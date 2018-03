SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 21.03.18 (Woche 12) bis 26.04.18 (Woche 17)

Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 21. März 2018 (Woche 12)/16.03.2018Geänderten Programmablauf beachten!09.00 SR: Live aus dem Landtag des Saarlandes Regierungserklärungdes neuen Ministerpräsidenten09.35 BW+RP: Seehund, Puma & Co.Zoogeschichten von der Küste Erstsendung: 21.10.2014 in DasErste Folge 147/21510.20 (VPS 10.25) BW+RP: Nashorn, Zebra & Co. Zoogeschichten ausMünchen Erstsendung: 08.09.2014 in Das Erste Folge 227/25011.10 (VPS 11.15) BW+RP: Planet Wissen Netzwerk der Mächtigsten- von Schattenbanken und Mega-Investoren Erstsendung: 07.11.2017in SWR/SR12.10 (VPS 12.15) BW+RP: Wer weiß denn sowas? mit Kai PflaumeErstsendung: 24.10.2016 in Das Erste Folge 8012.55 (VPS 13.00) Meister des Alltags Das SWR WissensquizErstsendung: 11.04.2016 in SWR/SR Moderation: Florian WeberRateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann,Christoph Sonntag Folge 9913.25 Der Südwesten von obenUnsere Klöster Erstsendung: 17.08.2016 in SWR/SR13.57 SWR extra: Abschied von Karl Kardinal Lehmann16.30 (VPS 16.05) Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag(bis 17.00 - weiter wie mitgeteilt)Mittwoch, 21. März 2018 (Woche 12)/16.03.2018Geänderten Programmablauf für BW und RP beachten!18.15 (VPS 18.14) BW+RP: SWR extra: Karl Kardinal Lehmann - DerAbschied18.30 BW+RP: Der Hohe Dom zu Mainz - Geschichte(n) aus 1000Jahren(bis 18.30 - weiter wie mitgeteilt)Donnerstag, 22. März 2018 (Woche 12)/16.03.2018Geänderten Beitrag für RP beachten!18.15 (VPS 18.14) RP: MarktFrisch in Ahrweiler Erstsendung:29.05.2014 in SWR RPDonnerstag, 22. März 2018 (Woche 12)/16.03.201822.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck"Sexy und cool" - ein vielversprechender Auftakt der neuenKunsthallen-Direktorin Nicole Fritz in Tübingen."Fanta 4" kommen nach Stuttgart - mit neuem Album im Gepäck:"Captain Fantastic".Bruce Nauman - eine umfassende Retrospektive präsentiert frühe undganz neue Werke des außergewöhnlichen US-Künstlers - im SchaulagerBasel.Großes Theater auf kleinen Bühnen - die 30. GernsbacherPuppentheaterwoche.Freitag, 30. März 2018 (Woche 13)/16.03.2018Nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatum für RP beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageAbschied im Zoo Neuwied Zwei Löwenmädchen ziehen ausErstsendung: 20.01.2018 in SWR RPMittwoch, 04. April 2018 (Woche 14)/16.03.2018Geänderten Titel und nachgelieferten Untertitel für SR beachten!18.50 SR: Wir im Saarland - Kultur extra Kleines Saarland an derBeaumeDonnerstag, 05. April 2018 (Woche 14)/16.03.2018Geänderten Titel und nachgelieferten Untertitel für SR beachten!08.20 SR: Wir im Saarland - Kultur extra (WH von MI) KleinesSaarland an der BeaumeDonnerstag, 26. April 2018 (Woche 17)/16.03.2018Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!18.15 (VPS 18.14) BW+RP: Die Rezeptsucherin in KindenheimPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell