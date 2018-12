SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 30.12.18 (Woche 1) bis 05.02.18 (Woche 6)

Finanztrends Video zu



Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenSonntag, 30. Dezember 2018 (Woche 1)/27.12.2018Geänderten Programmablauf beachten (Sendetag beginnt um 5.55 Uhr)!05.55 (VPS 06.05) Flussgeschichten - Eine Zeitreise im SüdwestenErstsendung: 17.12.2017 in SWR/SR Autor: Thomas Lauterbach07.25 (VPS 07.35) Rheinland-Pfalz von oben Erstsendung:21.05.2017 in SWR/SR08.55 (VPS 09.05) Lieblingsstücke der Klassik Pietari Inkinenund Vadim Gluzman präsentieren Bach und Brahms(bis 10.30 - weiter wie mitgeteilt)Montag, 07. Januar 2019 (Woche 2)/27.12.2018Rateteam beachten!22.30 (VPS 23.15) Meister des Alltags Das SWR WissensquizModeration: Florian Weber Rateteam: Enie van de Meiklokjes, BodoBach, Alice Hoffmann, Giovanni Zarrella Folge 163Montag, 14. Januar 2019 (Woche 3)/27.12.2018Rateteam beachten!22.30 (VPS 23.15) Meister des Alltags Das SWR WissensquizModeration: Florian Weber Rateteam: Enie van de Meiklokjes, BodoBach, Alice Hoffmann, Giovanni Zarrella Folge 164Freitag, 18. Januar 2019 (Woche 3)/27.12.2018Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Eine Chance fürdie LiebeMontag, 21. Januar 2019 (Woche 4)/27.12.2018Rateteam beachten!22.30 (VPS 23.15) Meister des Alltags Das SWR WissensquizModeration: Florian Weber Rateteam: Enie van de Meiklokjes, BodoBach, Alice Hoffmann, Giovanni Zarrella Folge 165Montag, 28. Januar 2019 (Woche 5)/27.12.2018Rateteam beachten!22.30 (VPS 23.15) Meister des Alltags Das SWR WissensquizModeration: Florian Weber Rateteam: Enie van de Meiklokjes, BodoBach, Alice Hoffmann, Christoph Sonntag Folge 166Samstag, 02. Februar 2019 (Woche 6)/27.12.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!08.00 Planet SchuleKrieg der Träume - Das Making ofMontag, 04. Februar 2019 (Woche 6)/27.12.2018Rateteam beachten!22.30 Meister des AlltagsDas SWR Wissensquiz Moderation: Florian Weber Rateteam: Enie vande Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Christoph Sonntag Folge167Dienstag, 05. Februar 2019 (Woche 6)/27.12.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!07.00 Planet SchuleKrieg der Träume - Das Making of (WH von SA) Erstsendung:02.02.2019 in SWR/SRPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell