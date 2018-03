SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 22.03.18 (Woche 12) bis 04.05.18 (Woche 18)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 22. März 2018 (Woche12)/21.03.201822.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckDie Themen der Sendung mit Moderator Denis Scheck sind:- "Fanta 4" kommen nach Stuttgart - mit neuem Album im Gepäck:"Captain Fantastic".- "Sexy and Cool" - ein vielversprechender Auftakt der neuenKunsthallen-Direktorin Nicole Fritz in Tübingen.- Bruce Nauman - eine umfassende Retrospektive präsentiert früheund ganz neue Werke des außergewöhnlichen US-Künstlers imSchaulager Basel.- Großes Theater auf kleinen Bühnen - die 30. GernsbacherPuppentheaterwoche.- Käfighaltung oder Kuschelzone? - die Zukunft der Arbeit im Büro.- KulturtippsDienstag, 03. April 2018 (Woche 14)/21.03.2018Nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!08.50 ARD-BuffetLeben & genießen Erstsendung: 12.03.2018 in Das ErsteSonntag, 15. April 2018 (Woche 16)/21.03.201823.35 (VPS 23.34) Der Polizeistaatsbesuch Beobachtungen unterdeutschen Gastgebern Erstsendung: 26.07.1967 in Das ErsteFür die legendäre Reihe des damaligen SDR "Zeichen der Zeit"beobachtete der Schweizer Dokumentarfilmer Roman Brodmann mit zweiTeams Vorbereitung und Durchführung des Staatsbesuchs von SchahMohammad Reza Pahlavi in der Bundesrepublik im Jahr 1967.Deutschland im Sommer 1967: Als prominentester Staatsgast desJahres besuchte der Schah von Persien das Land. Die Redaktion derSendung "Zeichen der Zeit" des damaligen Süddeutschen Rundfunks -heute Südwestrundfunk - hatte sich die siebentägige Deutschlandreisedes iranischen Herrscherpaares für eine kritisch-glossierendeBeobachtung eines Staatsbesuches ausgesucht. Gezeigt werden solltendie typischen Begleiterscheinungen, vor allem der Aufwand und dasganze Zeremonielle eines solchen Besuches.Nicht vorauszusehen war, dass das Filmprojekt zu einemdramatischen Protokoll werden sollte. Zu einem Beispiel, wieJournalismus und Zeitgeschichte zusammentreffen. Die beidenFernsehteams, die den Schah während seines Deutschlandbesuchsbegleiteten, wurden Zeugen eines bislang nie gesehenenSicherheitsaufgebots und schwerer Zusammenstöße zwischenDemonstranten und Polizei. Besonders heftig tobten dieAuseinandersetzungen in Berlin vor dem Schöneberger Rathaus und vorder Deutschen Oper. Am 2. Juni 1967 wurde dort - während dasiranische Herrscherpaar sich Mozarts "Zauberflöte" anschaute undanhörte - der Student Benno Ohnesorg von dem PolizeibeamtenKarl-Heinz Kurras (von dem heute bekannt ist, dass er auchStasi-Agent war) erschossen. Diese blutigen Ereignisse gaben demDokumentarfilm seinen Titel: "Der Polizeistaatsbesuch." Erdokumentiert ein welthistorisches Ereignis und die Geburtsstunde derStudentenbewegung von 1967/68.Die Bewertung des Dokumentarfilms in der Presse reichte von ein"Musterfall einer ausgeklügelter Demagogie" bis hin zu einer"Sternstunde des Deutschen Fernsehens". 1968 wurde der Film mit demAdolf-Grimme-Preis ausgezeichnet.Freitag, 20. April 2018 (Woche 16)/21.03.2018Geänderten Beitrag für BW beachten!18.15 (VPS 18.14) BW: Fahr mal hin An der Donauquelle -fürstlich, bäuerlich, bürgerlich!Freitag, 27. April 2018 (Woche 17)/21.03.201820.15 Expedition in die HeimatIm Leonberger Dreieck Moderation: Annette KrauseDas Leonberger Dreieck ist ein Synonym für kilometerlange Stausauf der Autobahn. Doch lohnt sich ein Abstecher jenseits der Autobahnin die Region westlich von Stuttgart. SWR Moderatorin Annette Krausebegleitet einen Wanderschäfer zum Engelbergtunnel. Von dort oben hatman eine prächtige Aussicht in die Region. Sie besucht in Leonbergden historischen Pomeranzengarten und die Altstadt mit vielenFachwerkbauten. Ein Leonberger Künstler arbeitet im ehemaligenFrauengefängnis an seinen Kunstwerken. Aus Leonberg kommt auch diejunge Künstlerin Jenny Marsala, die mit ihren Songs auf YouTubehunderttausende junger Menschen anspricht.Die Nachbarstadt Gerlingen gilt als reichste GemeindeDeutschlands. Das liegt wohl an den schwäbischen Tugenden, die vonder Hausfrau Erna Schwätzele mustergültig repräsentiert werden.Renningen im Leonberger Dreieck verfügt über ein viel besuchtesNaturtheater und über eine Krippenausstellung, die nicht nur vorWeihnachten einen Besuch wert ist. Und aus Warmbronn stammen zweibedeutende Persönlichkeiten, der Schriftsteller Christian FriedrichWagner und der Architekt Frei Otto.Dienstag, 01. Mai 2018 (Woche 18)/21.03.2018Nachgelieferten Untertitel für SR beachten!19.15 SR: SellemolsVielen Dank für die Blumen! Die schönsten Schlagermomente im SRFernsehen SellemolsMittwoch, 02. Mai 2018 (Woche 18)/21.03.2018Nachgelieferten Untertitel für SR beachten!07.50 SR: Sellemols (WH von DI) Vielen Dank für die Blumen! Dieschönsten Schlagermomente im SR Fernsehen SellemolsFreitag, 04. Mai 2018 (Woche 18)/21.03.2018Tagestipp20.15 Expedition in die Heimat Frühling im Rheintal Moderation:Annette KrauseDer Frühling hält im Rheintal meist etwas früher Einzug undentfaltet seine Kraft hier besonders stark. SWR Moderatorin AnnetteKrause ist zu dieser Jahreszeit in der Region zwischen Schwetzingenund dem Rhein unterwegs. Helmut Krupp, Chefgärtner des SchwetzingerSchlosses, führt sie in den Barrockgarten und in den EnglischenGarten. Besonderer Anziehungspunkt ist außerdem der fürstlicheObstgarten mit Tausenden von Kirschblüten. In Altlußheim besuchtAnnette Krause das Museum Autovision, wo man seltene Modellehistorischer Fahrzeuge bewundern kann. Willi Dörr aus Altlußheimbetreibt als Seniorchef im Ort ein Friseurmuseum mit unzähligenExponaten rund ums Haar.Die Region ist stark von der Natur geprägt. Annette Krause fährtmit Kapitän Ernst Hessenauer auf der Personenfähre "Neptun" in dieBerghäuser Altrheinarme und entdeckt hier einen Hauch von Amazonas.Wenige Kilometer entfernt, in Waghäusel, erinnert ein Denkmal aufdem Gelände der Eremitage daran, dass hier die entscheidende Schlachtder badischen Revolution stattfand. Rund um das barocke Jagd- undLustschloss erinnern Silos und alte Fabrikreste an die Zeit, als ineiner Zuckerfabrik mehr als 1.000 Menschen arbeiteten. Ganz in derNähe befindet sich eines der bedeutendsten VogelschutzgebieteEuropas. Vor allem das Zuckerrübenwasser, das in die Seen derUmgebung floss, soll die Vögel angezogen haben. Annette Krause gehtmit dem Vogelschutz-Experten Ulrich Mahler auf Safari. Bis zu 250Arten, darunter Raritäten wie der Purpurreiher, leben in diesemgrünen Paradies. Im Frühling sind viele Tierfotografen unterwegs, umden Vögeln in die Nester zu schauen. Die Expedition ins Rheintalendet in Schwetzingen. Die Stadt feiert in diesem Jahr "350 JahreSpargelanbau". Im Gespräch mit der Spargelbäuerin ElfriedeFackel-Kretz-Keller geht es um die Geschichte des edlenFrühlingsgewächses, aber auch um allerlei Rezepte, Tipps und Trickszur Verarbeitung. Annette Krause genießt schließlich den Spargel beieinem Menü auf dem Schwetzinger Schlossplatz.