SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 22.06.18 (Woche 25) bis 29.06.18 (Woche 26)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 22. Juni 2018 (Woche 25)/21.06.2018Geänderten Programmablauf beachten!07.15 Planet SchuleWie entsteht ein Konzert? Erstsendung: 10.10.2012 in BR07.35 BW+RP: Die Rezeptsucherin (WH von DO) SR: Wir im Saarland -Das Magazin (WH von DO)(bis 08.05 - weiter wie mitgeteilt)Donnerstag, 28. Juni 2018 (Woche 26)/21.06.201823.30 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckGeplante Themen:"Erdbeben. Träume" - mit einer Uraufführung verabschieden sichJossi Wieler und Sergio Morabito von der Oper StuttgartRockveteranen und Eintagsfliegen - nicht ganz ernst zu nehmendeBetrachtungen im Vorfeld des Konzertes der Rolling Stones"Altar" - die Zürcher Fotografin Rosa Schamal hat für einenBildband die kleinen Dinge fotografiert, die man gerne bedeutungsvollinszeniert"Klangerfinder" - der mehrfach ausgezeichnete MusikdesignerFlorian Käppler mit aktuellen Inszenierungen in Mannheim undStuttgartFreitag, 29. Juni 2018 (Woche 26)/21.06.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!07.10 Planet SchuleNoch Dichter dran! Interview mit Irmgard Keun Erstsendung:08.06.2017 in WDRFreitag, 29. Juni 2018 (Woche 26)/21.06.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!07.30 Planet SchuleDennis Digital! - Eure Fragen zum Internet Das autonome Auto -Computer am Steuer Erstsendung: 26.01.2017 in WDR Folge 3/8