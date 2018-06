SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 30.06.18 (Woche 27) bis 30.07.18 (Woche 31)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 30. Juni 2018 (Woche 27)/26.06.2018Geänderten Beitrag für RP beachten!18.15 (VPS 18.14) RP: Landesart Plus Vinotheken - Design für denWein Erstsendung: 06.01.2018 in SWR RPDienstag, 03. Juli 2018 (Woche 27)/26.06.2018Korrektur im Titel beachten!23.55 Stenzel und Kivits in kabarett.comDienstag, 03. Juli 2018 (Woche 27)/26.06.2018Korrektur im Titel für SR beachten!03.55 SR: Stenzel und Kivits in kabarett.com (WH)Freitag, 06. Juli 2018 (Woche 27)/26.06.2018Korrektur im Titel für SR beachten!04.45 SR: Stenzel und Kivits in kabarett.com (WH von DI)Montag, 23. Juli 2018 (Woche 30)/26.06.201822.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Erstsendung: 02.06.2017 in Das ErsteModeration: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni,Pierre M. Krause, Smudo, Nathalia Wörner Folge 6Die Schauspielerin Natalia Wörner wird in frühere Zeitenzurückversetzt und von einem Minnesänger hofiert. Ob sie ihn unterden drei potenziellen Minnesängern entlarven kann? Und wer vomRateteam mit Kim Fisher, Smudo, Pierre M. Krause und Ursula Cantienisetzt auf den Richtigen? Das erfahren die Zuschauerinnen undZuschauer ebenso wie einiges über wunderschöne Insektenarten und überdie Arbeit eines weiblichen Bodyguards. Das Erfolgsrezept dieserRateshow ist die Mischung aus besonderen Kandidaten mit tollenGeschichten und einem Spielprinzip, das bestechend simpel ist: DreiKandidaten behaupten von sich, ein und dieselbe Person zu sein. Zweidavon schwindeln und nur einer sagt die Wahrheit. Jeweils vierprominente Ratefüchse stehen im Studio vor der kniffligen Aufgabe,die Schwindler mit Spürsinn, Intuition und viel Humor zu entlarven.Donnerstag, 26. Juli 2018 (Woche 30)/26.06.2018Korrigierten Untertitel für BW und RP beachten!18.15 BW+RP: Oma kocht am bestenDampfnudeln und Grumbeersupp Folge 3Montag, 30. Juli 2018 (Woche 31)/26.06.201822.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Erstsendung: 09.06.2017 in Das ErsteModeration: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni,Pierre M. Krause, Smudo, Hannes Jaenecke Folge 7Die Expertin für Aphrodisiaka weiß, was scharf macht. Ob dieSchwindler wohl die gewitzten Ratefüchse samt Rateteam-Gast HannesJaenicke hinters Licht führen können? Wer ist mutig und schwimmt mitHaien, und wer kann röhren wie ein Hirsch? Auch diesen Fragen wirdsich das Rateteam am Montag stellen. Das Erfolgsrezept dieserRateshow ist die Mischung aus besonderen Kandidaten mit tollenGeschichten und einem Spielprinzip, das bestechend simpel ist: DreiKandidaten behaupten von sich, ein und dieselbe Person zu sein. Zweidavon schwindeln und nur einer sagt die Wahrheit. Jeweils vierprominente Ratefüchse stehen im Studio vor der kniffligen Aufgabe,die Schwindler mit Spürsinn, Intuition und viel Humor zu entlarven.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell