SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 30.11.17 (Woche 48) bis 12.01.18 (Woche 2)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 30. November 2017 (Woche48)/29.11.2017Geänderte Moderation für RP beachten!20.15 RP: zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürsLand mit Daniela SchickDonnerstag, 30. November 2017 (Woche 48)/29.11.201722.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckDiesmal mit folgenden Themen:Filmschau Baden-Württemberg - von "Laible und Frisch" bis"Niemandsland" lässt sich die Heimat neu entdecken."Private Show" - das Kunstmuseum Stuttgart zeigt Patrick Angus undseine Milieustudien in Bars, Striplokalen und Badehäusern.Nicht jugendfrei? - Die Direktorin des Stuttgarter Kunstmuseums,Ulrike Groos, im Gespräch mit Denis Scheck.Die Kraft der Musik - mit Daniel Barenboim ist ein Musiker,Friedenskämpfer und Visionär 75 geworden."Fitz Fatz Peng" - die bunten Monster-Bilder von Stefanie Gutheilsind jetzt im Kunstverein Ulm zu bestaunen.Freitag, 01. Dezember 2017 (Woche 48)/29.11.201722.15 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Herkunft aufder SpurFremd in der eigenen Familie, dieses beklemmende Gefühlbeschleicht viele Adoptivkinder im Laufe ihrer Kindheit. Selbst wennnie darüber gesprochen und ein Mantel des Schweigens über dietatsächliche Herkunft gelegt wird - das Empfinden, irgendwie nichtrichtig dazuzugehören, zieht sich oft wie ein roter Faden durch dasganze Leben. Auch wenn sich die Adoptiveltern noch so sehr umNormalität bemühen, was in allen Fällen bleibt, ist eine gefühlteinnere Unvollständigkeit und Zerrissenheit. Ob als Findelkindausgesetzt, als Waisenkind im Heim oder als Kuckuckskind aufgewachsen- die Einen holt die Frage nach den Wurzeln erst später ein, Anderewiederum tragen die Sehnsucht nach Identität von Anfang an in sich.Sie geben alles dafür, herauszufinden, warum sie wurden, was siesind. Nichts über die biologischen Eltern zu wissen, ist für dieBetroffenen ein kaum auszuhaltender Zustand. So geht es auch vielenSamenspenderkinder. Viele verlieren die Bodenhaftung und stürzen inein Gefühlschaos, das ihr komplettes Leben aus den Fugen reißt.Manchmal ist es purer Zufall, der Racheakt eines verlassenen Partnersoder das Lüften eines lange gehüteten Geheimnisses: Endlich kommt ansTageslicht, was meist eine jahrelange Ahnung war. Nicht seltenbeginnt eine langwierige Suche. Doch nicht jedes Aufeinandertreffenendet als Happy End, die Vergangenheit kann auch Schreckliches überdie eigenen Eltern enthüllen. Besonders schmerzhaft aber ist dieSuche für diejenigen, die nach akribischen Nachforschungen endlichLicht ins Dunkel bringen, dem Ziel so nahe sind und dann feststellenmüssen: 'Meine wahren Eltern sind verstorben oder wollen mich nichtsehen'.Mathias Kopetzki verbrachte eine glückliche Kindheit bei seinenAdoptiveltern. Das Bedürfnis, mehr über seine leiblichen Eltern zuerfahren, hatte der Schauspieler lange nicht. Dies änderte sich auchnicht, als eines Tages ein Lebenszeichen von seinem Vater kam: "Ichbin aus allen Wolken gefallen. Zu einem Treffen war ich damals abernicht bereit." Erst viele Jahre später führte eine Reise in einfernes Land zu einer Begegnung mit seinem Vater und seinenkulturellen Wurzeln.Eine liebevolle Kindheit war Marianne Schäfer nicht vergönnt, siewurde in einem Alkoholiker-Haushalt voller Gewalt und Kälte groß.Schon früh hatte sie das leise Gefühl, ganz anders als der Rest ihrerFamilie zu sein. Bis ein Zufall fast 50 Jahre später ans Lichtbrachte: Marianne wurde als Baby im Krankenhaus vertauscht: "Als ichmit meiner leiblichen Schwester Familienfotos ausgetauscht habe, wardas Gänsehaut pur."Auch Marco Hauenstein hatte keinen leichten Start ins Leben.Bereits als Baby musste der Schweizer einen Heroinentzug hinter sichbringen. Seine Mutter war drogenabhängig, er wuchs bei Pflegeelternauf. Von seinen leiblichen Eltern wusste er nur wenig. Deshalbstartete der 20-Jährige eine Suchaktion auf Facebook: "Ich habeSehnsucht nach meiner Familie", schrieb er dort. Sein Hilferuf löstezwar eine große Anteilnahme aus, brachte ihm allerdings auch traurigeGewissheit.Wie viele Kinder er genau hat, das ist Florian Weber nichtbekannt. Auch wissen nicht alle seine Nachkommen, wie sie gezeugtwurden. Denn der gelernte Metzger ist auf einer Internetplattform alsSamenspender registriert. Für ihn ein lukrativer Nebenverdienst, fürdie kinderlosen Paare eine unkomplizierte Möglichkeit auf dem Weg zumKinder-Glück: "Auch wenn die Kinder meine Gene haben, für mich sinddas nicht meine Kinder."Vater unbekannt! So geht es auch Christiane Grams-Dollmann. Mitneun Jahren erfuhr die Bühnenkünstlerin, dass sie durch eine anonymeSamenspende in einem Kinderwunschzentrum gezeugt wurde. DieUngewissheit über ihre wahre Identität quält die 33-Jährige sehr: "Esvergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht daran denke: WelcheCharaktereigenschaften trage ich wohl in mir - wer und wo ist meinVater?" Auch wenn der damalige Arzt alle Unterlagen vernichtet hat,hofft sie, eines Tages Klarheit zu bekommen.Irmela Wiemann kennt solche Schicksale zur Genüge. Seit 30 Jahrenarbeitet sie in der Familienberatung und betreut vorrangigAdoptivkinder und Pflegefamilien. Als langjährige Familientherapeutinweiß sie, wie belastend Herkunftslügen und Familiengeheimnisse seinkönnen. Ihre Erfahrung: "Je früher Kinder über ihre wahren WurzelnBescheid wissen, umso gefestigter können sie als Erwachsene durchsLeben gehen."Dienstag, 05. Dezember 2017 (Woche 49)/29.11.201715.15 Mit dem Zug durch MexikoErstsendung: 28.03.2011 in arteDer Chihuahua al Pacifico, kurz genannt Chepe, hält sich genau anden Fahrplan. Jeden Morgen um 6 Uhr setzt sich die "Primera Express", der erste Klasse-Zug, in Bewegung. Eine Stunde später folgt die"Clase Economica", die Zweite Klasse. Beide Züge werden von riesigenDieselloks gezogen.Eine Fahrt mit dem Chepe gehört zu den abenteuerlichstenEisenbahnreisen der Welt. El Chepe verbindet die Pazifikküste Mexikosmit der Stadt Chihuahua im Nordwesten des Landes. Dabei klettert derZug von der Höhe des Meeresspiegels auf 2400 m Höhe hinauf in dieBerge der Sierra Madre, fährt über 39 Brücken, durch 86 Tunnel undschraubt sich auf Serpentinen und Schleifen in eine unvergleichlicheLandschaft hinein. Die Fahrt entlang der Barranca del Cobre, derKupferschlucht , ist ein unvergessliches Erlebnis. Vor denBahnpassagieren öffnet sich dasgrößte Canyon-System der Welt mitSchluchten tiefer als der Grand Canyon in Arizona. Hier sind die"Raramuri" zuhause, eine indigene Bevölkerungsgruppe, die noch heuteso leben wie ihre Vorfahren.Die Entstehungsgeschichte des Chepe war schleppend. 1861 entstanddie Idee, mittels Schiene einen Handelsweg zwischen der mexikanischenPazifikküste und Texas zu eröffnen. 1897 erfolgte der ersteSpatenstich. Von beiden Seiten her wurden rund 700 km der Trassegelegt. Die mexikanische Revolution brachte das ehrgeizige Vorhabenzum Stillstand. Erst 1940 wurde der letzte undschwierigste Streckenabschnitt begonnen, der Steilabstieg aus demGebirge hinab auf die Ebene vor der Küste. 20 Jahre dauerte es, bisdas Teilstück fertiggestellt war. 1961 fuhr der erste Zug von derKüste im Staat Sinaloa über die Sierra Madre nach Chihuahua im StaatChihuahua.Der ursprünglich angedachte Warentransport hatte längst schnellereWege gefunden, dafür kommen jetzt die Bewohner der Gebirgsregion undTouristen in den Genuß, diese aufregende Eisenbahnstrecke zubefahren - zwischen 13 und 16 Stunden Fahrt stehen den Passagierenbevor, aber keine Sekunde Langeweile.Donnerstag, 07. Dezember 2017 (Woche 49)/29.11.201714.15 Eisenbahn-RomantikDampf über den Eifelvulkanen Erstsendung: 21.04.2015 in SWR/SRFolge 363In dieser Folge lädt "Eisenbahn-Romantik" die Zuschauer ein zueiner Plandampfreise auf einer der schönsten Bahnlinien Deutschlands- der Eifelbahn Köln-Trier. Regional-Express-Züge und Regionalbahnen,alle dampfbespannt, bieten ein Programm, das vor allem auf dersteigungsreichen und landschaftlich reizvollen Schiene vom Dom zurPorta Nigra durchgeführt wurde. Höhepunkt Sendung ist das großeDampfloktreffen in Gerolstein mit Sternfahrt, Lokparade undBahnbetriebswerk-Aktivitäten.Samstag, 16. Dezember 2017 (Woche 51)/29.11.2017Geänderten Beitrag beachten!13.00 (VPS 12.59) Lichterglanz und Schneegestöber (WH von SO)Weihnacht in Schweden Erstsendung: 22.12.2013 in NDRSonntag, 17. Dezember 2017 (Woche 51)/29.11.2017Geänderten Programmablauf beachten!06.00 (VPS 07.00) Spitzbergen - Leben in Europas Kühlschrank (WHvon SA) Erstsendung: 17.07.2016 in SWR/SR06.45 Feuer in der kalten NachtLieder und Geschichten zur Weihnachtszeit Erstsendung: 24.12.1981in SWR BW(bis 07.45 - weiter wie mitgeteilt)Sonntag, 17. Dezember 2017 (Woche 51)/29.11.2017Geänderten Beitrag beachten!22.50 (VPS 22.49) Stille Nächte Spielfilm Deutschland 2014Erstsendung: 05.12.2014 in Das Erste Autor: Horst Sczerba Rollenund Darsteller: Clara____Katharina Thalbach Paul____Hanns ZischlerRita____Katharina Schüttler Georg____Matthias KoeberlinManuela____Nadine Wrietz Yvonne____Gamze Aktas Filiz____SonjaHurani Nina____Clara Brauer Der Polizist____Guido A. Schick HerrSommer____Klaus Dittmann Dr. Hans Marek____Kai Ivo Baulitz undandere Kamera: Hagen Bogdanski"Aber dieses Mal sagst Du es ihnen!" - Diese strenge Ermahnungbekommt Georg (Matthias Koeberlin) alle Jahre wieder zu hören, wenner mit seiner Exfrau Rita (Katharina Schüttler) zum obligatorischenWeihnachtsbesuch bei seinen Eltern aufbricht. Denn Rita und Georgsind zwar seit Jahren getrennt, aber seinen Eltern Clara (KatharinaThalbach) und Paul (Hanns Zischler) spielen sie zu Heiligabend nochimmer das glückliche Paar vor. Auch sonst hat der herzensgute Georgseine Probleme mit der Ehrlichkeit: So ist er in Wahrheit gar keinOberarzt im Krankenhaus, sondern hat lediglich einen Job alsKrankenpfleger und eine neue Beziehung hat er auch nicht - denninsgeheim hängt er noch immer an Rita. Die wiederum erzählt zwarstets vom großen Erfolg ihres Friseurgeschäft, muss tatsächlich aberfroh sein, wenn sie finanziell über die Runden kommt. So wird derWeihnachtbesuch stets zu einem Fest der fröhlichen Flunkereien. Undwährend Clara und Paul sich nachts liebevoll aneinanderkuscheln,schlafen Rita und Georg im Ehebett Rücken an Rücken. Im Jahr daraufgeht das Spiel dann von vorne los: "Aber diesmal ...", mahnt Ritaerneut, was mittlerweile auch schon zur Tradition gehört.Die beiden können ja nicht ahnen, dass die lebensklugen Seniorendie Maskerade längst durchschaut haben. Doch der besonnene Paul unddie temperamentvolle Clara nehmen das jährliche "Weihnachtsmärchen"der jungen Leute mit Gelassenheit und trockenem Humor. Sie denken garnicht daran, den Mummenschanz auffliegen zu lassen - dasFamilientreffen zu Heiligabend ist schließlich eine schöne Tradition,und wer weiß: Vielleicht kommen die beiden eines Tages ja wiederzusammen. Tatsächlich haben Clara und Paul ihre eigenen Geheimnisse,von denen sie Georg nichts erzählen. So wenig er eine Elternenttäuschen will, so wenig wollen sie ihm durch ihre Probleme zurLast fallen. Auf unerwartete und bittersüße Weise können sie ihremSohn jedoch zeigen, dass zu einem erfüllten Leben vor allem auch derMut zu klaren Entscheidungen gehört.Sogar hinter komplizierten Lügengebilden können sich tiefereWahrheiten verbergen - das zeigt Horst Sczerba in seinem Film "StilleNächte" auf kluge, heiter-besinnliche Weise. Im Mittelpunkt stehenMenschen, die ihrer Umwelt aus unterschiedlichen Gründen etwasvorgaukeln, dabei aber indirekt ihre wahren Empfindungen und Nöteumso deutlicher sichtbar machen: Eine Liebe, die nie verloschen ist;die Angst, als Versager dazustehen; die Sorge, ein Leben in Leid zuführen. Regisseur und Autor Horst Sczerba wurde unter anderem durchsein Drehbuch zu Wolfgang Beckers "Kinderspiele" bekannt und führtebei der preisgekrönten Tragikomödie "Halt mich fest!" Regie. Für dieKamera zeichnet Hagen Bogdanski verantwortlich. Beim Festival desdeutschen Film in Ludwigshafen war "Stille Nächte" ein Publikums- undKritikererfolg.Sonntag, 17. Dezember 2017 (Woche 51)/29.11.201703.10 (VPS 03.08) Stille Nächte (WH) Spielfilm Deutschland 2014Erstsendung: 05.12.2014 in Das ErsteDienstag, 02. Januar 2018 (Woche 1)/29.11.201716.05 Kaffee oder TeeDer SWR NachmittagDas tägliche Servicemagazin u. a. mit diesem Thema: DieRezeptsucherin - NastättenModeration: Jens Hübschen; Ausführlichere Informationen zurSendung unter www.swr.de/kaffee-oder-teeDienstag, 02. Januar 2018 (Woche 1)/29.11.201723.45 Der Nächste, bitte! - Neue Comedy aus dem Süden Lisa Fitzpräsentiert Martin Frank Folge 2/2"Der Nächste, bitte!" ist eine neue Comedy-Show. Ein erfahrenerComedian lädt einen talentierten Nachwuchskünstler ein. Zweiunterschiedliche Generationen von Künstlern stehen gemeinsam mitverschiedenen Sichtweisen auf der Bühne. Die heutigen Gäste sind LisaFitz und Martin Frank.Lisa Fitz ist die Grande Dame des deutschen Kabaretts und seitJahrzehnten eine Institution auf den Bühnen der Republik. MartinFrank wurde mit dem Goldenen Stuttgarter Besen 2017 dekoriert undüberzeugt das Publikum mit hinreißenden Geschichten eines echtenLandeis in der großen Stadt. Mit bäuerlichem Migrationshintergrundist das Leben für ihn in der pulsierenden Metropole München vollerkleiner und großer Hindernisse.Die beiden Comedy-Generationen tauschen sich über ihreunterschiedliche Sicht auf die Gegenwart aus: Warum tragen jungeGroßstädter plötzlich enge Jeans? Und warum geht heute niemand mehrfür seine Überzeugungen auf die Straße, während sichOnline-Petitionen großer Beliebtheit erfreuen? War bei den 68ernwirklich alles besser oder ging es eigentlich nur um die schönsteNebensache der Welt? All diese Fragen beantwortet das Duo Fitz undFrank mit viel Humor.Freitag, 05. Januar 2018 (Woche 1)/29.11.201716.05 Kaffee oder TeeDer SWR NachmittagDas tägliche Servicemagazin u. a. mit diesem Thema: Einfach undköstlich - fettarme SchlemmerkücheModeration: Jens HübschenAusführlichere Informationen zur Sendung unterwww.swr.de/kaffee-oder-teeMontag, 08. Januar 2018 (Woche 2)/29.11.201716.05 Kaffee oder TeeDer SWR NachmittagDas tägliche Servicemagazin u. a. mit diesem Thema: Einfach undKöstlich - genial günstige GerichteModeration: Martin SeidlerAusführlichere Informationen zur Sendung unterwww.swr.de/kaffee-oder-tee