SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 24.3.2020 (Woche 13) bis 16.4.2020 (Woche 16)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 24. März 2020 (Woche 13)/24.03.2020Geänderten Beitrag für RP beachten!15.30 (VPS 15.29) RP: SWR Extra: Corona-NachtragshaushaltModeration: Fatma Mittler-SolakReporterin: Johanna WahlSamstag, 28. März 2020 (Woche 14)/24.03.2020Geänderten Beitrag beachten!08.45 (VPS 08.43) Handwerkskunst! (WH von FR) Wie man ein Hochbeet aus Naturstein bautSamstag, 28. März 2020 (Woche 14)/24.03.2020Geänderten Programmablauf beachten!20.15 (VPS 20.14) Andy Borg - Wir halten zusammen22.15 BW+RP: SWR Aktuell22.15 (VPS 23.35) SR: aktuell22.20 (VPS 23.35) Agathe kann's nicht lassen - Mord mit Handicap Spielfilm Deutschland/Österreich 2006 Erstsendung: 30.12.2006 in Das Erste23.45 (VPS 01.00) Agathe kann's nicht lassen - Das Mörderspiel Spielfilm Deutschland/Österreich 2007 Erstsendung: 04.01.2007 in Das Erste01.15 (VPS 03.30) Agathe kann's nicht lassen - Mord mit Handicap (WH) Spielfilm Deutschland/Österreich 2006 Erstsendung: 30.12.2006 in Das Erste03.45 (VPS 04.15) Agathe kann's nicht lassen - Das Mörderspiel (WH) Spielfilm Deutschland/Österreich 2007 Erstsendung: 04.01.2007 in Das Erste05.15 Land - Liebe - Luft (WH) Wenn die Familie die Firma ist Die Leute vom Hofgut Sachsen-Wagner Erstsendung: 18.09.2015 in SWR RPbis 5.45 Uhr - weiter wie mitgeteiltSonntag, 29. März 2020 (Woche 14)/24.03.2020Geänderten Programmablauf beachten!09.15 (VPS 09.14) Eschenbach dirigiert von Weber und Dvorák Ouvertüre zur Oper "Freischütz", Sinfonie Nr. 9 e-Moll "Aus der Neuen Welt" Konzert vom 12.5.2019 in der Liederhalle Stuttgart SWR Symphonieorchester10.15 Katholischer Gottesdienst aus derSakramentskapelle des Liebfrauendoms in München11.00 Himmel auf ErdenUlmer Münsterbis 11.30 Uhr - weiter wie mitgeteiltSonntag, 29. März 2020 (Woche 14)/24.03.2020Geänderten Beitrag beachten!13.00 (VPS 12.59) Das doppelte Lottchen Kinderfilm Deutschland 2017 Erstsendung: 16.04.2017 in Das Erste Rollen und Darsteller: Lotte____Delphine Lohmann Luise____Mia Lohmann Jan____Florian Stetter Charlize____Alwara Höfels Mo____Oliver Wnuk Leni Gerlach____Mina Tander Ama____Claudia Messner Frau Muthesius____Margarita Broich Arzt____Miguel Herz-Kestranek Frau an der Tür____Hera Lind und andere Musik: Klaus Doldinger Kamera: Lars R. LieboldDonnerstag, 02. April 2020 (Woche 14)/24.03.2020Geänderten Beitrag beachten!21.00 (VPS 20.59) Mein schönes Heim - Bauen. Wohnen. Staunen. Erstsendung: 15.02.2018 in SWR/SRFreitag, 10. April 2020 (Woche 15)/24.03.2020Geänderten Programmablauf beachten!23.30 (VPS 23.29) Katharina Luther Fernsehfilm Deutschland 2017 Erstsendung: 22.02.2017 in Das Erste Autor: Christian Schnalke Rollen und Darsteller: Katharina von Bora____Karoline Schuch Katharina (als Kind)____Emilia Pieske Martin Luther____Devid Striesow Philipp Melanchton____Ludwig Trepte Lukas Cranach____Martin Ontrop Barbara Cranach____Claudia Messner Ave von Schönfeld____Mala Emde und andere Musik: Gert Wilden Kamera: Daniela Knapp01.15 Werktags HELDEN (WH von MI) Wir sind Gottes Diener - Arbeitsplatz Speyerer Dom Erstsendung: 08.04.2020 in SWR01.45 (VPS 01.25) "mal ehrlich...was macht Corona mit uns?" (WH von MI) Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber03.15 (VPS 02.25) Nachtcafé - Das Beste Sehnsucht nach Freiheit Erstsendung: 22.06.2007 in SWR/SR Wieland Backes mit seinen Gästen: Andrea Finke, Pater Lutz Müller, Eva-Maria Kaus-Köster, Steffi Gerbsch, Klaus Schellenkamp, Frank Lehmann, Milde Drüke (an der Bar)04.45 (VPS 03.55) Nachtcafé (WH) Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecherbis 6.15 Uhr - weiter wie mitgeteiltDonnerstag, 16. April 2020 (Woche 16)/24.03.2020Geänderten Beitrag beachten!21.00 (VPS 20.59) Mein schönes Heim - Bauen. Wohnen. Staunen. Erstsendung: 22.02.2018 in SWR/SR Folge 2