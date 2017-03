SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 07.03.17 (Woche 10) bis Mittwoch, 12.04.17 (Woche 15)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 07. März 2017 (Woche 10)/03.03.201723.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 501Powerfrauen Carolin Kebekus und Joy Denalane bei Pierre M. Krause500 Sendungen. Drei Monate Winterpause. Jetzt ist er zurück:Pierre M. Krause begrüßt zur ersten neuen Sendung im Jahr 2017pünktlich zum Weltfrauentag zwei Powerfrauen: Komikerin CarolinKebekus und Sängerin Joy Denalane sind zu Gast im Schwarzwald-Studio.Carolin Kebekus ist vor allem als erfolgreiche Komikerin bekannt,die mit ihren Programmen die größten Hallen füllt und im Fernsehen inder "heute show" und mit ihrer eigenen Show "Pussy Terror TV" fürFurore sorgt. Jetzt hat sie ihre erste Hauptrolle als Schauspieleringespielt: "Schatz, nimm du sie" läuft derzeit in den Kinos. Trotzintensiver Karnevalszeit hat sie den Weg nach Baden-Baden gefundenund qualifiziert sich in einer Studio-Aktion als würdigeDomian-Nachfolgerin. Mit Joy Denalane ist eine der größten Stimmender deutschen Musiklandschaft in der Show. Sie präsentiert aus ihrembrandneuen Album "Gleisdreieck" die aktuelle Single "Alles leuchtet"- wie immer in der "Pierre M. Krause Show" live gesungen.Moderator und Investigativreporter Pierre M. Krause widmet sichaußerdem der großen Schicksalswahl des Jahres: der bevorstehendenLandtagswahl im Saarland. In einem mehrmonatigen Roadtrip nähert ersich dem kleinen, aber feinen Bundesland und ihren Bewohnern.Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "HaraldSchmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival"in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag dieWahrheit" zu sehen, sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr alszehn Jahren moderiert er die "SWR3 latenight", die seit 2016 "DiePierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt. Für die Sendung"TV-Helden" wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis gekrönt.Zudem hat er das Buch "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus demSchwarzwald" verfasst.Freitag, 10. März 2017 (Woche 10)/03.03.2017Geänderten Untertitel beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Jung, berühmt,erfolgreich - und dann?Samstag, 11. März 2017 (Woche 11)/03.03.2017Korrigierten Untertitel beachten!16.00 Eisenbahn-Romantik"Natur, Nostalgie und die 97 501"- oder schaukelnd durch dieBiosphäre Erstsendung: 10.08.2013 in SWR Folge 795Montag, 13. März 2017 (Woche 11)/03.03.2017Korrigierten Untertitel beachten!14.15 Eisenbahn-Romantik (WH von SA) Bahnhof Pasewalk -Wartehalle des Lebens Erstsendung: 11.03.2017 in SWR/SR Folge 897Sonntag, 09. April 2017 (Woche 15)/03.03.2017Korrigierten Titel beachten!10.45 Abenteuer Klosterstadt MeßkirchBauen wie im Mittelalter Erstsendung: 08.05.2016 in SWR/SRMittwoch, 12. April 2017 (Woche 15)/03.03.201721.00 Abgehängt! Diezemanns Reisen ins arme Deutschland942 Euro - wer ein Nettoeinkommen hat, das unterhalb dieser Grenzeliegt, gilt in Deutschland als "armutsgefährdet". Das sind in unseremLand etwa zwölf Millionen Menschen. Einer von ihnen ist Lothar G.,ein ehemaliger Koch. SWR-Reporter Kai Diezemann trifft ihn bei derMainzer "Tafel", wo sich Menschen mit geringem Einkommen mitLebensmitteln versorgen können. Lothar G. hatte in seinem Berufslebenviele Saisonverträge ohne soziale Absicherung, außerdem öfters auchJobs im Ausland. Jetzt im Alter hat er nur Anspruch auf eine kargeRente. Einschließlich zusätzlicher Grundsicherung vom Staat kommt erauf 788 Euro. Mehr ist nicht drin.Das heißt: Er muss mit jedem Cent rechnen. Nach Abzug der Mietedes 14-Quadratmeter-Appartements und der Kosten für Medikamentebleiben ihm zum Leben rund 330 Euro im Monat. Ohne das Brot, Obst undGemüse, das er sich alle drei bis vier Tage von der Tafel holt, würdeer nicht klar kommen, sagt er. Trotzdem ist er optimistisch, beklagtsich nicht. Er komme über die Runden, auch weil er Freunde habe, dieihm manchmal aushelfen, wenn es ganz eng wird mit dem Geld, erzählter.Lothar G. gehört zu einer jener Gruppen, die am meisten von Armutgefährdet sind: Geringverdiener, die wenig fürs Alter vorsorgenkonnten. Aber auch Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindernsind stärker von Armut bedroht als der Rest der Gesellschaft. Undtrotzdem gibt es politischen Streit darüber, ob Deutschland insgesamtimmer weiter auseinander driftet. Der Chef des ParitätischenWohlfahrtsverbandes Ulrich Schneider konstatiert eine immer größerwerdende Ungerechtigkeit in Deutschland. Armutsforscher Georg Cremervon der Caritas hält dagegen. Er sagt, Armutsprobleme würdenskandalisiert, das werde dem Sozialstaat nicht gerecht und spielePopulisten in die Hände. Was stimmt?Kai Diezemann sucht nach Antworten, spricht mit armen Menschen undExperten. Wie fühlt sich Armut in Deutschland 2017 an? Ein Film vonKai Diezemann und Christiane Henningsen.