS 15.15) Grünzeug Küchengärten - schön, gesund undlecker16.00 (VPS 15.45) Lecker aufs Land - Eine kulinarischeHerbstreise Die Winzerin aus der Pfalz Erstsendung: 05.10.2016 inSWR/SR Folge 3/6(bis 16.30 - weiter wie mitgeteilt)Montag, 11. Dezember 2017 (Woche 50)/03.11.2017Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!08.05 BW+RP: Expedition in die Heimat (WH von FR) Hohenlohe - vonwegen Provinz! Erstsendung: 08.12.2017 in SWR/SR Moderation:Annette KrauseMittwoch, 13. Dezember 2017 (Woche 50)/03.11.2017Geänderten Untertitel für BW und RP beachten!Tagestipp18.15 BW+RP: made in Südwest Die Spielmacher aus RavensburgMemory, Malefiz und das digitale KinderzimmerMittwoch, 13. Dezember 2017 (Woche 50)/03.11.201721.00 Brotzeit - Mit den "Wildbakers" zwischen Rhein und NeckarFolge 1/2Johannes Hirth und Jörg Schmid sind junge Bäcker aus Leidenschaft.Beide stammen aus Bäckerfamilien, schon die Urgroßväter haben dasHandwerk ausgeübt. Zusammen sind sie die "Wildbakers", die mitverrückten Aktionen auf die jahrhundertealte Kunst der traditionellenBrotherstellung aufmerksam machen wollen. Die hat es in Zeiten derTiefkühl-Teiglinge und Backfabriken freilich immer schwerer.Gemeinsam reisen Johannes Hirth und Jörg Schmid durch den Südwesten,besuchen Profi- und Hobbybäcker, junge Wilde und alte Meister, diesich mit "Laib und Seele" der Kunst des guten Brotes verschriebenhaben.Start ihrer heutigen Reise ist das Dorfbackhaus in Kälbertshausenim Neckar-Odenwald-Kreis. Bis in die 1960er-Jahre war die Traditionsolcher Dorfbackhäuser im Südwesten weit verbreitet. InKälbertshausen wird sie heute noch gelebt. Einmal im Monat duftet dasganze Dorf nach frisch gebackenem Holzofenbrot. Davon haben auch die"Wildbakers" Schmid und Hirth Wind bekommen und statten derHobbybäcker-Truppe rund um Ortsvorsteher Erhard Geörg und OfenbauerBruno Reutter einen Besuch ab. Doch die Backprofis haben nicht nurTipps für die ortsansässigen Hobbybäcker parat - sie entwickeln vorOrt auch eine eigene Brotkreation, passend zur Region.In Speyer besuchen sie zwei Quereinsteiger: die "Brot-Puristen"Sebastian Däuwel und Daniel Petruccelli, die sich vor einem gutenJahr mit einer eigenen Bäckerei selbständig gemacht haben. IhrSortiment ist übersichtlich, ihre Öffnungszeiten sind es auch. Warumdas außergewöhnliche Konzept dennoch aufgeht und die Kunden oft schoneine halbe Stunde vor Verkaufsbeginn Schlange stehen, wird den"Wildbakers" klar, als sie das Roggenbrot der "Brot-Puristen"probieren: Die Zutaten sind aufs Wesentliche reduziert, diehandwerkliche Verarbeitung ist hervorragend.Auch der Heidelberger Bäckermeister Klaus Rothermel hat in seinemLeben die Weichen neu gestellt: Aus Liebe zum Brot hat er denelterlichen Bäckerei-Großbetrieb verlassen und außerhalb vonHeidelberg seinen Traum von der eigenen Holzofen-Bäckereiverwirklicht. Die zusätzliche Arbeit, die das Backen mit dem Holzofenerfordert, scheut er nicht. Stolz präsentiert der passionierte Bäckerden "Wildbakers" sein noch ofenwarmes Brot.