SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 27.03.18 (Woche 13) bis 01.05.18 (Woche 18)

Dienstag, 27. März 2018 (Woche 13)/23.03.2018Tagestipp20.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Faulige Ostereier - bunte Eier aus dem Handel im Test:Hartgekochte Eier in bunten Farben gibt es vor Ostern in jedemSupermarkt, Discounter, auf Märkten oder beim Metzger und Bäcker. Wiegut ist die Qualität dieser Ostereier? Bleiben sie tatsächlich solange frisch wie angeben? "Marktcheck" testet mit ernüchterndenErgebnissen.Top-Marken oder falsche Versprechen? So arbeitet Off-Price-GigantTK Maxx. Sogenannte Off-Price-Händler wie TK Maxx versprechen,Top-Marken bis zu 60 Prozent günstiger zu verkaufen. Bieten sietatsächlich Markenartikel und Topseller an? "Marktcheck" prüft, washinter den Schnäppchen steckt.Hygiene im Haushalt - wie belastet sind Bad, Küche oderFernbedienung? In Erkältungszeiten sind Keime ein Thema. Wie sauberund keimfrei ist es zum Beispiel zu Hause im Vergleich zuöffentlichen Verkehrsmitteln? "Marktcheck" untersucht verschiedeneOrte und Gegenstände auf ihre Keimbelastung. Sind alle Keimegesundheitsgefährdend?Superfood Avocado: beliebt, schmackhaft, gesund - aber mitkatastrophaler Ökobilanz: Die Avocado soll vor Herzinfarktenschützen, den Blutzuckerspiegel senken und sogar Krebs vorbeugen. Wassteckt hinter dem Hype, trägt die Avocado ihren "Superfrucht"-Titelzu Recht? Und was bedeutet der deutlich angestiegene Konsum für dieanbauenden Länder?Laute Musik, Getrampel, Babygeschrei - wann ist esLärmbelästigung? Manche Nachbarn üben nachts Klavier, bohren währendder Mittagsruhe, schauen mit höchster Lautstärke fern. Oder Kinderlärmen am frühen Morgen im Garten. Rechtsexperte Karl-Dieter Möllerklärt, welcher nachbarschaftliche Lärm ertragen werden muss und abwie viel Dezibel der Krach als Belästigung oder garOrdnungswidrigkeit gilt.Tipp der Woche - T-Shirts falten in Sekundenschnelle: So sindT-Shirts ruck-zuck schrankfein.Samstag, 31. März 2018 (Woche 14)/23.03.2018Nachgelieferten Untertitel für RP beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageBrot für Bingen - Ein Tag bei der TafelSonntag, 08. April 2018 (Woche 15)/23.03.201809.20 Mozart: Rondo A-Dur KV 386 für Klavier und OrchesterAufzeichnung von den Schwetzinger SWR Festspielen 2012 Erstsendung:21.04.2013 in SWR/SR Christian Bezuidenhout, Klavier FreiburgerBarockorchesterKlangexperimente gehören zum Alltag des FreiburgerBarockorchesters, das sich seit über 20 Jahren selbstbewusstselbstverwaltet und sich als eines der renommiertesten deutschenAlte-Musik-Ensembles profiliert hat. Je nach Projekt wird es entwedervom ersten Pult aus von den künstlerischen Leitern Gottfried von derGoltz und Petra Mullejans geführt oder immer wieder auch vonDirigenten wie u. a. Rene Jacobs, Ivor Bolton.Auch wenn es einst mit der Barockmusik begann, so hat sich heutesein Repertoire bis tief hinein ins 19. und 20. Jahrhunderterweitert. 2005 spielte das Orchester sogar die Uraufführungen vonfünf ihm gewidmeten zeitgenössischen Werken. Das FreiburgerBarockorchesters, das rund 100 Auftritte pro Jahr inunterschiedlichen Besetzungen vom Kammer- bis zum Opernorchesterbestreitet, gestaltet eigene Konzertreihen in Freiburg, in derStuttgarter Liederhalle und in der Berliner Philharmonie.Der aus Südafrika stammende Pianist Kristian Bezuidenhout machteschon früh durch den Gewinn erster Preise bei bekannten Wettbewerbenvon sich reden und knüpfte so Kontakte zu renommierten Künstlern undführenden Ensembles, sowohl im Bereich der Alten Musik als auch inder Kammermusik und Sinfonik. Er trat bei zahlreichen Festivals undin den internationalen Konzertsälen als Solist und Kammermusiker aufund ist heute Gastdozent an der Schola Cantorum in Basel und an deramerikanischen Eastman School of Music. Bezuidenhout spielte u. a.Mendelssohns Klavierkonzerte mit dem FBO und Mozarts Violinsonatenmit Petra Mullejans ein. Gleich die erste CD der Sonatenreihe erhieltden begehrten Schallplattenpreis "Diapason Decouverte".Kristian Bezuidenhout, Klavier und Leitung; Petra Müllejans,Konzertmeisterin.Sonntag, 08. April 2018 (Woche 15)/23.03.201809.30 Max Beckmann in AmerikaErstsendung: 26.08.2012 in HRMax Beckmann, das teutonische Schwergewicht der modernen Kunst,der monolithische Charakterkopf. Seit seiner Jugend hatte er vonAmerika geträumt. Als er im Jahr 1947 endlich das Land seinerSehnsucht betritt, ist er schon 63 Jahre alt und hat zehn Jahre desExils hinter sich. 1933 hatten ihn die Nazis als Professor desFrankfurter Städels entlassen und schließlich als "entarteten"Künstler diffamiert. 1937 war Beckmann nach Amsterdam emigriert. Nunist er in Amerika angekommen, neugierig und voller Schaffenskraft. Essoll ein Neubeginn werden - es wird ein fulminantes Finale.Denn es werden Beckmann nur noch drei Jahre bleiben, um dieImpulse der Neuen Welt, ihre Vitalität und ihre Widersprüche zuerleben und in seinem Spätwerk zu verarbeiten. An einem Dezemberabenddes Jahre 1950 stirbt er bei einem Spaziergang durch den Central Parkin New York. Diese drei letzten Lebensjahre aber bringen einenkreativen Schub, künstlerischen Erfolg und ein verdichtetesAlterswerk. Die Leuchtkraft Beckmanns strahlt heute noch - und derNeubeginn in Amerika hat entscheidend dazu beigetragen. Der Filmführt an die Schauplätze von Beckmanns neuer Heimat in St. Louis undNew York, folgt ihm auf seinen Reisen an die Westküste und zeigt dieWerke seiner amerikanischen Zeit. Beckmanns Privatschülerin Mary Rappund seine Enkelin Mayen Beckmann berichten über ihre ganzpersönlichen Eindrücke von diesem sperrigen und doch anziehendenEinzelgänger der Moderne. Ein Film von Barbara Dickenberger.Dienstag, 01. Dienstag, 01. Mai 2018 (Woche 18)/23.03.2018Tagestipp23.15 BW+RP: Stuttgarter Kabarettfestival 2018 Wettbewerb um den'Stuttgarter Besen'Moderation: Florian SchroederAcht erstklassige Künstler aus Comedy und Kabarett kämpfen um dieTrophäen des renommierten Wettbewerbs um den "Stuttgarter Besen". Indiesem Jahr treten Marcel Mann, Tahnee, Liza Kos, Tan Caglar, HerrSchröder, Sigrid Spörk, Frank Fischer und Lennart Schilgen an, um diehöchste Auszeichnung des schwäbischen Humors zu gewinnen. Sie müssensich einer fachkundigen Jury um die Star-Kabarettistin SissiPerlinger stellen und das Publikum überzeugen. SWR Moderator FlorianSchroeder fühlt den Nominierten außerdem mit charmanten Fragen aufden Zahn. Die Gewinner werden mit dem Goldenen, Silbernen undHölzernen Besen sowie dem Publikumspreis ausgezeichnet.