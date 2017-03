SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 07.03.17 (Woche 10) bis Samstag, 08.04.17 (Woche 15)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 07. März 2017 (Woche 10)/06.03.2017Tagestipp20.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Gratis-Masche - wie mit Versprechen Kasse gemacht wirdGratis-Angebote im Supermarkt versprechen dem Kunden ein paar Grammextra oder zusätzliche Artikel. Sie erwecken den Eindruck, man bekämeetwas geschenkt. Doch wie viel spart man wirklich? "Marktcheck" machtden Test und konfrontiert die Hersteller mit den Ergebnissen.Elektrogeräte - wie beim Energielabel getrickst wird Viele Kundenwünschen sich ein sparsames und effizientes Elektrogerät. DasEnergielabel auf dem Gerät ist daher entscheidender Faktor beim Kauf.Wie verlässlich sind die Verbraucherangaben? Zusammen mit derVerbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und einem Energie-Expertenüberprüft "Marktcheck" einige Elektrogeräte.Himbeer-Konfitüre - was genau steckt drin? Himbeer-Konfitüre istin vielen Haushalten fester Bestandteil des Frühstücks. Wie groß sinddie qualitativen Unterschiede zwischen Discounter-Konfitüre undMarkenprodukten und wie unterscheiden sie sich geschmacklich? ImLabortest untersucht "Marktcheck" verschiedene Konfitüren. Außerdemvergleichen mehr als einhundert Passanten in der StuttgarterMarkthalle den Geschmack unterschiedlicher Himbeer-Konfitüren.Akku-Gefahr - wenn der Reparaturdienst mangelhaft arbeitet ImInternet versprechen sogenannte Akku-Doktoren schnelle Hilfe beischwächelndem E-Bike-Akku. Dieser darf jedoch nur im Auftrag desHändlers geöffnet werden. Der vom Reparaturdienst zurückgesandte Akkuentspricht nicht immer dem Original. Es kann daher vorkommen, dassdie neu eingebauten Zellen nicht mehr mit der Elektronikzusammenpassen. Solche Akkus können Feuer fangen und gefährden dieSicherheit des E-Bike-Fahrers.Wohnungsärger - wer ist für den Schimmel verantwortlich? Immerwieder kommt es zu Streitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern. Soauch bei einer "Marktcheck"-Zuschauerin aus Ulm, in deren Wohnungsich immer mehr Schimmelpilze ausbreiteten."Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, worauf Mieterund Vermieter achten sollten. Außerdem erläutert er, ob man eineZweitwohnung wegen Eigenbedarf kündigen darf und welchen Bereich dieNebenkosten umfassen."Marktcheck" Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet dasSWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". HendrikeBrenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20.15 Uhr imSWR Fernsehen.Freitag, 10. März 2017 (Woche 10)/06.03.201722.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Jung, berühmt,erfolgreich - und dann?Sie sind jung, ehrgeizig, erfolgreich, stehen ganz oben an derSpitze und begeistern ein Millionenpublikum: Kleine Ausnahmetalente,frühreife Überflieger, junge Durchstarter. Sei es der angehimmelteYoutube-Star, die beneidete Unternehmensgründerin im Teeangeralteroder der Nachwuchspolitiker, der über Nacht zum gefeiertenShootingstar wird. Alle haben sie eines gemeinsam: Sie müssen mitihrem frühen Erfolg umgehen. Die einen wachsen über sich hinaus,bauen ihren Erfolg weiter aus und sorgen rechtzeitig für magereZeiten vor. Andere zerbrechen am Scheinwerferlicht und Erfolgsdruckund an falschen Freunden. Denn wo der schnelle Erfolg zu Hause ist,da sind Missgunst und Häme meist nicht fern. Ebenso der finanzielleAbsturz und die Einsamkeit. Viele fühlen sich rückblickend um ihreJugend beraubt, sind geplagt von Versagensängsten und haben einenextrem hohen Anspruch an sich selbst. Und scheitern genau daran immerwieder. Nicht selten kommt der Antrieb, hoch hinaus zu wollen, abervon ehrgeizigen Eltern, die ihren Nachwuchs zu Höchstleistungendressieren. Ein oft vorgezeichneter Weg vom Wunder- zum Sorgenkind.Den getrimmten Kindern bleiben oft Schäden fürs Leben.Bereits mit zwei Jahren stand Marika Kilius zum ersten Mal aufRollschuhen, kurze Zeit später zog sie erste Pirouetten auf dem Eis -und wurde zu Deutschlands Eiskunstlauf-Ikone: "Meine Mutter hat schonfrüh gemerkt, dass ich talentiert bin. Und so habe ich täglich sechsStunden trainiert." Mit eiserner Disziplin holte sie unzähligeMedaillen, nach ihrer Eis-Showkarriere etablierte sie sich alsGeschäftsfrau.Acht Jahre konnten die "Lindenstraße"-Fans verfolgen, wieChristian Kahrmann als Benny Beimer vom braven Jungen zumrebellischen Teenager heranreifte. Danach wurde es ruhiger um seineFernsehpräsenz, 2012 eröffnete er ein Café. Zuletzt machte erSchlagzeilen, als er alkoholisiert einen Autounfall hatte - auf demRücksitz saßen seine beiden kleinen Töchter. "Mich hat die negativeBerichterstattung sehr verletzt. Mittlerweile habe ich einen Entzuggemacht."Auf der Achterbahn des Erfolgs ist auch Marlene Tackenberggefahren. Als 19-Jährige wurde sie mit der Girl-Band "Tic Tac Toe"über Nacht zum Popstar: Teenager kreischten, stürmten auf sie los undbelagerten die Hotels. 1997 dann der harte Aufprall aus demglanzvollen Leben, es folgten Geldprobleme und Einsamkeit: "Nach TicTac Toe ein normales Leben zu führen, war unmöglich. Da war vielTrauer, Wut und Frust.""Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" - das Schicksal der heroinabhängigenChristiane F. und ihres Freundes Detlef war in den Achtzigern einWelterfolg. Thomas Haustein spielte als 15-Jähriger die Hauptrolle:"Der Film hat mein Leben völlig durcheinander gerüttelt, auf einmalfliegt man durch die Welt wie ein Flummi". Dies war seine erste undletzte Filmrolle. Als Suchtberater arbeitet er genau in jenerEinrichtung, in der die wahre Christiane F. einst Hilfe suchte.Zuspruch von außen, Anerkennung und Selbstvertrauen - viele Jahrewaren das für Jacqueline Bethke Fremdwörter. Denn von Kindesbeinen anwurde ihr eingetrichtert: Aus dir wird sowieso nichts. Und so hat siesich nie viel zugetraut - bis mit Anfang 50 die Kehrtwende kam: EinIQ-Test war der Anfang eines neuen Lebens: "Nach dem Ergebnis habeich mein Leben erstmals selbst in die Hand genommen". Mittlerweilestudiert sie Jura und lernt fünf Sprachen.Psychologin Dr. Bärbel Wardetzki weiß, welche Faktoren in jungenJahren zu einem erfolgreichen und zufriedenen Leben führen. Undwelche hinderlich sind. Seit vielen Jahren beschäftigt sich dieTherapeutin mit Persönlichkeitsentwicklung und Narzissmus:"Grundvoraussetzung für Erfolg ist Begabung, Talent und vor allemMotivation. Und ein gutes Selbstwertgefühl ist die Basis für einengesunden Lebensmotor."Samstag, 11. März 2017 (Woche 11)/06.03.2017Geänderten Programmablauf beachten!11.30 (VPS 13.00) Tierärztin Dr. Mertens Alarm im ZooFernsehserie Deutschland 2006 Erstsendung: 17.10.2006 in Das Erste12.20 (VPS 11.30) Die Trödelqueen - Gelegenheit macht LiebeSpielfilm Deutschland 2011 Erstsendung: 08.04.2011 in Das Erste(bis 13.15 - weiter wie mitgeteilt)Samstag, 25. März 2017 (Woche 13)/06.03.2017Geänderten Programmablauf beachten!11.30 (VPS 13.00) Tierärztin Dr. Mertens Der neue MannFernsehserie Deutschland 2006 Erstsendung: 24.10.2006 in Das Erste12.20 (VPS 11.30) Wen die Liebe trifft Spielfilm Deutschland2005 Erstsendung: 11.11.2005 in Das Erste(bis 13.50 - weiter wie mitgeteilt)Samstag, 01. April 2017 (Woche 14)/06.03.2017Geänderten Programmablauf beachten!11.30 (VPS 13.00) Tierärztin Dr. Mertens Ein Krokodil imHandgepäck Fernsehserie Deutschland 2006 Erstsendung: 31.10.2006in Das Erste12.20 (VPS 11.30) 1:0 für das Glück Spielfilm Deutschland 2008Erstsendung: 09.05.2008 in Das Erste(bis 13.50 - weiter wie mitgeteilt)Samstag, 08. April 2017 (Woche 15)/06.03.2017Geänderten Programmablauf beachten!11.30 (VPS 13.00) Tierärztin Dr. Mertens Die UnzertrennlichenFernsehserie Deutschland 2006 Erstsendung: 07.11.2006 in Das Erste12.20 (VPS 11.30) Umwege des Herzens Spielfilm Deutschland 2001Erstsendung: 28.11.2001 in Das Erste(bis 13.50 - weiter wie mitgeteilt)