SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 20.07.19 (Woche 30) bis 29.08.19 (Woche 35)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 20. Juli 2019 (Woche 30)/18.07.2019Erstsendedatum für BW und RP beachten!18.45 BW+RP: Stadt - Land - QuizDas Städteduell im Südwesten Erstsendung: 11.08.2018 in SWRSamstag, 20. Juli 2019 (Woche 30)/18.07.201921.50 Talk am See mit Gaby HauptmannFolge 11Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann lädt jeden SamstagabendGäste zum unterhaltsamen SWR Talk nach Konstanz an den Bodensee. Inder ehemaligen Stiftskirche St. Johann im Herzen der Altstadt wirdbesprochen, was den Südwesten in der Woche bewegt hat - vongesellschaftlich relevanten Themen bis hin zum Neuesten vomBoulevard. Im Mittelpunkt stehen dabei die Menschen hinter denGeschichten aus der Region.Gäste diese Woche sind:Roberto Blanco, Schlagerstar und Spaßkanone. Aber er kann auchanders. Inzwischen heißt sein Motto "Ein bisschen Swing muss sein".Insa Thiele-Eich: Sie will Geschichte schreiben und im nächstenJahr die erste deutsche Astronautin sein, die ins Weltall fliegt.Marc Marshall. Der Sänger und Entertainer präsentiert am 3. Augustwieder seine "Herzschlag-Momente" im SWR Fernsehen, bei der er diepersönliche Geschichte von Menschen erzählt und deren HerzenssongsingtStefan Nimmesgern. Seine Landschaftsfotos sorgen weltweit fürAufsehen. Seit 10 Jahren lebt er mit einem Spenderherz, mit dem ersogar auf den Himalaja Gipfel steig.Stefanie Heinrich. Sie leitet seit 10 Jahren ein Tierheim inLandau und spricht über Tierschicksale vor allem in der Urlaubszeit.Sonntag, 21. Juli 2019 (Woche 30)/18.07.2019Geänderten Programmablauf beachten!10.45 (VPS 11.30) rundum gesund (WH von MO) SchlaganfallErstsendung: 21.01.2019 in SWR/SR Moderation: Dennis Wilms11.30 (VPS 11.29) Krause kommt! (WH von SO) Dagmar Koller(bis 12.15 Uhr - weiter wie mitgeteilt)Montag, 22. Juli 2019 (Woche 30)/18.07.2019Geändertes Erstsendedatum beachten!01.15 Stadt - Land - Quiz (WH von SA) Das Städteduell imSüdwesten Erstsendung: 11.08.2018 in SWRMontag, 22. Juli 2019 (Woche 30)/18.07.2019Geändertes Erstsendedatum für BW und RP beachten!05.15 BW+RP: Stadt - Land - Quiz (WH von SA) Das Städteduell imSüdwesten Erstsendung: 11.08.2018 in SWRSonntag, 28. Juli 2019 (Woche 31)/18.07.2019Geänderten Programmablauf beachten!10.45 (VPS 11.30) rundum gesund (WH von MO) Besser SchlafenErstsendung: 28.01.2019 in SWR/SR Moderation: Dennis Wilms11.30 (VPS 11.29) Krause kommt! (WH von FR) Christine Urspruch(bis 12.15 Uhr - weiter wie mitgeteilt)Sonntag, 04. August 2019 (Woche 32)/18.07.2019Geänderten Programmablauf beachten!10.50 (VPS 11.35) rundum gesund (WH von MO) ArthroseErstsendung: 18.03.2019 in SWR/SR Moderation: Dennis Wilms11.35 (VPS 11.34) Krause kommt! (WH von SO) Gregor Meyle(bis 12.20 Uhr - weitere wie mitgeteilt)Sonntag, 11. August 2019 (Woche 33)/18.07.2019Geänderten Programmablauf beachten!10.45 (VPS 11.30) rundum gesund (WH von MO) Haut Erstsendung:25.03.2019 in SWR/SR Moderation: Dennis Wilms11.30 (VPS 11.29) Krause kommt! (WH) Joey Kelly(bis 12.15 - weiter wie mitgeteilt)Sonntag, 18. August 2019 (Woche 34)/18.07.2019Geänderten Programmablauf beachten!10.45 (VPS 11.30) rundum gesund (WH von MO) DepressionErstsendung: 08.04.2019 in SWR/SR11.30 (VPS 11.29)Krause kommt!Fritz WepperErstsendung: 12.07.2019 in SWR/SR(bis 12.15 - weiter wie mitgeteilt)Sonntag, 25. August 2019 (Woche 35)/18.07.2019Geänderten Programmablauf beachten!10.45 (VPS 11.30) rundum gesund (WH von MO) Rücken Erstsendung:29.04.2019 in SWR/SR11.30 (VPS 11.29)Krause kommt!Isabel VarellErstsendung: 05.07.2019 in SWR/SR(bis 12.15 - weiter wie mitgeteilt)Donnerstag, 29. August 2019 (Woche 35)/18.07.201920.15 BW: Nächste Ausfahrt - KaiserstuhlAls 1965 für die Kultserie des Südwestfunks "links und rechts derAutobahn" ein Film über den Kaiserstuhl gedreht wurde, hatte niemandgeahnt, dass zehn Jahre später Winzer und Bürger mit dem Satz "naihämmer gsait" gegen das geplante Atomkraftwerk Wyhl aufstehen - einemSatz, der stellvertretend für zivilen Widerstand bis heute steht.Etwa fünfzig Jahre nach Ausstrahlung dieser Reihe durchforstet"nächste Ausfahrt - Kaiserstuhl" die vergangenen 50 Jahre Geschichtedieses vorwiegenden Weinlandes, das zur Kategorie "B" zählt - wie dieChampagne. Seit 2005 erinnert auf der Gemarkung "Gestühl" inLeiselheim ein überdimensionaler Holzstuhl, sieben Meter hoch, an denNamen dieses Landstrichs. Der Legende nach hat Otto III. bei seinerDurchreise hier zu Gericht gesessen, daher der Name "Kaiserstuhl".Viele Weinberge wurden der besseren Bewirtschaftung wegen in den1970er-Jahren terrassiert, optisch ein gravierender Einschnitt in dieaus Vulkanen entstandene Landschaft. Auch die Mengenbegrenzung imWeinbau hat dafür gesorgt, dass aus diesem kleinen Flecken Landerstklassige Weine entstehen. Wo guter Wein wächst, lassen sich gerneauch Meisterköche nieder. Im Kaiserstuhl gibt es inzwischen zweiRestaurants mit jeweils einem Michelin-Stern.Doch auch Sorgen plagen die Landwirte. Viele Winzer suchen langenach Nachfolgern, wenn die Kinder andere Wege gehen wollen. Und dasliebliche Land, eine touristische Hochburg, könnte sich nachteiligverändern, seit es die Zertifizierung im Obstbau gilt. Immer mehrNebenerwerbslandwirte geben auf, denn sie müssen jährlich für dieseZertifizierung genauso viel bezahlen wie die Großen und umfangreicheBürokratie betreiben. Bislang sind sie gegen die Behörden nichtaufgestanden. Vielleicht ziehen sie irgendwann doch noch denWiderstandssatz hervor und protestieren mit dem Slogan aus den70er-Jahren: "Nai hämmer gsait". Die Alternative zum Obstbau heißtSaat-Mais. Wie langweilig der aussieht und wie stark er mit Nitratendas Grundwasser belastet, kann man wenige Kilometer weiter im Elsasssehen.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell