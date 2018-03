SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 27.03.18 (Woche 13) bis 02.04.18 (Woche 14)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 27. März 2018 (Woche 13)/26.03.201823.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 533"Das Internet muss weg!" Das sagt ausgerechnet SchleckySilberstein: Seines Zeichens einer der profiliertesten Köpfe desInternets, mit seinem nach ihm benannten Blog bekannt geworden, jetztKopf des "funk"-Projektes "Bohemian Browser Ballett". Lustige,satirische, auch künstlerische Filme im Internet sind seineSpezialität. Seine Videos erreichen Millionen User. SchleckySilberstein, der eigentlich Christan Brandes heißt, ist also einInsider und weiß, wovon er redet. Gerade deshalb sieht er auch dieGefahren, die durch die unbedachte und unkritische Nutzung desInternets und seiner Möglichkeiten entstehen können. SeineBeobachtungen hat er jetzt in einem Buch festgehalten und teilt siemit dem Web-Crack Pierre M. Krause.Reinhold Beckmann: Der Hamburger zählt sicher zu den bekanntestenGesichtern im TV-Geschäft, als Sportschau-Moderator und Kommentatorzahlreicher Europa- und Weltmeisterschaften ist er einemMillionenpublikum bekannt geworden. Aber Beckmann kann auch Doku:Unter dem Titel "#Beckmann" beschäftigt er sich mit gesellschaftlichrelevanten Themen. Er engagiert sich für soziale Projekte und widmetsich außerdem seiner weiteren Leidenschaft: der Musik. In der "PierreM. Krause Show" präsentiert er, begleitet von der Showband SMAF,seinen Song "Die Zeiten sind obskur" - wie immer in der "Pierre M.Krause Show - SWR3 Latenight" live.Montag, 02. April 2018 (Woche 14)/26.03.2018Nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatum für RP beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageFestgemauert in der Erden - Neue Glocken für WickenrodtErstsendung: 07.10.2017 in SWR RPPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell