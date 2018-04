SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 26.04.18 (Woche 17) bis 08.06.18 (Woche 23)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 26. April 2018 (Woche17)/26.04.201822.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckDie Themen der Sendung mit Moderator Denis Scheck sind:- Provokation, PR-Coup oder Theaterposse? - Viel Rummel um dieAufführung von George Taboris "Mein Kampf" am Theater Konstanz."Kunscht!" war bei der Premiere.- Von Teheran nach Ludwigsburg - die iranische Trickfilmerin ShadiAdib und ihr Abschlussfilm "Fuse" im internationalen Wettbewerbbeim Trickfilm-Festival in Stuttgart.- Bewegte Bilder, bewegende Geschichten! Das 25. InternationaleTrickfilm-Festival in Stuttgart - Denis Scheck im Gespräch mitFestivalleiter Ulrich Wegenast.- Kapitalismuskritik, knallbunt mit viel Witz und Ironie - dieargentinische Künstlerin Mika Rottenberg im Kunsthaus Bregenz.- Was würde Beethoven eigentlich heute machen? - Ein Probenbesuchbeim Podium Festival in Esslingen.- Der Sprung ins Wasser, ins Ungewisse - die Uraufführung "Argo"bei den Schwetzinger SWR Festspielen.- Außerdem: KulturtippsFreitag, 27. April 2018 (Woche 17)/26.04.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Nichts zubereuen? - Von verpassten ChancenAlle kennen das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Um die Weltreisen, das Hobby zum Beruf machen oder um die große Liebe kämpfen.Warum gibt man seine Lebensträume auf? Schnell tut man seine Wünscheund Träume als unvernünftig, egoistisch oder unmöglich ab. Doch sielassen einen trotzdem nicht los. "Was wäre gewesen? Wie wäre meinLeben verlaufen?" Fragen, die oft Menschen ein Leben lang begleiten.Wenn Reue aufsteigt, dann ist es ein unangenehmes, oft schmerzhaftesGefühl. Es erzeugt emotionalen Stress und kann laut StudienLebenszeit kosten. Wenn man erkennt, was man bitterlich bereut, dannlassen sich manche Gelegenheiten mit etwas Glück und etwas Mutnachholen. Zum Beispiel, wenn man sich mit 70 doch noch endlich denverrückten Lebenstraum erfüllt, der einen schon seit seiner Jugendumgetrieben hat. Doch bei weitem nicht für alles gibt es eine zweiteChance. Manchmal schieben Menschen etwas so lange auf, bis es einfachzu spät ist. Und wenn sie eine Fehlentscheidung treffen, dieweitreichende Konsequenzen hat, die nicht nur ihnen, sondern auchanderen schadet, dann bereuen und bedauern sie etwas, dasunwiederbringlich verloren ist. Spätestens am Sterbebett blicken dieMenschen auf ihr Leben zurück und erkennen, was sie verpasst haben.Viele bedauern, nicht das gelebt zu haben, was sie eigentlichglücklich gemacht hätte. Vielleicht, zu viel Zeit mit der Arbeitstatt mit Familie und Freunden verbracht zu haben. Aus diesenBerichten können alle lernen, früh darauf zu hören, was wichtig ist.Was bereuen Menschen in ihrem Leben? Wie gehen sie richtig mit ihremBedauern um? Und was können sie dank Reue lernen - aus ihren Fehlernund über sich selbst?Die Gäste bei Michael Steinbrecher:Vor 25 Jahren übernahm Axel Geiser die Metzgerei seiner Eltern. Erund seine Frau arbeiteten rund um die Uhr, um ihre fünfköpfigeFamilie zu ernähren, bis sie beschlossen: Wir steigen aus. Anfangdieses Jahres bauten sie sich ein Haus an der MecklenburgischenSeenplatte - weil sie nicht irgendwann bereuen wollen, ihr Lebennicht gelebt zu haben. "Immer wieder bohrte es in mir", sagt Geiser."Was ich heute versäume, kann ich irgendwann nicht mehr nachholen."Ohne Reue leben, das will auch Autor Michel Ruge. Aufgewachsen alsSohn eines Bordellbesitzers, führte er jahrzehntelang ein Lebenvoller Affären und wilder Partys, stand auf der Todesliste dertürkischen Mafia, arbeitete als Türsteher, Personenschützer undSchauspieler. "Ich bereue nichts", erklärt der Lebemann. "Alles, wasich getan habe, ist die Summe dessen, was ich bin."Dass oft erst Umwege zum Glück führen, erlebte Kerstin Berg. Auseinem Urlaubsflirt in Frankreich wurde schnell die große Liebe. Dochfür einen Umzug fehlte ihr mit Anfang 20 der Mut. So trennten sichihre Wege, beide heirateten und bekamen Kinder. Erst nach 27 Jahrentrafen sie sich wieder und gaben ihrer Liebe eine zweite Chance."Dass die Gefühle erneut so aufflammen, damit hätte ich nichtgerechnet", sagt Kerstin Berg.Keine Chancen verpassen: Das ist das Lebensmotto von ClaudiaCardinal: "Ich habe früh verstanden, dass ich nicht viel Zeit habe.Darum kreiere ich mir selbst meine Glücksmomente." Nach dem Tod ihrersechsjährigen Tochter ließ sie sich zur Sterbe- und Trauerbegleiterinausbilden. Die Krebserkrankung ihres Partners, der vor kurzemverstarb, zwang sie einmal mehr dazu, die verbleibende Zeit gemeinsamvoll auszukosten.Reue angesichts des Todes ist umso belastender, wenn ein Gefühlder Schuld zurückbleibt. Heinz Dieter Lindemann brach den Kontakt zuseinem Sohn ab, nachdem dieser auf die schiefe Bahn geraten war. Dannerreichte ihn die schockierende Nachricht: Sein Sohn war in einemObdachlosenheim ermordet worden. "Es bringt mich zur Verzweiflung,dass ich das alles verhindern hätte können", sagt Lindemann, der andiesem Verlust zerbrochen ist.Fehler machen, falsche Entscheidungen treffen - fürEntwicklungspsychologin Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello stehtfest: Das gehört zum Leben dazu. Zu einem zufriedenen und gesundenLeben gehöre aber auch, seinen Frieden damit zu schließen und ausverpassten Chancen neue Möglichkeiten zu schaffen. "Wir sollten unsnicht vom Gewesenen treiben lassen, sondern die Zukunft gestalten",rät sie. "Sonst sind wir Sklaven unserer Vergangenheit."Donnerstag, 03. Mai 2018 (Woche 18)/26.04.201822.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckDie Themen der Sendung mit Moderator Denis Scheck sind:- Zwischen Lapidarium und Schlossgarten - Denis Scheck im Gesprächmit der künstlerischen Leiterin der Schwetzinger SWR Festspiele,Heike Hoffmann.- Zwischen Experiment und Tradition - kleiner Ausblick auf dasProgramm des weltweit größten Radio-Festivals für klassischeMusik in Schwetzingen.- Zwischen Höhlenmensch und Videokünstler - das Museum Ulm, dieKunsthalle Weishaupt und die große Frage, warum Menschen Kunstschaffen.- Zwischen Verehrung und Verdruss - vom Umgang der Stadt Trier mitder geschenkten Marx-Riesen-Statue aus China, die am 5. Maienthüllt wird.- Zwischen Chaos und Genie - die erstaunlichen Gemeinsamkeiten vonAlberto Giacometti und Francis Bacon in der Fondation Beyeler inRiehen.Samstag, 05. Mai 2018 (Woche 19)/26.04.2018Nachgelieferten Untertitel für RP beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageLandarzt aus Überzeugung Wie Dr. Salameh eine Dorfpraxis rettetMontag, 07. Mai 2018 (Woche 19)/26.04.2018Geänderten Titel beachten!15.15 Länder - Menschen - AbenteuerSexy, sinnlich, polygam - Frauenbilder im Senegal Erstsendung:03.08.2014 in SWR/SRMontag, 21. Mai 2018 (Woche 21)/26.04.2018Geänderten Beitrag beachten!09.50 (VPS 09.49)Der NeckarErstsendung: 25.12.2017 in SWR/SRDonnerstag, 24. Mai 2018 (Woche 21)/26.04.201823.15 lesenswertDenis Scheck im Gespräch mit Frank Schätzing und Insa WilkeFrank Schätzing: "Die Tyrannei des Schmetterlings": Einespektakuläre Show im Kölner Musical Dome vor ausverkauftem Publikumwar der Auftakt zu Frank Schätzings Buchpremiere. Eine großeFangemeinde erwartete mit Spannung sein neuestes 600-Seiten-Werk.Frank Schätzings Thriller sind gut recherchiert, seine Themen treffenden Puls der Zeit und er kann erzählen - und wie!In seinem Thriller "Die Tyrannei des Schmetterlings" packt er einweiteres brisantes Thema an: Künstliche Intelligenz. Schauplätze sinddas Silicon Valley und die Sierra Nevada in Kalifornien. In einemverschlafenen Goldgräbernest verunglückt eine Frau auf mysteriöseWeise in einer Bergschlucht. Bei den Ermittlungen stößt SheriffLuther Opoku auf eine einsam im Hochgebirge gelegeneForschungsanlage. Sie wird von einem Hightech-Konzern im SiliconValley betrieben. Bald gerät er in den Sog von Ereignissen undbeginnt, an seinem Verstand zu zweifeln.Bestsellerautor Frank Schätzing gelang 2004 mit seinem Roman "DerSchwarm", einem Öko-Thriller, der Durchbruch. Er erlangte großeninternationalen Erfolg und nahm in seinem Buch dieTsunami-Katastrophe vorweg, die sich am Ende des Jahres tatsächlichin Südostasien ereignete. 2013 erschien "Breaking News" - der Romanspielt im Nahen Osten und thematisiert denisraelisch-palästinensischen Konflikt. Er wurde von Nico Hofmann alsTV-Serie verfilmt."SWR Bestenliste - drei Bücher des Frühjahrs" mit Insa Wilke: InsaWilke und Denis Scheck sind beide Jury-Mitglieder der renommiertenSWR Bestenliste, die monatlich erscheint. Sie besprechen drei Bücherdes Frühjahrs - und sind, wie meistens, nicht immer einer Meinung:Botho Strauß, der in Prosa-Miniaturen und Aphorismen dem aktuellenZeitgeist widerspricht: "Der Fortführer" heißt sein neues Buch.Waguih Ghali wurde in Kairo geboren und beschreibt in seinem Roman"Snooker in Kairo" bilderreich und ohne journalistische Plattitudendie politischen Konflikte der Suez-Krise.Claudia Rankines schreibt in einem lyrischen Essay über dieDiskriminierung als Farbige in den Vereinigten Staaten: "Citizen".Donnerstag, 07. Juni 2018 (Woche 23)/26.04.201823.15 lesenswertDenis Scheck im Gespräch mit Martin WalserMartin Walser: "Gar alles oder Briefe an eine unbekannteGeliebte": Martin Walser ist Stammgast in "lesenswert". Dieses Malbringt er ein schmales Bändchen mit: "Gar alles" ist der Titel und esbesteht aus Briefen an eine unbekannte Geliebte. Schon beim Lesen desersten Briefes meint man, die Stimme des Autors zu vernehmen:Walser-Sound mit Selbstironie!Justus Mall hieß früher anders, war jemand anderer. Jetzt lebt erals Philosoph und hadert mit seinem Leben und seinen Lieben: ZweiFrauen sind wichtig für ihn, und er liebt beide. Und weil das nichtgehen kann, schreibt er in einem Blog an eine fiktive dritte, die ihnverstehen soll. Seine Gespräche mit seiner imaginierten Geliebtenwerden auf ihn zurückgeworfen."Mein Leben in drei Büchern" mit Martin Walser: Der inzwischen91-jährige Martin Walser hat sehr viele Bücher in seinem Lebengeschrieben. Aber welche liest er selbst? Welche zählt er zu den"Büchern seines Lebens"? Er hat drei Bücher dabei, die ihm etwasbedeuten und über die er mit Denis Scheck reden will:Der italienische Philologe Nicola Gardini hält ein begeistertesPlädoyer auf die Sprache Latein: "Latein lebt" heißt sein Buch, dasauf unterhaltsame Art die Schönheit einer nutzlosen Sprachevermittelt.Meindert Evers beschreibt "Die Ästhetische Revolution inDeutschland", die von 1750 bis 1950 stattfand und sich gegen dieRationalisierung und Mechanisierung der Welt kehrte. Sie widerlegtdas Klischee, Deutschland sei ein Land von romantischen aberweltfremden Dichtern und Denkern.Und noch eine Revolution: Volker Weidermanns Buch "Träumer" spieltin den wenigen Monaten 1918/19 der Münchner Räterepublik, als dieDichter die Macht übernahmen.Freitag, 08. Juni 2018 (Woche 23)/26.04.2018Geänderten Beitrag beachten!00.15 Florian Schroeder live - "Entscheidet euch!" Erstsendung:22.04.2017 in HRFreitag, 08. Florian Schroeder live - "Entscheidet euch!" (WH)Erstsendung: 22.04.2017 in HR