SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 30.12.17 (Woche 1) bis 04.01.18 (Woche 1)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 30. Dezember 2017 (Woche1)/29.12.2017Beitrag wird ohne Videotext-Untertitel ausgestrahlt!18.15 (VPS 18.14) RP: Landesart Plus Die Rosenhochzeit - DieDeutsche Radiophilharmonie wird 10 Jahre altDonnerstag, 04. Januar 2018 (Woche 1)/29.12.2017Geänderten Programmablauf für SR beachten!22.00 (VPS 21.59) SR: Unter Tannen Eine saarländische SerieRollen und Darsteller: Paul____Gerhard Polacek Boris____Bejo DohmenKalle____Fridolin Sandmeyer Marianne____Alice HoffmannDieter____Hanno Friedrich Alexandra____Luisa WietzorekLambert____Sebastian Müller-Bech Brecht____Thomas EngelAngelika____Isabelle Gross Matteo____Alfredo Zermini Kevin____KlausEbert Tobias____Simon Pawlowsky Buch und Regie: Thomas Scherer,Co-Autorinnen: Marie Christener, Sarah Christener Kamera: DavidHugle Musik: Michael Firmont Schnitt: David Kassung, Thomas Scherer23.00 SR: On the DriveRollen und Darsteller: Paul____Gerhard Polacek Dieter____HannoFriedrich Matteo____Alfredo Zermini u.a. Buch und Regie: ThomasScherer Kamera: Kevin Hartfiel Musik: Lennart Kreft Script:Jessica Müller(bis 23.30 - weiter wie mitgeteilt)