SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 28.06.18 (Woche 26) bis 13.07.18 (Woche 28)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 28. Juni 2018 (Woche26)/27.06.201823.30 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckSWR Doku Festival - Einblicke ins Programm und ein Gespräch mitdem Festivalleiter"Erdbeben. Träume" - Uraufführung zum Abschied von Wieler undMorabito an der Oper StuttgartRockveteranen und Eintagsfliegen - Betrachtungen im Vorfeld desKonzertes der Rolling Stones"Altar" - die Inszenierung der kleinen Alltagsdinge in einemBildband der Züricher Fotografin Rosa Schamal"Klangerfinder" - Begegnung mit dem preisgekrönten MusikdesignerFlorian Käppler in Mannheim und StuttgartMittwoch, 04. Juli 2018 (Woche 27)/27.06.2018Geänderten Beitrag beachten!20.15 (VPS 20.14) betrifft: Pflege - Hilft denn keiner?Erstsendung: 11.06.2018 in Das ErsteMittwoch, 04. Juli 2018 (Woche 27)/27.06.2018Neuen Tagestipp beachten!Tagestipp21.00 (VPS 20.59) Die Knochen-Docs - und wie es weiterging ...Die Geschichten von Jill und AndreaMittwoch, 04. Juli 2018 (Woche 27)/27.06.2018Geänderten Beitrag beachten!04.00 (VPS 03.59) betrifft: Pflege - Hilft denn keiner? (WH)Erstsendung: 11.06.2018 in Das ErsteFreitag, 13. Juli 2018 (Woche 28)/27.06.2018Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Ufos, Geister,Engel - ich sehe was, was Du nicht siehst...Rätselhafte Lichter und Objekte kreisen am Himmel, Gegenständebewegen sich durch Gedankenkraft, Poltern und laute Schritte auf demDachboden, obwohl kein Mensch da ist? Sind es Verstorbene, die denKontakt zu den Menschen suchen? Übersinnliche Phänomene und derGlaube an die Welt der Geister sind so alt wie die Menschheit selbst.Es sind Dinge, die das menschliche Auge nicht erfassen und derVerstand nicht erklären kann. Sehr viele beschäftigen sich mitunheimlichen Vorkommnissen und der möglichen Existenz vonÜberirdischem. Laut einer Umfrage sind etwa 40 Prozent der Deutschendavon überzeugt, dass es irgendwo da draußen außerirdischeintelligente Wesen geben muss. Auch der Esoterikmarkt boomt. Auf derSuche nach Sinn und Seelenheil sind viele überzeugt, dass es nochmehr gibt zwischen Himmel und Erde. Sie glauben an höhere Mächte undSchutzengel, pilgern zu Schamanen und geben viel Geld für magischeEngelkarten und Heilsteine aus. Die Sehnsucht nach einem höherenOrdnungsprinzip ist ungebrochen. Genaue Zahlen, wie viel Geld auf demhart umkämpften Esoterikmarkt verdient wird, gibt es nicht.Schätzungen sprechen von etwa 20 Milliarden Euro Jahresumsatz alleinin Deutschland. Und das, obwohl oder vielleicht auch gerade weil manin einer Welt lebt, die von Technik und Wissenschaft geprägt ist. Istes Seelsorge oder Scharlatanerie, wenn jemand angeblich den Kontaktzu Toten aufnimmt? Gibt es Geister und Dämonen oder entspringt dasalles nur unserer Fantasie? Wie umgehen mit suspekten Erlebnissen,für die es keine Erklärung gibt?Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell